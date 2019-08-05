 Держпідприємство "Укртелефільм" продали за 5,1 млн грн, - Трубаров

Про це повідомив у Facebook голова Фонду держмайна Віталій Трубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні продано єдиний майновий комплекс Укртелефільм. Це вже не перша спроба продати цей об'єкт. Від колишньої студії телевізійних фільмів залишилися напівзруйновані приміщення. Компанія "Ріелтіс-Плюс" виграла аукціон з ціною 5,1 млн грн", - повідомив Трубаров.

Крім цього Фонд держмайна продав державну компанію Київмашсервіс. Вартість цього об'єкта оцінили в 20 млн грн ($780 тис). При цьому під час торгів вона зросла на 8 млн грн ($310 тис).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ФДМ зареєстрував Гостиний двір як державну власність, - Ігор Луценко