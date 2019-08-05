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 Молдова прискорює переговори щодо одержання газу з української ГТС

Молдова прискорює переговори з Україною про перспективу отримання газу з української транспортної системи, щоб уникнути можливих перебоїв з поставками взимку, якщо Росія і Україна не досягнуть нової угоди про транзит газу до 31 грудня 2019 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Interfax Global Energy Services.

Наразі Молдова отримує майже 3 млрд кубометрів газу в рік (майже 99% свого споживання) з Росії Трансбалканським коридором, який йде через Україну.

Планувалося, що знизити залежність від російського газу Молдова зможе за допомогою інтерконектора Румунія-Молдова потужністю 1,5 млрд кубометрів газу в рік, який повинен був бути побудований до грудня поточного року, але його будівництво затримується мінімум до середини 2020 року.

На слуханнях у комітеті із закордонних справ Європарламенту минулого тижня прем'єр-міністр Молдови Майя Санду підтвердила, що країна розглядає можливість отримання газу з України. Так, відповідні оператори газотранспортних систем країн - "Укртрансгаз" і "Молдоватрансгаз" - ведуть переговори щодо угоди, яка охоплюватиме зиму 2019/2020 років і триватиме доти, поки не буде готовий інтерконектор Румунія-Молдова.

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У червні "Укртрансгаз" запропонував постачати газ в Молдову з української транспортної системи. Генеральний директор НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв також заявив минулого тижня, що "Нафтогаз" веде переговори з Молдовою про те, щоб остання орендувала потужності в українських підземних сховищах газу (ПСГ).

В останні місяці Україна збільшила потужність своїх підземних сховищ, які складаються з 11 підземних сховищ загальною місткістю 31 млрд куб. У березні цього року "Укртрансгаз" оголосив про намір продати 12 млрд кубометрів газу з ПСГ на ринки Центральної та Східної Європи в разі припинення поставок газу з Росії.

"Україна намагається стати центром зберігання газу для (східноєвропейського) регіону, і Молдова може стати пілотним проектом", - сказав Interfax Global Energy Services Денис Ценуса, асоційований експерт з енергетичної безпеки в молдовському аналітичному центрі Expert-Group.

Запаси газу, що зберігаються в Україні, можуть легко забезпечити невеликий ринок, такий як Молдова, який споживає 1,5 млрд кубометрів на рік. Однак ця цифра не враховує територію Придністров'я, якій російська монополія "Газпром" поставляє близько 2 млрд куб. на рік, а рахунок оплачує центральний уряд Молдови.

Минулого року міністр економіки і інфраструктури Молдови Кирило Габурич заявляв, що новий контракт з "Газпромом" не обговорюватиметься до завершення будівництва інтерконектора Румунія-Молдова, що дозволило б Кишиневу торгуватися про нижчу ціну поставок газу. Однак затримка з приєднанням змусила Молдову змінити свою позицію.

З огляду на залежність Молдови від поставок російського газу країна залежить від результату тристоронніх переговорів Росії, України і Єврокомісії. Молдова також є транзитною країною для російського газу, який йде далі в Європу. Країна може потенційно втратити $ 50-60 млн на рік доходів, отриманих від транзиту газу Трансбалканським коридором.

Київ і Кишинів сподіваються, що поставки газу можуть піти реверсом трансбалканського коридору в точці з'єднання Isaccea 1 між Молдовою і Румунією. Цей проект, визначений Євросоюзом як проект спільного інтересу, припускає поставку реверсом 1,5 млрд кубометрів румунського газу в Молдову і Україну з початку 2020 року.

Однак ділянку Negru Voda-Isaccea - сегмент трансбалканського газопроводу, який йде від румунсько-болгарського до румунсько-молдовського кордону, ще не працює в повній відповідності з європейськими правилами щодо доступу третіх сторін.

Хоча термін контракту румунської ТSO Transgaz з "Газпромом" на постачання через цю ділянку закінчився в 2016 році, "Газпром" де-факто залишається єдиним постачальником.

У 2018 році "Газпром" поставив до Румунії 1,32 млрд кубометрів газу, в Молдову - 2,9 млрд куб. м газу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141369
 
 
 Топ коментарі
 
А нехай об этом международный террорист Невзоров думает . Это же он там в Приднестровье бегал .
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Тоді і Суворова треба таким вважати, він теж по Швейцаріям чогось бігав.А в ПМР багато хто бігав, і УНА УНСО з Гиркиним на одному боці були.
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Нет.Я так не думал. Я думаю что Куприк хфилософфф.
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Молдова зрозуміло, а чим ПМР буде грітись?
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А нехай об этом международный террорист Невзоров думает . Это же он там в Приднестровье бегал .
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Тоді і Суворова треба таким вважати, він теж по Швейцаріям чогось бігав.А в ПМР багато хто бігав, і УНА УНСО з Гиркиним на одному боці були.
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Это не я придумал , это такие правила в Мире . Бегаешь по своей стране с оружием и террорезируешь население - значит террорист . Если бегаешь в чужой стране - значит международный террорист .
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Є докази перебування Невзорова саме зі зброєю? Прокурори Гааги чекають на вас.
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Не , нема . Но я знаю , шо с оружием он бегал . И никакой сраный прокурор с Гааги меня не ждет . Тот прокурор , с нетерпением ждет окончания рабочего дня , шоб можно было упасть на диван пузом кверху и включить зомбоящик .
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Політичні погляди з часом міняються, а от його інтелекту я заздрю якщо чесно.
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" Політичні погляди з часом міняються "

Это не отменяет приговора . А в Прибалтике он шо делал ? А - ааа ? А почему ему туда дорога закрыта ? Потому , шо он - международный террорист .

" а от його інтелекту я заздрю якщо чесно."

бука , я от тебя другого и не ожидал Молдова ускоряет переговоры по получению газа из украинской ГТС - Цензор.НЕТ 5708
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Найди и посмотри суждения Невзорова о московской церкви и томосе.
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Хоспади , вы все мабуть с дуба высокого попадали ? Та ваш Невзоров раза 3-4 открыто вам заявлял , шо он наемник и бесплатно низашо топить не будет . Какие суждения *** ? Ему пришел заказ , заказ оплатили и ваш Невзоров зачитал методичку . А вы думали , шо он хфилософфф ? Молдова ускоряет переговоры по получению газа из украинской ГТС - Цензор.НЕТ 8975
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Нет.Я так не думал. Я думаю что Куприк хфилософфф.
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Куприк - кремлевский агент , шо работает за пригоженский стекломой . По праздникам - боярка . Как тебе такой зашквар ?
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А Куприк не бегал в начале 90-х в составе УНА УНСО по Молдове?!
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Канешно нет . Мама учила Куприка , шо так делать нехорошо и противозаконно лезть в чужой огород .
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Я этого ТОЧНО, не знаю. Но видел,в то время,многих в шароварах и с ******* на поясе,на вокзале в Одессе,-ждали дизель к нам.
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Я очень рад за вас . И в вашу честь , через полчасика схожу и слопаю пирожок с картоплей .
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Якби ти мене в чомусь підтримав, я б пішов до лікаря.
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Это не новость для меня . Люди как правило не в состоянии сломать свои стереотипы . Будут упираться рогом до последнего , даже во вред самому себе . бука , это скучно . Лучше топи за Невзорова , а я поржу тихесенько в сторонке Молдова ускоряет переговоры по получению газа из украинской ГТС - Цензор.НЕТ 788
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то ми як молдова - постачайємо воду в лугандон, а свєт за борги відключают нашим військовим
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Угу Щаз, выкусите а не газ вам. Нам бы своего хватило если ********* отключит среди зимы. Отрезайте свою приднезтровскую молодую резпублику от пуповины и замерзните вместе с ними.
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Правильно. Зачем строить свой газодукт из Румынии? Лучше у Вас отбирать газ,который может быть,Вам очень понадобится,ну и в случае чего,попадать в сложную ситуацию вместе с Вами,на потеху некоторых! А у нас,тот прокурор по фамилии Робу,оказался фином,кумы Андрея Нэстасе,который голосовал в ПАСЕ за возвращение рфии.А ведь как кричали-"Поставим прокурора из Европы!".Поставили,и не то что из Европы,-вообще прямо из Молдовы! Не ленитесь,найдите в интернете фото нашего прокурора,и я Вам гарантирую -Вы точно вспомните Ламброзо!
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Все нормально Деда, ми вже маємо своїх 16 млрд і качнути ще три для вас не проблема.
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Дело не в этом. Дело в том,что раз уж делаешь какое-то дело,-то делать надо ХОРОШО! Ведь все ровно же делаешь-что хорошо,что плохо.Лучше уж делать хорошо!
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