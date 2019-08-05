 Дев'ять ексспівробітників Нацполіції не подали декларації, - НАЗК

"Національне агентство відповідно до законодавства повідомляло посадовим особам, щодо яких затверджені обґрунтовані висновки, про необхідність подати декларації впродовж 10 днів від дня отримання таких повідомлень. Однак, не зважаючи на це, чиновники декларації не подали", - цитує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НАЗК.

Серед осіб, які не виконали вимог закону, дев'ять колишніх посадових осіб територіальних управлінь патрульної поліції і колишня посадова особа Яготинської районної державної адміністрації.

Уточнюється, що вісім чиновників не подали декларації після звільнення за минулий рік, решта - декларацію перед звільненням за раніше неохоплений період.

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