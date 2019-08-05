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 Суспільство
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Все про:Президент (590) наказ (168) Об'єднані сили (349) Олександр Сирський (26) Кравченко Володимир (3)

 Генерал-лейтенанта Кравченка призначено командувачем Об'єднаних сил, - указ президента

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Олександра Сирського з посади командувача Об'єднаних сил і призначення на цю посаду Володимира Кравченка.

Відповідні укази №577/2019 і №579/2019 від 5 серпня опубліковано на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Водночас, указом №578/2019 Сирського призначено командувачем Сухопутних військ Збройних сил України, а документ №576/2019 передбачає звільнення з цієї посади Сергія Попка.

Зазначимо, що генерал-лейтенант (звання отримав у серпні 2018 року) Володимир Кравченко з 2017 року був командувачем військ оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗС України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористи ігнорують перемир'я. Про це негайно має дізнаватися світова спільнота, - Сирський - заступнику голови СММ ОБСЄ Етерінгтону

Олександр Сирський з початком антитерористичної операції на сході України був начальником штабу сектора "С", одним із головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року, координував вихід українських військових із Дебальцевого. У 2016 році Сирський очолив Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, в 2017-му став командиром АТО, поки вона не була завершена і замість неї почалася операція об'єднаних сил.

На початку травня 2019 року п'ятий президент України Петро Порошенко призначив Сирського командувачем Об'єднаних сил.

Також читайте: Річниця звільнення Мар'їнки: командувач ООС Сирський привітав українців

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141344
 
 
 Топ коментарі
 
У нас не надуманный патриотизм. Просто оказалось, что у нас очень много быдла. Потому что мародер например у нас коломойский - реально украл миллиарды долларов. Но для быдла мародер тот, на кого указали на канале олигархов. ну и еще быдло хочет быстрых решений проблем. Чтобы проголосовать - и добрый волшебник сразу снизит тарифы и налоги, а пенсии и зарплаты повысил. Именно быдло и проголосовало а клоуна. не все конечно, но большинство.
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"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России, мы только должны будем подсказывать им кого свергать, и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин 2018 (геополитика)
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А вам, зебилам, лишь бы на колени перед рашкой стать да у сцаря попросить прощения...
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Конечно, Вова приехал, а этот бот на него наговаривает. Айяяяй, как так оболгать человека
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вам петеным на покой давно пора, чего вы плачете?
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А вам, зебилам, лишь бы на колени перед рашкой стать да у сцаря попросить прощения...
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Ты явно не задумывался, почему в ваш мародёрский показушный "патриотизм" никто не поверил и никогда верить не будет. Но даже если бы ты и задумался - до тебя бы всё равно не дошла бы сложная и страшная истина: в ваш "патриотизм" не верят и никогда не поверят, потому что он мародёрский и показушный.
Вот так всё сложно в мире, да.
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У нас не надуманный патриотизм. Просто оказалось, что у нас очень много быдла. Потому что мародер например у нас коломойский - реально украл миллиарды долларов. Но для быдла мародер тот, на кого указали на канале олигархов. ну и еще быдло хочет быстрых решений проблем. Чтобы проголосовать - и добрый волшебник сразу снизит тарифы и налоги, а пенсии и зарплаты повысил. Именно быдло и проголосовало а клоуна. не все конечно, но большинство.
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"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России, мы только должны будем подсказывать им кого свергать, и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин 2018 (геополитика)
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А. Дугин, "Второе Сомалі" буде у вас на раші, бо у вас "фашистский сброд", а "усмирит" його по міжнародному праву США.
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а ты чмошник, пишущий под женскими никами, хоть раз в жизни был на "раши" или секта ТВ 112, ньюз,иван, Ж+Ж?
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О, голубая кость пожаловали-с! Ваше высокородие-с! О каком канале олигархов вы изволили-с сказать? Не о Пятом и о Прямом, конечно.
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Ты, обвиняющее нищий народ - 100% быдло и есть. Но зато мнишь о себе, как юный проститут, переспавший с Путлером.
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Все, что ты можешь сказать, это сам дурак? С ****** планирует вообще то клоун договориться посередине. Днепра, как надо полагать. А что касается нищего народа - то по рекордному количество авто, рекордным перелетам в египет и турцию это хорошо видно, какие нищие.
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Мишко, хіба ти не чув що "через 3 місяці зізнання що голосував за Зе дуже дорівнювати зізнанню що трахав козу; через 6 місяців - що цапа (казла). А через рік - що казьол тебе"
Тобто відсоток бидла "показово" буде тіпо зменшуватися. А поки що нехай терплять. Ось у найпопулярнішому обміннику сьогодні 25.7350 / 25.7980
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Быдло не знает, что 5 лет петя мог и коломойшу и ахметку и других олигархов нагнуть. Да вот беда, петя сам из этих олигархов.
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Особенно коломойского можно было нагнуть в израиле. Все же знают, что у пети свой массад есть, который круче оригинального... Это я уже молчу про то, что при пете просто не использовали методы януковича - никого не нагинали по беспределу - а только если есть доказательва.
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А чего ты перепрыгиваешь с темы на тему? И я написал, что при пете садили только по закону. Не подскажешь, почему Алькапоне десятилетиями на свободе гулял? Потому что в сша не беспредел и не тирания, как при одном усатом грузинском ***** прошлого века, а закон.
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Ніяких "мільярдів доларів" Коломойській з(власного) Привату не крав. Високий Суд Лондона винайшов транфер біля 400млн. доларів Привата в свою закордонну дочку, що для банка такого розміру є технічною трансакцією, і відмовив Порошенку в його позові до Коломойського. Прівату треба було лише невеличкий рефінанс у 10 млрд. гр. від нацбанку і баланс був би збережений. Ніякої діри у 180 млрд. гр. в Приваті не було. Гонтарева з Порошенком тупо вкрали півтори сотні мільярдів державних гривень на цій афері. А віддавати прийдеться нам всім.
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Сулімка, то шо ти дебіл давно всім ясно. Не треба це доводити кожним своїм коментом.
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шо, Сулима уже топит за ЗЕ!
а как же бахиня?
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Бахиня вроді би фсьо. Киданули її зелені. А в таких сулімів куди вітер дує туди і вони. Нічого дивного.
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Не зовсім. Там принцип такий : бахиня - понад усе, але якщо не ВАНА, то хоча б ЗЕ-е-е-е, аби не Порох
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нет, он теперь гермафродит- Зележулебобик.
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Зележулебобік😁. Це якась нова порода. Треба поспостерігати.
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Суліма Іван на цензорі - це щось на кшталт сільського дурника
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Да ты что? А дыра в 156 миллиардов гривен сама образовалась? Которые были выданы в виде кредитов своим же подставным фирмам с нарушение ми теперь не возвращаються коломойским? Я уже молчу про поддержку национализации привата мвф, всемирным банком, послами G7. Как я понимаю, канал г+г для тебя авторитетнее?
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Чому націоналізацію Привата підтримали західні структури? А тому, що Приват став фактично монополістом на ринку банківських послуг, взявши на себе більше половини всіх банківських операцій в країні. Але головна ініциатива націоналізації надходила від Порошенка, захід дав тільки пасивну згоду. Інша справа, що мотив у Порошенка був не оздоровлення банківської сфери, а знищення бізнесу проукраїнського олігарха. Єдиного проукраїнського з усіх.
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Лжёшь, интересно, по незнанию, сознательно, или по дурости? За зе голосовал?
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ты не допускаешь вариант что звания "мародер" достоин не один индивидуум?
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Куй тобі в ср..аку, щоб голова не хиталась і горло не боліло, ми ще дочекаємося, коли "хвиля народного гніву змете" на хрін владу жидів і протокацапів.
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Нечего тут переписывать чужие посты из придуманных источников. Капитулянты хреновы...
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Молодец, тебе лично "європейські політичні аналітики" перезвонили і отчитались, как и 3 месяца назад когда "європейські політичні аналітики" утверждали, что $ будет по 100, а с Зеленским на западе даже никто здороваться не будет.
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Ему до сих пор эти тайные силы СМСки об этом же шлют. Прямо в череп.
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эти "тезисы" ему имплантировали под черепушку.И теперь от них избавиться можно только с башкой
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Может еще ссылку, как клоун поехал в Одессу, когда волкер был на донбассе? Вам зебилам хоть ссы в очи... И да, как то вы не разу не просили ссылку, когда полный бред про пороза говорили. Лицерерное говно короче...
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Ды дибил? Тогда, это не ко мне, тебе к психиатору в психодиспансер! Уколись, чем ты там колишься и исчезни, чудище! Я с тобой общался? Мудачье расплодилось!
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Зеблюдок, это вообще то коменты, а не личная переписка. И да, по существу сказать нечего?
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Не обязательно ЗЕ стоять на трибуне и стучать по ней туфлей.Все прекрасно знают что политика делается в кулуарах а на трибунах только красноречивое дипломатическое ораторство.
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Якщо президент Зеленський буде ігнорувати Європу, то є вірогідність, що його в чемодані привезуть до ***** на поклон...

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ЗЕ Европу не игнорирует он просто этим не афиширует,если посмотреть только по неофициальным встречам с ключевыми европейскими политиками и его действиями в Украине то он навряд ли заколотил бы в стране такую кашу без ихней однозначной поддержки.
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Що за каша, яку заколотив Зеленський? Чому ніхто про це не знає?
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А можна..замість тих хенералів ..поставити одного..полковника-полководця.але толкового?
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Ні, не можна. Так вже робили до війни агенти і резиденти Кремля в Україні.
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невнимательно читал, генерал-лейтенанта Кравченко получил всего год назад, до этого пан зрадофил он и был тем самым полковником )
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Генерал-майором він, напевно, був, а не полковником.
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для тех кто косил от армии:
подполковник (+ академия)
генерал-майор (минимум через год)
генерал-лейтенант (минимум через год)
генерал-полковник (минимум через год)
п.с. генеральское звание присваивает президент один раз в году
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полкан вчиться командувати десятками бригад?
генерали мають якусь освіту, ні?
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Ні, ні як не можна. Один толковий був - Bod Fayh, але він дуже зайнятий на полях комент-війни.
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і шо це за хєнєраль? хто знайє оте кравченко?
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а текст прочитать 8% интеллекта мешают?
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а по суті вопроса отвєтіть нє позволяйєт твой ампутірований на 73% моск?
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0-0 (в смысле - рокировка). Надеюсь, удачно (король в безопасности, а ладья заиграет).
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Я знаю, але вони всі з однієї "обойми", на довгу рокировку, ІМХО, не тягне..
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Може це родич того міністра мвс-ну Ви пам'ятаєте...
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два раза повєсілся послє того как отравілся і спригнул с 10-го етажа
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а в вашей мітадічкє-коміксє шо нарісовано?
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Офицера и Героя АТО на паркетного лампасника. Готовит "Шаурмен"капитуляцию ...зрада !
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О , уже и герой АТО! Нет таких среди генералов! Был генерал Кульчицкий, да и тот погиб в сбитом вертолете...
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Почему боевых офицеров "Шаурмен" по тихому убирает а на их место капитулянтов и трусов типа Хомчака ?
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Ветер в голове, статью читал или трыздеть пришел?
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Сырский с первых дней в АТО, а откуда этот Крвченко? Расскажи...
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Сирський нікуди не пішов. Він став керівником сухопутних військ
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Боевых офицеров убирает Зеленский? Так был один почти боевой генерал, командующий ДШВ и тот в политики подался в нарушение Конституции Украины, да еще и в партию Пети!
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А еще один, аффигительно боевой генерал Назаров решил и вовсе гражданским стать!
А все Зеля виноват! Ну-ну!
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Очень хотелось бы этому верить. Но посмотрел котировки на баяны, в т.ч. б-у, и повышения спроса и цен на них пока не увидел. Генерал-лейтенанта Кравченка призначено командувачем Об'єднаних сил, - указ президента - Цензор.НЕТ 1715
Генерал-лейтенанта Кравченка призначено командувачем Об'єднаних сил, - указ президента - Цензор.НЕТ 8411
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А что может измениться ? Не будет путина - придет пупкин - такое же дерьмо как и этот. Дарагие расеяне способны родить себе только фюрера
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А ЧЕГО ЦЕНЗОР БОИТСЯ ВЫЛОЖИТЬ ФОТКУ КРАВЧЕНКО !? ШИФРУЕТСЯ КАК ШПИОН !?)
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"
Владимир Анатольевич Кравченко - начальник оперативного командования "Север", которое расположено в Чернигове. Был назначен командиром в 2017 году. До этого трудился замначальника штаба в том же ОК.
Генеральское звание получил в декабре 2014 года указом Петра Порошенко. Данных о том, что Кравченко покидал Чернигов и служил на Донбассе, мы пока не обнаружили.
О новом командующем почти нет данных в интернете - у генерал-лейтенанта нет страницы в Википедии, в отличие от всех его предшественников на этой должности. Также его нет в соцсетях.
В декларации у Кравченко записана супруга Любовь Васильевна - работает в этой же воинской части. В 2018 году она обзавелась 72-метровой квартирой в Чернигове. А ее муж - почти гектаром земли в селе Вознесенское годом ранее (та же область).
Живут супруги Кравченко в основном на зарплату. Правда, на обоих "висит" более 300 тысяч гривень кредитов в разных банках.
Генерал-лейтенант задекларировал представительский "Мерседес" - правда, уже довольно немолодой, 1998 года выпуска.
У Владимира Кравченко двое сыновей - Игорь и Александр.
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