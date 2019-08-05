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Все про:ДФС (2282) нафтопродукти (29)

 Імпортер нафтопродуктів із Києва відшкодував до бюджету понад 17 млн грн збитків

Завдяки діям співробітників податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної прокуратури України до бюджету відшкодовано понад 17 млн грн заподіяних збитків.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДФС.

У повідомленні зазначається: "Так, у рамках розслідування кримінального провадження було встановлено, що головний бухгалтер київського підприємства - імпортера нафтопродуктів упродовж 2012-2013 років у бухгалтерському та податковому обліку підприємства використовував документи, які не відповідали вимогам чинного законодавства, оскільки не відображали в повному обсязі зміст господарських операцій. У результаті таких дій зловмисника до бюджету не надійшли кошти в особливо великих розмірах.

Завдяки заходам, вжитим працівниками податкової міліції при розслідуванні провадження, податки і заподіяні державі збитки (штрафні санкції та пеня) в сумі понад 17 млн грн відшкодовані в повному обсязі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141353
 
 
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столько же возместили т.н. "свинарчуки" от фиктивного НДС. и по ним вопрос тоже закрыт. если ЗЕбилоиды не будут кукарекать, через месяц все забудут.
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