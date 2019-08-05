 Зеленський поспілкувався по телефону з Джонсоном про міждержавні відносини України і Великої Британії

Про це повідомляється на офіційному сайті президента, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що під час телефонної розмови в понеділок Зеленський привітав Джонсона з переконливою перемогою на нещодавніх виборах лідера Консервативної партії Великої Британії і подякував британському уряду за незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.
Президент висловив вдячність за допомогу Україні у здійсненні реформ та посилення обороноздатності.
Йшлося також про подальший розвиток українсько-британських двосторонніх відносин, зокрема після виходу Великої Британії зі складу ЄС, а також про необхідність інтенсифікації контактів на вищому рівні.
Вау !
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Нєнавість к расіі, гаваріш? Тараканов нєльзя нєнавідєть, - іх нада просто пріхлопнуть тапком.
Но, справедливости ради, о том, что Пэця пид*рас никто не намекал.
Поэтому всё, что "ниже плинтуса" имеет над собой плинтус, а под ним ещё и дно, которое пробили зебилы: как избранные, так и их избиратели.
Воровать у армии во время войны могут только пи..сы
Не переводи стрелки
- Боже, а где Богдан?!!! В туалет ушёл?!... А если меня, сейчас, что-то спросят?! А я не знаю, что говорить!!!
- А Ви як думаєте?
І потім з усмішкою вислухати відповідь інтерв'юера та в кінці голосно засміятись і сказати:
- Це Ви мене добре розважили! Дякую!
І потім йти собі далі по справах. А панове журналісти нехай думають собі - що вони сказали не так?
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Думати не треба взагалі. Навіть не треба намагатись зрозуміти - про що саме йдеться? І його відповідь буде вичерпною!
Досі мрію його покритикувати, дуже цього хочу, але нема за що
_______________
Треба підтягувати англійську
Зере из ноу боттом ту дроп.
Ин факт, зис ленд из рили ********.
...
Боріс Джонсон:
Возможно и остальные тарифы припадут: отопление осуществляется газом.
Для сравнения, внизу страницы есть:Розничные цены на природный газ для населения, действовавшие ранее:
с 01.06.2019 по 30.06.2019
с 01.05.2019 по 31.05.2019
с 01.11.2018 по 30.04.2019
с 01.04.2017 по 31.10.2018
с 01.05.2016 по 31.03.2017
с 01.04.2015 по 30.04.2016
с 01.05.2014 по 31.03.2015
с 01.08.2010 по 30.04.2014
«- How much watches?
- Ten clocks.
- Such much?
- For whom how…
- MGIMO finished?
- A-a-a-ask!..»
Джонсон: bye, green
Що далі, уіпани ЗЕбіли?
Ти нормальний?