 Держпідприємство "Укртелефільм" продали за 5,1 млн грн, - Трубаров

Про це повідомив у Facebook голова Фонду держмайна Віталій Трубаров, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні продано єдиний майновий комплекс Укртелефільм. Це вже не перша спроба продати цей об'єкт. Від колишньої студії телевізійних фільмів залишилися напівзруйновані приміщення. Компанія "Ріелтіс-Плюс" виграла аукціон з ціною 5,1 млн грн", - повідомив Трубаров.
Крім цього Фонд держмайна продав державну компанію Київмашсервіс. Вартість цього об'єкта оцінили в 20 млн грн ($780 тис). При цьому під час торгів вона зросла на 8 млн грн ($310 тис).
Сергею Михалкову ?
можливо,ціна занижена(без тендерної змови не обійшлось)
2.
"Укртелефільм" у час Ютубу шансів не мав.
родственники. Ну очень дальние.
Ціна 100 доларів за 1м² - фактично ціна за землю, тому що приміщення там вже ні до чого, руїна. Ціна 10 тис доларів за сотку на Печерську, як на мене, копійчана. Дивно, що так мало фірм взяли участь в аукціоні.
И это при том, что несколько миллионов должны по зарплате сотрудникам.
Причем деньги на зарплату были. Как были и квартиры, и новые офисные помещения у студии.
Руководитель ее тупо обанкротил, выведя все активы.
Это было вскрыто детективами НАБУ.
Спешат крысы все растащить, пока власть окончательно не сменилась.
Може, "Схеми" візьмуться за розслідування, як проводився аукціон?
в гугл: Купити квартиру на Туманяна Київ
Свинство конечно то, что земля стоит там в десятки раз дороже - построят там две свечки, где цена одной трёшки будет стоить столько - за сколько продали Гос учереждение.
фото). Там земля раз в10 дороже, чем продано... Наверное будут сносить киностудию
и строить многоэтажку, кто близко живёт тому не позавидуешь... Что ж, кто-то
нормально приХватизанул.
https://torgy.exp-agency.com.ua/public/view/UA-PS-2019-07-02-000001-2
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Укртелефільм створив майже 3000 найменувань відео-продукції різних напрямків українською та російською мовами. Зокрема:
понад 1200 назв документальних фільмів
понад 200 художніх фільмів, фільмів-вистав
майже 1,5 тисяч музичних фільмів / мюзиклів
Серед найвідоміших фільмів студії Укртелефільм, «Сліпий дощ…» (режисер В. Гресь; Гран-прі Міжнародного кінофестивалю у Франції, 1969 р.), «Пізнай себе» (режисер Р. Єфименко; Гран-прі Міжнародного кінофестивалю у Варні, 1971 р.), «Чорнобиль: два кольори часу» (режисер І. Кобрин; Національна премія України ім. Т.Шевченка, 1992 р.), «Пастка» і «Злочин з багатьма невідомими» (режисер О. Бійма; Національна премія України ім. Т. Шевченка, 1996 р.), серіали «Острів любові» (режисер О. Бійма) і «Роксолана» (режисер Б. Небієрідзе) та багато інших документальних, музичних і художніх телефільмів.