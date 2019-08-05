 Суд в Росії відклав справи кримських татар, заарештованих на Красній площі

Про це в Facebook повідомляє "Кримська солідарність", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Міщанському районному суді м. Москви відбудуться судові засідання над кримськими татарами, мусульманами, які приїхали підтримати своїх співвітчизників на апеляційний суд у "справі Хізб ут-Тахрір"(перша Бахчисарайська група) Енвера Мамутова, Зеврі Абсеїтова, Рустема Абільтарова і Ремзі Меметова", - йдеться в повідомленні.

За даними "Кримської солідарності", о 15 годині Міщанський суд планував розглянути адміністративну справу І. Сейдаметова, о 15.20 - А. Кадирова, о 15.40 - С. Гафарова.

До теперішнього часу суд не розглянув жодної справи, засідання перенесено на годину, "через зайнятість судді в іншому судовому засіданні".

Як повідомлялося, 10-11 липня 2019 року в Москві було затримано 46 осіб, які приїхали висловити свій протест у зв'язку з незаконними арештами та обвинуваченнями кримських татар у тероризмі. Проти всіх затриманих було складено адміністративні протоколи про порушення ст. 20.2 ч.5 КпАП РФ.

29 липня в Таганському районному суді Москви впродовж дня було проведено 18 судових засідань, під час яких "розглянули" адміністративні справи 18-ти активістів. Кожен був оштрафований на 20 тисяч рублів (близько 8 тис. грн).

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