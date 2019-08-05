 Імпортер нафтопродуктів із Києва відшкодував до бюджету понад 17 млн грн збитків

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДФС.

У повідомленні зазначається: "Так, у рамках розслідування кримінального провадження було встановлено, що головний бухгалтер київського підприємства - імпортера нафтопродуктів упродовж 2012-2013 років у бухгалтерському та податковому обліку підприємства використовував документи, які не відповідали вимогам чинного законодавства, оскільки не відображали в повному обсязі зміст господарських операцій. У результаті таких дій зловмисника до бюджету не надійшли кошти в особливо великих розмірах.

Завдяки заходам, вжитим працівниками податкової міліції при розслідуванні провадження, податки і заподіяні державі збитки (штрафні санкції та пеня) в сумі понад 17 млн грн відшкодовані в повному обсязі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Податкова міліція домоглася відшкодування до бюджету 4,2 млн грн несплачених коштів за землю з київської компанії - орендодавця нерухомості