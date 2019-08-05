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Все про:море (65) Одеса (2016) Чорне море (333)

 На всіх пляжах Одеси не рекомендується купатися

Влада Одеси радить утриматися від купання на всіх міських пляжах через те, що в акваторію потрапила велика кількість поверхневих вод.

Після проливного дощу, що пройшов 3-4 серпня, краще поки утриматися від купання на пляжах Одеси. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Зокрема, у зв'язку з сильними зливами велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію пляжів міста.

"З метою недопущення погіршення епідситуації в оздоровчий період і профілактики захворювань, що передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує поки відмовитися від морського водокористування на пляжах", - сказано в повідомленні.

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Рекомендація діє до особливого розпорядження.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в Одесі за вихідні випала двомісячна норма опадів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141346
 
 
 Топ коментарі
 
Владимир Александрович лично протестировал.... На всех пляжах Одессы не рекомендуется купаться - Цензор.НЕТ 2678 На всех пляжах Одессы не рекомендуется купаться - Цензор.НЕТ 689
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На всех пляжах Одессы не рекомендуется купаться - Цензор.НЕТ 9281 "Только что Зеленский в Одессе поручил прекратить любые проверки лодок и порта на соблюдение экологических норм "минимум на 2 месяца". Это означает, что в Черное море теперь можно сливать все, что угодно", - написал Вышебаба.
Активист процитировал слова главы государства.
"Никто же не умрет от этого за два месяца. Море и так грязное", - парировал Владимир Зеленский.
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а ты думал, что оно будет разговаривало стихами, или научными терминами? четкая смычка штепсель-розетка, быдло-быдло. уровень современной биомассы, лиц с глубокой степенью умственной отсталости, в любой обществе их 70-80%. обычно элита потихоньку подтягивает чернь до своего уровня, а тут наоборот. главное весело.
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Владимир Александрович лично протестировал.... На всех пляжах Одессы не рекомендуется купаться - Цензор.НЕТ 2678 На всех пляжах Одессы не рекомендуется купаться - Цензор.НЕТ 689
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помічено, шо у ЗЄлі тяжола рука, і шоп не поломати клавіші...
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Красные труселя ЗЕбени содержали ЗЕлёные токсичные вещества - ЗЕхлорфторангидрид На всех пляжах Одессы не рекомендуется купаться - Цензор.НЕТ 1582
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Поверхностные воды это новое название канализации?))
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Похоже - да. Имеется ввиду ливнёвая канализация, отводящая воду с улиц в море. Но при сильных ливнях в море шурует вся гадость, которая там накопилась. К тому же все знают, что есть куча незаконных врезок бытовой канализации в ливнёвку, а в старой части города она кое-где и совмещена.
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"Только что Зеленский в Одессе поручил прекратить любые проверки лодок и порта на соблюдение экологических норм "минимум на 2 месяца". Это означает, что в Черное море теперь можно сливать все, что угодно", - написал Вышебаба.
Активист процитировал слова главы государства.
"Никто же не умрет от этого за два месяца. Море и так грязное", - парировал Владимир Зеленский.
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а ты думал, что оно будет разговаривало стихами, или научными терминами? четкая смычка штепсель-розетка, быдло-быдло. уровень современной биомассы, лиц с глубокой степенью умственной отсталости, в любой обществе их 70-80%. обычно элита потихоньку подтягивает чернь до своего уровня, а тут наоборот. главное весело.
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весь совок* і так в море і басейни с..цить
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Якщо не хочете просратись - не лізьте в воду!
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"С целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем..."

Кто автор сего перла? Можно уточнить? Он не из Трускавца вернулся недавно? На всех пляжах Одессы не рекомендуется купаться - Цензор.НЕТ 9934
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У природы - нет плохой погоды . Просто сильный дождь . В крыму хуже , там дождём распределило фекалии по юбк .
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О берег плещется волна,
И люди от жары раскисли.
Как много плавает говна
В прямом и переносном смысле!
(с)
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Завтра протестирую - отпишусь. А вообще-то места надо знать. Аркадия или Ланжерон, где Зе плескалось, отстойник мочи в любое время. Там даже вода на пару градусов теплее.
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Да там всегда дерьмо сливалось в море в той или иной степени. Погулять по Одессе это да, а вот купаться я бы там не стал.
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не удивительно.
там где это ….. появляется, самой Природе противно становится.
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Не обязательно именно купаться: можно зайти пописять - и то приятно.
Собаку искупать, машину помыть.
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результат соевого труханового правления.
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ЭТИ ДЕБИЛЫ ДАЖЕ НА ПЕРЕД ПЛАНИРОВАТЬ НЕ МОГУТ !!!
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