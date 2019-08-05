 Генерал-лейтенанта Кравченка призначено командувачем Об'єднаних сил, - указ президента

Відповідні укази №577/2019 і №579/2019 від 5 серпня опубліковано на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Водночас, указом №578/2019 Сирського призначено командувачем Сухопутних військ Збройних сил України, а документ №576/2019 передбачає звільнення з цієї посади Сергія Попка.
Зазначимо, що генерал-лейтенант (звання отримав у серпні 2018 року) Володимир Кравченко з 2017 року був командувачем військ оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗС України.
Олександр Сирський з початком антитерористичної операції на сході України був начальником штабу сектора "С", одним із головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року, координував вихід українських військових із Дебальцевого. У 2016 році Сирський очолив Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, в 2017-му став командиром АТО, поки вона не була завершена і замість неї почалася операція об'єднаних сил.
На початку травня 2019 року п'ятий президент України Петро Порошенко призначив Сирського командувачем Об'єднаних сил.
Вот так всё сложно в мире, да.
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Ты, обвиняющее нищий народ - 100% быдло и есть. Но зато мнишь о себе, как юный проститут, переспавший с Путлером.
Тобто відсоток бидла "показово" буде тіпо зменшуватися. А поки що нехай терплять. Ось у найпопулярнішому обміннику сьогодні 25.7350 / 25.7980
а как же бахиня?
подполковник (+ академия)
генерал-майор (минимум через год)
генерал-лейтенант (минимум через год)
генерал-полковник (минимум через год)
п.с. генеральское звание присваивает президент один раз в году
генерали мають якусь освіту, ні?
А все Зеля виноват! Ну-ну!
лучше на зе! посмотрите
Владимир Анатольевич Кравченко - начальник оперативного командования "Север", которое расположено в Чернигове. Был назначен командиром в 2017 году. До этого трудился замначальника штаба в том же ОК.
Генеральское звание получил в декабре 2014 года указом Петра Порошенко. Данных о том, что Кравченко покидал Чернигов и служил на Донбассе, мы пока не обнаружили.
О новом командующем почти нет данных в интернете - у генерал-лейтенанта нет страницы в Википедии, в отличие от всех его предшественников на этой должности. Также его нет в соцсетях.
В декларации у Кравченко записана супруга Любовь Васильевна - работает в этой же воинской части. В 2018 году она обзавелась 72-метровой квартирой в Чернигове. А ее муж - почти гектаром земли в селе Вознесенское годом ранее (та же область).
Живут супруги Кравченко в основном на зарплату. Правда, на обоих "висит" более 300 тысяч гривень кредитов в разных банках.
Генерал-лейтенант задекларировал представительский "Мерседес" - правда, уже довольно немолодой, 1998 года выпуска.
У Владимира Кравченко двое сыновей - Игорь и Александр.