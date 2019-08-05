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 Політика України, Суспільство
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Все про:громадянство (574) США (5240) Держміграція (159) Супрун Уляна (495) Окружний адмінсуд Києва (6)

 ОАСК вимагає від Держміграції підтвердити припинення Супрун громадянства США

Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Державну міграційну службу України (ДМС) надати належним чином засвідчену копію документа, що підтверджує припинення в.о. міністра охорони здоров'я Уляною Супрун громадянства США, виданого уповноваженим органом США.

Про це повідомляється на сайті суду, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, у понеділок відбулося підготовче засідання за позовом Ігоря Мосійчука до Супрун про відсутність у неї повноважень міністра і визнання її дій протиправними.

Суд також постановив витребувати у секретаріату Кабінету міністрів копії протоколів засідань уряду, в яких брала участь в.о. міністра з моменту призначення її на цю посаду і до 5 серпня включно.

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Згадані матеріали необхідно надати до суду впродовж місяця - до 5 вересня 2019 року.

Наступне підготовче засідання у справі призначено на 30 вересня 2019 року.

Нагадаємо, 5 лютого 2019 року Окружний адмінсуд Києва за результатами розгляду позову нардепа Ігоря Мосійчука проти в.о. міністра Уляни Супрун заборонив останній виконувати обов'язки глави МОЗ. Окружний адміністративний суд заявив, що, приймаючи це рішення, врахував, що Супрун має подвійне громадянство - України та США. 14 лютого 2019 року Окружний адміністративний суд Києва знову дозволив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. 11 квітня 2019 року Супрун повідомила про новий позов до Окружного адмінсуду Києва від нардепа з Радикальної партії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141347
 
   
 Топ коментарі
 
Да половину слуг-- имеют росЦийсское гражданство ??*
.
И что ????
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Окружний Адміністративний суд Києва потрібно ліквідувати як структуру яка наносить Україні більшої шкоди ніж путін!
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так мишепратьйя аніжедєті
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Да половину слуг-- имеют росЦийсское гражданство ??*
.
И что ????
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Окружний Адміністративний суд Києва потрібно ліквідувати як структуру яка наносить Україні більшої шкоди ніж путін!
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Чтобы отказаться от гражданства США надо написать заявление и получить сертификат https://usimmigrationforms.com/ru/kak-otkazatsja-grazhdanstva-usa/
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Та не ври, там 99.99% имеют кацопаспорта.
А расскажи про Кокорина мальдивского, ты же все знаешь, просто интересно
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Я так понимаю как всегда без подтверждений ? Или сейчас начнешь орать про Кунитского с гражданством Израиля который забрал работу у твоего Грановского ?
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Добивает этот стон. Кто Вам мешает подать в суд на людей с двойным гражданством. А чесать на диване яйца и кричать, что они виноваты.... Это глупо и самешно. ОАСК требует от Госмиграции подтвердить прекращение Супрун гражданства США - Цензор.НЕТ 236
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Так то кацапське. Для зелених це - бонус. Як і ізраїльське. А американське - то перешкода. Напевне тому, що американці дядю Бєню за жабри взяли.
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Так то-ж второе расейское - это можно. А вот второе американское - это низзззя!
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"Хорошими делами прославиться нельзя"-И.Мосийчук.
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Она же не дура, чтобы отказываться от американского гражданства.
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почему бы всем украинцам не сделать по два гражданства - американскому и украинскому например
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Какой украинец откажется, но американцам это идея вряд ли понравится.
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И при этом тебе станет легче? Почувствуешь себя человеком с большой буквы? Или оргазм при просмотре американского паспорта?
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.

феерично сдурели черти из этого недосуда
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А справку из Израиля о прекрашении гражданства депутатов зебобиков тоже будут требовать или нет？
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В отпуске человек...богатый человек человек мира...где хошь может себе позволить отдыхать...
А ты шо соскучился по нему...бедолашный...или чего переживаешь？
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Может на Мальдивах...может на Гавайях...от знания этого тебе что полегчает？
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Может просто тупо бухает из за такого фиаско😀
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То его личное дело...мне сее фиолетово у крапинку...а тебе похоже стоит попить зеленки...и то ты сильно переволновплся за Петю...
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Просто очень сильно об стенку побился, стыдно показываться на люди....
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Та коли ж це оска вже запалає... яним полум"ям...
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Мосейчук дерьмо и вредитель.Хочу видеть, как США дадут всем кто против Супрун по мозгам!
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А зачем? Она планирует продолжать эксперимент и остается? ...
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А ты знаешь что зебилов будут лечить только зеленкой,на лбу у них крестики будут ставить , ну и имидж как никак
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А марадерам клаваруким и этого не дадут. Вас зразу втопку.
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теперь на нерадивых зебилов будут порчу наводить
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если транснациональные фармацевтические гиганты замолвят веское слова за своего крупного дилера, то всем станет резко пофиг какое у неё гражданство и сколько всего паспортов..если нет, то полетит мадам за океан..
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По дебильным украинским законам,если нельзя то можно
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АНТИФАШИСТ НАСТОЯЩИЙ и два скрещенных кацапских аквафреша..
ольгинец, зачем же так палится..?
ссылка на канал "антифашиста"..
https://www.youtube.com/channel/UCkvAkm1KBG9zzxTMVwf1AlQ
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Насколько я знаю, может ошибаюсь, но США не лишает своих граждан гражданства даже по их личному заявлению. Гражданство США - это навсегда.
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Чтобы отказаться от гражданства США надо написать заявление и получить сертификат https://usimmigrationforms.com/ru/kak-otkazatsja-grazhdanstva-usa/
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Та гоніть вже цю "доктор смерть" як найдалі від України!
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Перед этим была новость данный суд собрался возрождать Ком.партию, зато лишает Супрун гражданства. Это лишнее доказательство, что Супрун нужна Украине, Этот окружной суд уже достал. Дождутся что его захватят патритоты и сожгут к чертовой матери, желательно вместе с этой мерзостью по фамилии Вовк, который уже заработал на пожизненное.
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Только у нее есть два гражданства ? Больше ни у кого нет российского, израильского и дальше по алфавиту ? Комуже она так на мозоль наступила ?
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