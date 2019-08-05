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 Події, За кордоном
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Все про:МЗС (1839) стрілянина (1022) США (5240)

 Будь-які прояви насильства невиправдані і неприйнятні, - заява МЗС України про масові стрілянини в США

Міністерство закордонних справ України зробило заяву у зв'язку з серією масових стрілянин у Сполучених Штатах Америки.

У документі сказано, що МЗС "рішуче засуджує серію актів масової стрілянини, скоєних упродовж вихідних в Ель Пасо (Техас), Дейтоні (Огайо) і Чикаго (Іллінойс), і які призвели до численних жертв", передає Цензор.НЕТ.

"У цей день скорботи вважаємо категорично невиправданими і неприйнятними будь-які прояви насильства. Жоден причетний до цих трагедій не повинен уникнути справедливого покарання.

Звертаємося сьогодні до американського народу - українці разом із вами оплакують невинних жертв серії злочинних актів", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, внаслідок збройного нападу в торговому центрі Walmart в американському місті Ель-Пасо, штат Техас, загинуло не менше 20 осіб, ще 26 постраждали.

Дев'ять осіб загинуло і не менше 16 отримали поранення під час стрілянини в місті Дейтоні, штат Огайо.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141355
 
 
 Топ коментарі
 
Конечно в США время от времени какой-нибудь мудак расстреливает школу и леваки вопят что нужно запретить гражданам оружие и оставить его только силовикам.
Вот только, в отличие от Европы, в США за всю их историю не было ни великих вождей, ни концлагерей, ни кровавой гибни, ни геноцида. Угнетали конечно негров, истребляли индейцев, но это другое. А вот государственного террора не было. Я так думаю потому, что до зубов вооруженное население не сильно то и загонишь в концлагерь.
Так что берите пример. Они жертвуют малым но сохраняют многое. А наши сраные пацифисты может и предотвращают десяток-другой громких убийств, зато потом очередные коммуняки, нацики или русскомирцы истребляют безоружный народ миллионами.
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Только на днях США вводит новыій пакет санкций против пидоРашки за Скрипалей и...
НАДО ЖЕ?
Сразу же в США массовые расстрелы граждан происходят.

Как там говорит секлкёв? Совпавдение?!
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Стрельба это результат психологического насилия либерастического режима над природой человека. Белые не хотят смешиваться с другими рассами как крысы в глобализационной лаборатории, хотят жить по своим порядкам, в основанной белыми стране, без чужеродного паразитизма.
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Только на днях США вводит новыій пакет санкций против ********* за Скрипалей и...
НАДО ЖЕ?
Сразу же в США массовые расстрелы граждан происходят.

Как там говорит секлкёв? Совпавдение?!
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Моряками нашими ган.дони займайтесь, а не лізьте із своїми заявами. Усіх ми оплакуємо, тільки на нас самих усім нас.рати. Як торкнись, усюди один тільки соррі, нічого особистого, просто "бізнес"...
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то шо? санкції проти піндосів вводимо?
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Стрельба это результат психологического насилия либерастического режима над природой человека. Белые не хотят смешиваться с другими рассами как крысы в глобализационной лаборатории, хотят жить по своим порядкам, в основанной белыми стране, без чужеродного паразитизма.
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Э-э-эээ! Тьі кудой с бутьілки-та слез?!
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Конечно в США время от времени какой-нибудь мудак расстреливает школу и леваки вопят что нужно запретить гражданам оружие и оставить его только силовикам.
Вот только, в отличие от Европы, в США за всю их историю не было ни великих вождей, ни концлагерей, ни кровавой гибни, ни геноцида. Угнетали конечно негров, истребляли индейцев, но это другое. А вот государственного террора не было. Я так думаю потому, что до зубов вооруженное население не сильно то и загонишь в концлагерь.
Так что берите пример. Они жертвуют малым но сохраняют многое. А наши сраные пацифисты может и предотвращают десяток-другой громких убийств, зато потом очередные коммуняки, нацики или русскомирцы истребляют безоружный народ миллионами.
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"Любые проявления насилия неоправданны и неприемлемы" - гарно сказано.....
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заявление МИД Украины о массовых стрельбах в США
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Шо, прямо так і заявили, - "масовиє стрєльби"?

Бо в російській мові слово "стрельбы" має лише одне значення, - Учебные, тренировочные занятия, во время которых стреляют в цель.

Толковый словарь Ефремовой

Будь-які прояви насильства невиправдані і неприйнятні, - заява МЗС України про масові стрілянини в США - Цензор.НЕТ 3352
Треба було російською писати в однині, - "о массовой стрельбе в США".
А так, - посміховисько одне.
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Сделали заявление и шо изменилось? Не сделали бы заявления и шо бы было? Шоб на нас звернулы увагу треба траур трехдневный ввести ,хотя бы, по убитым в США!
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