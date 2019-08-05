 Генерал-лейтенанта Кравченка призначено командувачем Об'єднаних сил, - указ президента

Відповідні укази №577/2019 і №579/2019 від 5 серпня опубліковано на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Водночас, указом №578/2019 Сирського призначено командувачем Сухопутних військ Збройних сил України, а документ №576/2019 передбачає звільнення з цієї посади Сергія Попка.

Зазначимо, що генерал-лейтенант (звання отримав у серпні 2018 року) Володимир Кравченко з 2017 року був командувачем військ оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗС України.

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Олександр Сирський з початком антитерористичної операції на сході України був начальником штабу сектора "С", одним із головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року, координував вихід українських військових із Дебальцевого. У 2016 році Сирський очолив Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, в 2017-му став командиром АТО, поки вона не була завершена і замість неї почалася операція об'єднаних сил.

На початку травня 2019 року п'ятий президент України Петро Порошенко призначив Сирського командувачем Об'єднаних сил.

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