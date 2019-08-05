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 Політика України, За кордоном
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Все про:Велика Британія (1029) Зеленський (2296) Джонсон Борис (106)

 Зеленський поспілкувався по телефону з Джонсоном про міждержавні відносини України і Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном подальший розвиток українсько-британських двосторонніх відносин.

Про це повідомляється на офіційному сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час телефонної розмови в понеділок Зеленський привітав Джонсона з переконливою перемогою на нещодавніх виборах лідера Консервативної партії Великої Британії і подякував британському уряду за незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

Президент висловив вдячність за допомогу Україні у здійсненні реформ та посилення обороноздатності.

Йшлося також про подальший розвиток українсько-британських двосторонніх відносин, зокрема після виходу Великої Британії зі складу ЄС, а також про необхідність інтенсифікації контактів на вищому рівні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141365
 
   
 Топ коментарі
 
Тоесть ты, свинособака, считаешь что лучше меня живешь?)))) чушка ты вонючая,да на твою свинособачью недострану не обращали внимания, и давали вам заниматься разбоем, пока Украина вас не опустила на весь мир -вот это тебя и бесит, мокша
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Текст к Вашему фото:
- Боже, а где Богдан?!!! В туалет ушёл?!... А если меня, сейчас, что-то спросят?! А я не знаю, что говорить!!!
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а почему россиянам за бугром плюют вслед??
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Тоесть ты, свинособака, считаешь что лучше меня живешь?)))) чушка ты вонючая,да на твою свинособачью недострану не обращали внимания, и давали вам заниматься разбоем, пока Украина вас не опустила на весь мир -вот это тебя и бесит, мокша
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Слушай, зебил, если ты нищеброд, который не может заплатить за воду, а всех кто может платить считаешь олигархами, к тому же подкацапник -в общем, иди мимо лучше)
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Вона, ще дуже ввічливо і шанобливо розмовляє з свинособаками.
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Та той факт, що ви - збіговисько ідіотів, я вже зрозумів.
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интересно, если бы не ненависть к России, кто нибудь обратил бы внимание к стране третьего мира с уровнем жизни ниже среднеафриканского?
***********
Нєнавість к расіі, гаваріш? Тараканов нєльзя нєнавідєть, - іх нада просто пріхлопнуть тапком.


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Кацапи ненавидять найбільше тих, кому зробили найбільше зла.

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Така собі держава у смартфоні: замість електронних листів Офіс Зеленського приймає тепер лише паперові http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/95639/Taka_sobi_derzhava_u_smartfoni_zamist_jelektronnyh
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Второй раз зебобик поздравил Джонсона...?? Уже ведь один раз две недели назад поздравлял....или это все о том же телефонном разговоре идет...что бы зебобиков в тонусе держать....??
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Щеб пак. Інакше від чого б у вас зебобіків тут так підгорало?)) А так вас тримають в тонусі.
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То он в первый раз поздравлял... А на второй раз - говорил "о необходимости интенсификации контактов на высшем уровне..." (Договаривался о британском паспорте, чтобы было, куда смываться, если, "припечёт"...).
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Это вообще уже ниже плинтуса.8% мусорные дебилы.
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Как аукніцца, так і атклікніцца. Звикай.
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Жаль, нет времени тебя грамотности учить. Приеду в Украину - займусь твоим перевоспитанием, бот
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Не свисти, ти пишеш з України, а таких перевоспітатєлєй тут було дофіга, та хутко зникли.
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Татьяна, я не голосовал ни за "8%", ни за "40 с хвостиком".
Но, справедливости ради, о том, что Пэця пид*рас никто не намекал.
Поэтому всё, что "ниже плинтуса" имеет над собой плинтус, а под ним ещё и дно, которое пробили зебилы: как избранные, так и их избиратели. Зеленський поспілкувався по телефону з Джонсоном про міждержавні відносини України і Великої Британії - Цензор.НЕТ 2878
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Петя и есть самый что ни на есть пи...
Воровать у армии во время войны могут только пи..сы
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Оставьте себе Ху*ловскую методичку до лучших (а вернее худших) времён. Зеленський поспілкувався по телефону з Джонсоном про міждержавні відносини України і Великої Британії - Цензор.НЕТ 7509
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Заради цікавості- скільки власних коштів Порошенко витратив на армію?
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Текст к Вашему фото:
- Боже, а где Богдан?!!! В туалет ушёл?!... А если меня, сейчас, что-то спросят?! А я не знаю, что говорить!!!
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Дав би Вовіку пораду - універсальна відповідь на будь яке незручне запитання навіть, якщо ти в "зюзю" упоротий:
- А Ви як думаєте?
І потім з усмішкою вислухати відповідь інтерв'юера та в кінці голосно засміятись і сказати:
- Це Ви мене добре розважили! Дякую!
І потім йти собі далі по справах. А панове журналісти нехай думають собі - що вони сказали не так?
_______________
Думати не треба взагалі. Навіть не треба намагатись зрозуміти - про що саме йдеться? І його відповідь буде вичерпною!
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Я бачу, уже навіть ти зрозумів яке воно недолуге, той Зеленський.
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Нормальна порада Іван, виглядає як президент не має свої думки по жодному приводу, саме те що треба зебенятам.
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Не головне - що і як Вовік каже. Важливо - що він робить
Досі мрію його покритикувати, дуже цього хочу, але нема за що
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Обнови фотографию... Тебя заспамили... А она, с моей текстовкой, пошла "на Ура!"
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Цікаво було б почитати текстову розпечатку їх розмови. Особливо те, що казав Джонсон. Він дуже гострий на язик і не дуже перебірливий в афоризмах.
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Там було щось :«Володя, опустимо ***** разом!»

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Та нічого. Думаю, що ми ще його почуємо))
_______________
Треба підтягувати англійську
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Итс эн экзистенциал проблем ту дроп самсин ин раша.
Зере из ноу боттом ту дроп.
Ин факт, зис ленд из рили ********.
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- Боря, хеллоу, мен! Юкрейн, Бритейн - бхай-бхай, чувак! Лет ми спик фром май харт. Лондон из зе кепитал оф Юнайтед Кингдом оф Америка...
...
Боріс Джонсон:
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А вы знаете что Порошенко сделал подлость зебилу? Клавиши рояля суперклеем смазал
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Стидаюся запитати про те, що приклеїлося до клавіш😢
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Коли знизиш тарифи, пообщітєль хренов?
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Так вроде газ для населения, таки, подешевел https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/
Возможно и остальные тарифы припадут: отопление осуществляется газом.

Для сравнения, внизу страницы есть:Розничные цены на природный газ для населения, действовавшие ранее:

с 01.06.2019 по 30.06.2019
с 01.05.2019 по 31.05.2019
с 01.11.2018 по 30.04.2019
с 01.04.2017 по 31.10.2018
с 01.05.2016 по 31.03.2017
с 01.04.2015 по 30.04.2016
с 01.05.2014 по 31.03.2015
с 01.08.2010 по 30.04.2014
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АТОж . То, что газ с января этого года ипанулся %-та на 44-ре - это мелочи .
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За часів президента Зеленського вибухає вже другий склад *********** в росії. Раніше склади вибухали тільки у нас. Думай те.
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поддержку территориальной целостности---ДЕ?
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Підтримка терористичної цілісності🐸
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Я не сумніваюся, що Зе досконало володіє англійською мовою, бо закінчив Оксфорд. Чи майже закінчив, десь так🧐
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Головне, щоб тільки не МГИМО:
«- How much watches?
- Ten clocks.
- Such much?
- For whom how…
- MGIMO finished?
- A-a-a-ask!..»

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І в кінці він заспівав щось середнє між "голубая луна" і "крапива моя крапива...". Джонсон усе зрозумів.
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Зеленский Джонсону: эээээээ…. аааааа… ААА... эээээ…. как яво… эта.... ааааааааа
Джонсон: bye, green
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Телефонна розмова між лідерами країн відбувається за допомогою interpreters
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Зеленский этого interpreters не понимает и ничего этому interpreters не должен.
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Мобілку тримав перекладач, чи через динамік спілкувалися?
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Ніщо так не розкололо українське суспільство, як вибори Зе. Добило це розділення вибір СН.
Що далі, уіпани ЗЕбіли?
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Вони не будуть відповідати, тому я говорю за них. Вкрадуть гроші і втечуть за кордон.
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Роскололо на 8% продажної, мародерської "иліти" і решту населення, що хоче реформ і змін на краще? Хто там сьогодні в "иліті" головний? Югік? Ірусікі? Падубій? Зеленський поспілкувався по телефону з Джонсоном про міждержавні відносини України і Великої Британії - Цензор.НЕТ 7997
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И заодно договорился выступить в Лондоне на нескольких корпоративах...
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Помнится как порохоботы сочиняли матерные тексты о Зеленском, потом в гугле переводили на английский и выдавали за цитаты мировых СМИ тьфу дыбилы!!!
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матерні цитати з світових ЗМІ?
Ти нормальний?
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продовжують фантазувати , дядько Фройд за голову хапається ...Крутить їх і вивертає назовні від успіхів українського Президента !
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Пече. Навіть порожня пляшка не допомогає Зеленський поспілкувався по телефону з Джонсоном про міждержавні відносини України і Великої Британії - Цензор.НЕТ 5112
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