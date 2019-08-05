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Все про:обстріл (5386) Донбас (12665) перемир'я (406)

 Одного українського воїна поранено від початку доби 5 серпня. Ворог двічі порушив перемир'я, - штаб ООС

Упродовж доби підрозділи Об'єднаних сил дотримуються стійкого режиму припинення вогню. Зате ворог двічі порушив заборону на використання будь-якої зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Збройні формування Російської Федерації і її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Водяного - застосувавши стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз:

неподалік Південного - застосувавши стрілецьку зброю.

В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець дістав поранення".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обстріли біля Південного та Водяного: втрат немає. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141364
 
 
 Топ коментарі
 
Бєня сказав :"Нєстрєлять" . А хомчак показує на 70% обстрілів менше ніж ОБСЄ . Здача України кремлю призначена на 01.01.2020. ?
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В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения".
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блин, да что ж это такое...........
Выздоровления воину..............
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В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения".
-------------------------------------------------------
блин, да что ж это такое...........
Выздоровления воину..............
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скоріш за все брешуть що підірвався на мині...
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Бєня сказав :"Нєстрєлять" . А хомчак показує на 70% обстрілів менше ніж ОБСЄ . Здача України кремлю призначена на 01.01.2020. ?
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Брат, полного и скорейшего выздоровления! Держись там, Дорогой!!!
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Хомчак-Іловайський вже доповів Верховному, що "патєрь нєт?"
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найскорішого одужання...
пильнуйте, рідненькі, переміріє не надійне, а розтяжки і "подарунки" під ногами, на ваших стежках ніхто не відміняв... бережіть себе!!!
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скоріш за все.ми більше не побачимо тих відео від "Штірліца".коли вата палала і йшла на добрива та корм хробакам...Шмакі-бум нема
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Зеленский обязан ответить за увечье нашего воина.
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Одужання пораненному воїну України!!!! смерть расіянсько-московським окупантам!!!! гори у пеклі клята масковія!!!!
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