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Все про:продаж (112) Укртелефільм (2) ФДМ (70) Трубаров (12)

 Держпідприємство "Укртелефільм" продали за 5,1 млн грн, - Трубаров

Фонд державного майна України в рамках так званої малої приватизації продав державне підприємство "Українська студія телевізійних фільмів" за 5,1 млн грн.

Про це повідомив у Facebook голова Фонду держмайна Віталій Трубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні продано єдиний майновий комплекс Укртелефільм. Це вже не перша спроба продати цей об'єкт. Від колишньої студії телевізійних фільмів залишилися напівзруйновані приміщення. Компанія "Ріелтіс-Плюс" виграла аукціон з ціною 5,1 млн грн", - повідомив Трубаров.

Крім цього Фонд держмайна продав державну компанію Київмашсервіс. Вартість цього об'єкта оцінили в 20 млн грн ($780 тис). При цьому під час торгів вона зросла на 8 млн грн ($310 тис).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141351
 
 
 Топ коментарі
 
по ценє дєшєвлє зємлі под зданійєм!!!
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Конечного покупателя-бенефициара кто знает?
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Слов нет. Снесут и построят многоэтажку, в котором одна квартира будет стоить дороже, чем заплатили за комплекс с двумя гектарами на Русановке.
И это при том, что несколько миллионов должны по зарплате сотрудникам.
Причем деньги на зарплату были. Как были и квартиры, и новые офисные помещения у студии.
Руководитель ее тупо обанкротил, выведя все активы.
Это было вскрыто детективами НАБУ.
Спешат крысы все растащить, пока власть окончательно не сменилась.
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А ця компанія,що купила,вона чьих будєт?
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1. продавати і треба було за ціну землі..
можливо,ціна занижена(без тендерної змови не обійшлось)
2.
"Укртелефільм" у час Ютубу шансів не мав.
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Ну може якась бабуся в глухому селі і подивилась би коли небудь якийсь нормальний фільм про те,що в нашій крані діється,бо YouTube- це для дуже складно.А скільки таких бабусь на наших теренах...Скажу більше,бабусі і досі по селам проводне радіо слухають...
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Конечного покупателя-бенефициара кто знает?
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Конечный БЕНЕфициар это не название ТОВ, а ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО. И не директора-зицпредседателя, а СОБСТВЕННИКА.
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Офіційна довідка про бенефіціара на аукціоні - Тищенко Олена Сергіївна!
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...а якщо ви мали на увазі про "іншого" власника, то потрібно ще шукати. Мало часу було, але знайду якщо такий дісйно є.
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Лично могу назвать до пяти ТОВ, где указаны, как конечные бенефициары дальние
родственники. Ну очень дальние.
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Даже не сомневайтесь. Послезавтра там уже начнут все сносить и рыть котлованы под свечки.
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будут снимать следующие серии сватов и слуг?
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Так дёшево? Потом рассказывайте, что все было честно, ага.
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Когда государство прирастать уже начнёт. ****, шо не власть только распродать, шо не президент то падло казнокрад. Доколе?
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Государство це ми. Владу теж обираємо ми, як і президента. Зараз до влади обрали кловунів. Про яке приростання мова?
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Створять там якийсь розважальний центр.
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Продали целую киностудию за 200 тысяч долларов, то бишь украли у государства и народа. Это просто пи.дец.
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Там був відкритий аукціон і ви могли взяти участь.
Ціна 100 доларів за 1м² - фактично ціна за землю, тому що приміщення там вже ні до чого, руїна. Ціна 10 тис доларів за сотку на Печерську, як на мене, копійчана. Дивно, що так мало фірм взяли участь в аукціоні.
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Аукціон декілька разів не відбувався. Була ціна у 9 млн.
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Якщо це правда, то це означає, що об'єкт немалою площею 2000 м2 навіть на Печерську не викликав адекватного інтересу. Це ознака дуже складного стану ринку нерухомості зокрема і економіки взагалі.
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Так, перевірив. Адреса Туманяна 15. Русанівка.
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и скажите мне честно, положа руку на... да на что хотите... кому надо покупать... даже полуразрушенную.... студию фильмов??? ну... не под детский садик же... Госпредприятие "Укртелефильм" продали за 5,1 млн грн, - Трубаров - Цензор.НЕТ 8498
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я хренею с нашего народа. стояло полуразрушенное здание, тянуло деньги из бюджета, никто не вонял. только продали, сразу вонь что продали дешево)))) возьмите и продайте дороже. в гдр когда она вливалась в фрг совковые заводы продавали а 1 дойчмарку. лишь бы инвестор вложил деньги в модерниацию
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да кто будет модернизировать Держпідприємство "Укртелефільм" продали за 5,1 млн грн, - Трубаров - Цензор.НЕТ 8410? не смешите. свечек настроят. ну а то, что смогли продать 2 га земли на Русановке за 5 лямов гривен - конечно молодцы. стырить успели, пока другая власть не зашла в фонд госимущества. только как бы главе фонда не попасть в места не столь отдаленные Держпідприємство "Укртелефільм" продали за 5,1 млн грн, - Трубаров - Цензор.НЕТ 420 .
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Да никто бы вонял, если бы это не было таким свинством в плане цены - земля в этом районе стоит в десятки раз дороже.
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Точнее все кто в Теме. Это место не может стоить 5 млн. грн. априори. Элитный район, недалеко ст. метро Левобережная, рядом течёт Днепр, доехать до центра города 15-20 мин, только через днепровский мост переехать минуя Гидропарк.
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еще один.да почему же ты не купил? может там условие что нужно через год снимать 100 фильмов. его же не продали втихаря а на торгах. все лохи что ли?
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Слов нет. Снесут и построят многоэтажку, в котором одна квартира будет стоить дороже, чем заплатили за комплекс с двумя гектарами на Русановке.
И это при том, что несколько миллионов должны по зарплате сотрудникам.
Причем деньги на зарплату были. Как были и квартиры, и новые офисные помещения у студии.
Руководитель ее тупо обанкротил, выведя все активы.
Это было вскрыто детективами НАБУ.
Спешат крысы все растащить, пока власть окончательно не сменилась.
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Тут дійсно щось не те. 200 тис доларів за таку територію... Та ще на Печерську?
Може, "Схеми" візьмуться за розслідування, як проводився аукціон?
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"Укртелефільм" не на Печерську, а біля ст.метро "Лісова".
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Так, почитав... Земельна ділянка 0,03 га, не оформлена. Приміщення площею 2000 м2. Якщо це біля м.Лівобережна, то 200 тисяч доларів - ціна адекватна.
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Ви що жартуєте?)) Там поряд, лише Одна квартира від 1-2 млн. продаються, забийте
в гугл: Купити квартиру на Туманяна Київ
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Дело в том, что сейчас на Туманяна активно идёт застройка ЖК Галактика. Даю процентов под 99.9% что Укртелефильм выкупила компания связанная с Галактика.
Свинство конечно то, что земля стоит там в десятки раз дороже - построят там две свечки, где цена одной трёшки будет стоить столько - за сколько продали Гос учереждение.
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Место там ШИКАРНОЕ, 5 минут от метро и рядом канал с Днепра (видно даже на
фото). Там земля раз в10 дороже, чем продано... Наверное будут сносить киностудию
и строить многоэтажку, кто близко живёт тому не позавидуешь... Что ж, кто-то
нормально приХватизанул.
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Этот Укртелефильм существовал с 1965 г., и ничего толкового там не сняли. И Киевмашсервис продали сегодня. Так когда-то мебель для магазинов делали. МВФ требует продать также инсулиновый завод Индар, Президент-отель и угольную компанию Краснолиманскую. Ну, а с другой стороны. Там же руины уже.. Может хоть какая-то польза будет.
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Чепуха.
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Укртелефільм створив майже 3000 найменувань відео-продукції різних напрямків українською та російською мовами. Зокрема:

понад 1200 назв документальних фільмів
понад 200 художніх фільмів, фільмів-вистав
майже 1,5 тисяч музичних фільмів / мюзиклів
Серед найвідоміших фільмів студії Укртелефільм, «Сліпий дощ…» (режисер В. Гресь; Гран-прі Міжнародного кінофестивалю у Франції, 1969 р.), «Пізнай себе» (режисер Р. Єфименко; Гран-прі Міжнародного кінофестивалю у Варні, 1971 р.), «Чорнобиль: два кольори часу» (режисер І. Кобрин; Національна премія України ім. Т.Шевченка, 1992 р.), «Пастка» і «Злочин з багатьма невідомими» (режисер О. Бійма; Національна премія України ім. Т. Шевченка, 1996 р.), серіали «Острів любові» (режисер О. Бійма) і «Роксолана» (режисер Б. Небієрідзе) та багато інших документальних, музичних і художніх телефільмів.
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Дело не количестве, а в качестве. Какая страна купила эти фильмы?
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Какие руины, вы об чём..? Нормальное жилое здание, которое сдаётся в оренду разным фирмам, рядом со зданием на территории ещё и Сад, где прогуляться можно. Здание и место там, КЛАССНОЕ!
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