 Будь-які прояви насильства невиправдані і неприйнятні, - заява МЗС України про масові стрілянини в США

У документі сказано, що МЗС "рішуче засуджує серію актів масової стрілянини, скоєних упродовж вихідних в Ель Пасо (Техас), Дейтоні (Огайо) і Чикаго (Іллінойс), і які призвели до численних жертв", передає Цензор.НЕТ.
"У цей день скорботи вважаємо категорично невиправданими і неприйнятними будь-які прояви насильства. Жоден причетний до цих трагедій не повинен уникнути справедливого покарання.
Звертаємося сьогодні до американського народу - українці разом із вами оплакують невинних жертв серії злочинних актів", - йдеться у зверненні.
Нагадаємо, внаслідок збройного нападу в торговому центрі Walmart в американському місті Ель-Пасо, штат Техас, загинуло не менше 20 осіб, ще 26 постраждали.
Дев'ять осіб загинуло і не менше 16 отримали поранення під час стрілянини в місті Дейтоні, штат Огайо.
НАДО ЖЕ?
Сразу же в США массовые расстрелы граждан происходят.
Как там говорит секлкёв? Совпавдение?!
Вот только, в отличие от Европы, в США за всю их историю не было ни великих вождей, ни концлагерей, ни кровавой гибни, ни геноцида. Угнетали конечно негров, истребляли индейцев, но это другое. А вот государственного террора не было. Я так думаю потому, что до зубов вооруженное население не сильно то и загонишь в концлагерь.
Так что берите пример. Они жертвуют малым но сохраняют многое. А наши сраные пацифисты может и предотвращают десяток-другой громких убийств, зато потом очередные коммуняки, нацики или русскомирцы истребляют безоружный народ миллионами.
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Шо, прямо так і заявили, - "масовиє стрєльби"?
Бо в російській мові слово "стрельбы" має лише одне значення, - Учебные, тренировочные занятия, во время которых стреляют в цель.
Толковый словарь Ефремовой
Треба було російською писати в однині, - "о массовой стрельбе в США".
А так, - посміховисько одне.