 "Відновлення нічим не стримуваної гонки озброєння", - Путін про наслідки припинення ракетного договору

Текст відповідної заяви Путіна розміщено на сайті Кремля, інформує Цензор.НЕТ. Всю відповідальність за припинення дії договору президент РФ покладає на США.

"На нашу думку, дії США, які призвели до ліквідації Договору про ракети середньої і меншої дальності, неминуче спричинять за собою девальвацію, розхитування всієї несучої конструкції глобальної безпеки, включно з Договором про стратегічні наступальні озброєння і Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Такий сценарій означає відновлення нічим не стримуваної гонки озброєнь", - сказано в заяві.

На думку російського лідера, привід для виходу США з договору є надуманим.

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"Замість вдумливого обговорення проблем міжнародної безпеки США просто перекреслили багаторічні зусилля, спрямовані на зниження ймовірності масштабного військового конфлікту, зокрема із застосуванням ядерної зброї", - зазначив він.

Путін також заявив про готовність Москви відновити повноцінні переговори про забезпечення стратегічної стабільності і безпеки з Вашингтоном.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 серпня офіційно припинив діяти російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив, що з 2 лютого його країна припиняє дію договору 1987 року із СРСР про відмову від розміщення ракет малої і середньої дальності. Рішення США пов'язано з тим, що Росія істотно порушує умови договору.

У жовтні минулого року президент Дональд Трамп повідомив, що планує відмовитися від угоди, пославшись на невиконання Росією своїх зобов'язань. Договір був підписаний в 1987 році президентом США Рональдом Рейганом і лідером Радянського Союзу Михайлом Горбачовим.

Вашингтон стверджує, що Москва порушила договір РСМД, створивши і розгорнувши ракетну систему 9М729. За словами джерела в Державному департаменті, США нещодавно повідомили своїм західним союзникам, що Росія вже розгорнула чотири дивізіони, озброєних крилатою ракетою 9М729. Зараз Росія має у своєму розпорядженні 100 таких ракет.

4 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про призупинення виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.