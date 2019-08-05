EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, За кордоном
  11042  85
Матеріали за темою:
Все про:Москва (614) протест (959) Путін (10346)

 Через протести в Москві Путін може посилити агресію проти України або почати нову війну, - Wall Street Journal

Російські правоохоронці затримали сотні демонстрантів у Москві, оскільки режим Володимира Путіна намагається придушити заклики провести чесні вибори. Таким чином автократ Росії не так демонструє свою силу, як видає слабкість.

Про це пише Wall Street Journal у редакційній статті, нагадуючи, що акції протесту почалися минулого місяця після того, як кільком опозиційним кандидатам заборонили балотуватися в депутати міської Думи Москви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зараз партія Путіна "Единая Россия" контролює цей орган. Але критики президента мають хороші шанси відібрати цей контроль на виборах наступного місяця.

Видання зауважує, що невдоволення режимом Путіна завжди було сильнішим у великих містах Росії. Але за останній рік навіть ті регіони, які традиційно підтримували автократа, тепер відвернулися від нього через поганий стан російської економіки.

Читайте також: МЗС РФ звинуватило США та Німеччину в організації протестних акцій у Москві

Впродовж останніх п'яти років доходи росіян падали. А цього року ВВП країни виросте трошки більше, ніж на 1%. Росії довелося підвищити пенсійний вік. Але це непопулярне рішення ніяк не принесло політичної вигоди Путіну, а якраз навпаки.

Тепер ризик полягає в тому, що він може почати битву за кордоном: новий фронт в Балтії чи піти на ескалацію проти України в Азовському морі, щоб відволікти увагу від внутрішніх проблем.

Також дивіться: Протести в Москві: чоловіка затримали, коли він розхвалював журналістам дії силовиків. ВIДЕО

Рейтинг схвалення Путіна сягав 90% після того, як він розв'язав війни проти Грузії і України.

Видання також зауважує, що деякі кола в США і Європі втрачають терпіння у довгостроковій стратегії ізоляції Росії. І це може теж підштовхнути Путіна діяти більш агресивно. Тому Захід повинен не здаватися йому, а чітко дати зрозуміти, що будь-яка ескалація за кордоном зіштовхнеться з рішучим спротивом і призведе до запровадження нових болючих санкцій проти Росії.

Нагадаємо, 3 серпня в Москві відбулися масові акції протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в Московську міську думу. Поліція масово затримувала їхніх учасників, журналістів і тих, хто випадково опинився в центрі міста. За даними ЗМІ, затриманнями керував колишній полковник українського "Беркута" Сергій Кусюк, який займався розгоном протестів на київському Майдані, а після революції втік до Росії, де його взяли на роботу в російські правоохоронні органи. Такі ж акції відбувалися 27 липня і плануються на кожну суботу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141335
 
   
 Топ коментарі
 
Господи, как они надоели! Просто осто...ли всему миру.
 показати весь коментар
 
Коли ґвалтували Грузію - вони мовчали. Коли "віджимали" Крим - вони раділи. Коли "іхтамнети" розстрілювали в "зеленому коридорі" українських солдатів в Іловайську - вони говорили, що дійдуть до Києва . Але тепер цей "руській мір" прийшов і в їхній дім. І в Сибіру також.



Из-за протестов в Москве Путин может усилить агрессию против Украины или начать новую войну, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 9567
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Свинарниковая федерастия в опасности....
Срочно нужно отправить аленей подыхать за бугор...
Шо б буза не началась под Кремлем
 показати весь коментар
 
 
Да, стадо надо срочно отвлечь от проблем, как в 2013-1014 годах. Олимпиаду уже не замутить, а вот войнушку для этого козла сотворить элементарно.
 показати весь коментар
 
 
С войной тоже не алле)))
На нее деньги нужны...а федерастия уже разбута и раздета...
 показати весь коментар
 
Коли ґвалтували Грузію - вони мовчали. Коли "віджимали" Крим - вони раділи. Коли "іхтамнети" розстрілювали в "зеленому коридорі" українських солдатів в Іловайську - вони говорили, що дійдуть до Києва . Але тепер цей "руській мір" прийшов і в їхній дім. І в Сибіру також.



Из-за протестов в Москве Путин может усилить агрессию против Украины или начать новую войну, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 9567
 показати весь коментар
 
 
Та ну нах, сравнил Светоносного с куском говна на палке, разве что парашенский, тогда нужно брать в кавычки...
 показати весь коментар
 
 
Господи, как они надоели! Просто осто...ли всему миру.
 показати весь коментар
 
 
Рейтинг у куцого знатно просел.
Ему поможет взятие Берлина. Туда бы всю масковскую рать направить.
А Киев им уже не интересен.
 показати весь коментар
 
 
Кто воевать то будет, те менты с Арбата? Или терпилы с бутылками в задницах? Они друг друга стоят...
 показати весь коментар
 
Така фігня. Шоб взять Берлін треба пройти Київ. А Київ не по зубам. Тому що не 2014 на дворі.
 показати весь коментар
 
 
Берлин давно взят. За дешёвый газ в больших объёмах немецкое правительство готово пойти на многое и зайти далеко. Существенно дальше даже, чем сейчас.
 показати весь коментар
 
Он еще старую войну не закончил, что бы начинать новую.
 показати весь коментар
 
 
Хіба він закінчив Молдавії? Але ж напав на Грузію. Та й у Грузії він не закінчив.
Казахстану треба приготуватися.
 показати весь коментар
 
 
Мир на примере с Гитлером так ничего и не понял, просьбы не понимают, понимают только силу.
 показати весь коментар
 
 
Со Сралиным - ближе всего пример. Заколебали со своими гитлерами уже, умники.
 показати весь коментар
 
А вас козлов борисов не спрашивают и слово не давали.
 показати весь коментар
 
Єта тема у ватньіх имперцев сдулась, как и Сирия.
Кацапня хочет легких побед, вангую Беларуссию ну или на крайняк Казахстан.
Но пока нет, єто ближе к сроку перевьіборов Пуйла.
Хотя... может бьіть и раньше, если дефолт на носу и нужно будет вате обьяснить почему они ягель жрут.
 показати весь коментар
 
 
За Казахов не вариант...
Там все уже под Китаем в прямом смысле...
С большим братом у Пу очко не потянет тягатся...

А за Бульбоса Луку...так это да!
Холуй...поц и попрашайка!))
 показати весь коментар
 
 
С нами легко не прокатит(как с другими).
 показати весь коментар
 
Скажу тобі неприємну річ - вже "прокатило" Через протести в Москві Путін може посилити агресію проти України або почати нову війну, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 3894
 показати весь коментар
 
 
Так Китай не проблема, поделят, в первой чтоле, но то на крайняк канеш.
Пуйло идет в Европу, пойдет через Беларуссию одназчно.
Беларусская вата созрела, на бацьку должен неожиданно сердечньій приступ хватить, дальше дело техники.
Гипотетически мьі сможем западньіе области отстоять вместе с поляками и прибалтикой, больше скорее всего нет.
А практически ЗЕ будет кирпичами срать, немцьі віразят глубокую озабоченность а прибалтов вообще никто слушать не будет, поляки? там понтьі одни, какие из них вояки неивестно.
 показати весь коментар
 
 
Вата пишет что ЗВР множатся и увеличиваются
 показати весь коментар
 
 
Вата не написала, что внешний долг рашки за последний год вьірос на 33 лярда в баксах.
Что у них в ЗВР извесно только пуйлу, может у них там тараканьі одни.
 показати весь коментар
 
 
введут ограничительные меры для украинцев на границе. Чтобы потом они по митингам не шатались за пару тыщ рублей под крылышком у российских оппов Из-за протестов в Москве Путин может усилить агрессию против Украины или начать новую войну, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 6035
 показати весь коментар
 
Тупого мяса много....можно и похоронить тысяч 20-30 ради спокойствия личного... Из-за протестов в Москве Путин может усилить агрессию против Украины или начать новую войну, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 1971
 показати весь коментар
 
Та буй він угадав... ху#ло мається на увазі... "Да умоются кровью те,кто усомнится в нашем миролюбии"... (с)
 показати весь коментар
 
Никто и ничто не спасёт хунту кагэбэшников , она свое отжила
 показати весь коментар
 
 
Навряд - ли . Пожары везде ; и в сибири , и в москве . И наводнения . С Америкой - вот трения ... . Из-за протестов в Москве Путин может усилить агрессию против Украины или начать новую войну, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 7648
 показати весь коментар
 
пришло время закладывать сахар, крепостные совсем от рук отбились
 показати весь коментар
 
 
В Домбабве прошел фестиваль "Молодая гвардия", где были представлены "перспективные специалисты и кадровый резерв".....скрепные у них резервы... Из-за протестов в Москве Путин может усилить агрессию против Украины или начать новую войну, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 7837


Из-за протестов в Москве Путин может усилить агрессию против Украины или начать новую войну, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 2627

Из-за протестов в Москве Путин может усилить агрессию против Украины или начать новую войну, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 6077

Из-за протестов в Москве Путин может усилить агрессию против Украины или начать новую войну, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 4928
 показати весь коментар
 
 
а ****. дамбас о накой бамбасный. он всю галактику кормит.
 показати весь коментар
 
 
На останньому фото брехня. Нікому його дід з батьком очі не зав'язували, просто гемселили киями, аби врагу народа смерть милою здалася.
 показати весь коментар
 
это не старИе времьена, это не 14 год. сейчас мордва в Украине только на бутылку сесть сможет коллективно, ну только та которая выживет.
 показати весь коментар
 
 
***** уже не нападёт, ибо в случае нападения он снова получит десятки тысяч козломордых жмуров которые расползутся по параше в цинковых гробах. Вопрос - это остановит протесты или подхлестнёт их? Моё аналитическое, статистическое и социологическое мнение - это откроет протестам второе, третье и четвёртое дыхания. Нападать на Украину это всё равно, шо биться головой об бетонную стенку, а у козломордых голова не чугунная и даже не кирпичная, а деревянная - ею бетон ну никак не прошибить. Разве, шо рога пообломать.
 показати весь коментар
 
 
А ему разве не пофиг на своих жмуров?
"Бабы еще нарожают!"
 показати весь коментар
 
 
_Ладно. Вот тебе маленький вопрос для самостоятельных размышлений. А зачем диктатору и тирану в стране без выборов нужен это самый рейтинг?
 показати весь коментар
 
Не строй умного лицо - оно тебе не к лицу. Диктатор без рейтинга не диктатор, а чмо, поэтому ***** всеми средствами кремлёвской пропаганды свой рейтинг поддерживает. И вообще займись самообразованием, чтоб не задавать таких тупых вопросов. Полистай историю и далеко можешь не ходить - изучи историю СССР, может поумнеешь.
 показати весь коментар
 
_Угу... Рейтинг. Типажам вроде сталина, пол пота, каддафи, чаушеску и прочих людоедам крайне важно было, что про них думает бесправное быдло. Очевидно же. Прямо демократия какая-то...
 показати весь коментар
 

ты бы просто написал что логика и Параша - антиподы, а поэтому твои измышления - до самой жёппы
 показати весь коментар
 
У ***** с медведчуком ( своим кумом !! ) пошли разногласия по сферам влияния на бизнес в росии . !! . Где уж тут Украина . По слухам , - адвокат претендует на питер , а питерской шпане , как обычно , масква .
 показати весь коментар
 
Это - гражданская война: Мать сдала сына-оппозиционера полиции. Рабсияне поддержали росгвардию!

Жительница Москвы пожаловалась на сына-оппозиционера в полицию
Теперь тот может оказаться фигурантом дела

Москвичка позвонила сотрудникам полиции и сообщила им, что её сын ходит на митинги оппозиции, распространяет о них информацию в интернете, и вообще сам он выступает против власти. За сыном люди в погонах пока не пришли, но такой сценарий исключать нельзя.
Из-за протестов в Москве Путин может усилить агрессию против Украины или начать новую войну, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 3477

В Москве 43-летняя мать позвонила и пожаловалась в полицию на своего 20-летнего сына из-за того, что он собирался на несанкционированный митинг, сообщает Telegram-канал Baza.
Женщина на днях посмотрела аккаунты в соцсетях своего сына и узнала, что он намерен посетить несанкционированный митинг. Мать возмутилась и запретила сыну куда-либо ходить. Парень же разозлился и запер маму в комнате.
Тогда женщина позвонила в ОВД «Косино-Ухтомский» и рассказала о все о активизме сына - в том числе и про его посты в соцсетях и посещение массовых акций. Полицейские сказали матери «спасибо» и передали данные в ЦПЭ МВД.
**********
із коментів на ФБ:
- «Мать» и «На дне» в одном романе
- "Мать на дне", "Дно матери", "Мать за сына не отвечает"...
- Эволюция матерей. 100 лет назад Горький писал про мать которая помогала сыну-оппозиционеру. За 100 лет комуняки изменили людей. Сегодня всё наоборот мать сдаёт сына
- При Сталине за это селедку давали, а ***** чем расплачивается?!!!
- доносы, они в крови. не на соседа, так на сына
- Ще наражає! Оножемать..
 показати весь коментар
 
 
Это минталитет...
Рабы всех времен апплодируют стоя этой матери!)))
 показати весь коментар
 
 
И это мать? Господи, как таким только Бог детей даёт? Его заберут и покалечат. Как эта особь потом спать будет и жить на свете? Чем больше такого узнаешь, тем больше мерзко становится на душе.
 показати весь коментар
 
 
А как при потопе? Сама вылезла на крышу,а ребенка в комнате на шкафу оставила.
 показати весь коментар
 
Ужас то, что такие как Вы в такую чушь верят. Хочется, верьте.
 показати весь коментар
 
Ну да, а про распятого мальчика - так это ж была чистая правда, в это верили с удовольствием. А я верю по той причине, что совковое сознание ещё живо, когда в 30-е, в 50-е писали доносы даже на родню. И пока живы те, кто с ума сходят по СССР, такие вещи имеют место быть.Вождь - важнее матери родной.
 показати весь коментар
 
Распаятый мальчик это на всегда?! Кто доносил? Не твоя ли бабушка которой тесно в комуналке было?
 показати весь коментар
 
Моей бабушке повезло, что отец их умер рано,а то были бы все в Сибири, потому как были зажиточными крестьянами. А коммунистов она терпеть не могла, потому что считала их болтунами и бездельниками, а сама ишачила, как конь, в колхозе за палки ( трудодни), семью с шестерыми детьми кормили. Я говорю о том, что люди ностальгируют по СССР, не понимаю почему.Все - таки скорее всего по ушедшей молодости.А жизнь все равно тогда была - говно.
 показати весь коментар
 
вы всё врёте, каждый срускии дятел мамой клянётся, после крыш нам зажил лучше и нахрен ему эти зелёные доллары и его курс к деревянному срублю.
 показати весь коментар
 
 
Vіtаuskаs 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_A



Карлсон учит бойцов Росгвардии открывать глаза россиянам на российскую действительность.
Через протести в Москві Путін може посилити агресію проти України або почати нову війну, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 4921
 показати весь коментар
 
 
Ось це подивіться - що Сергій Єсенін казав свого часу за ското-бидлостан:
А червоножопа ското-********* вбила його за цей вiрш
Через протести в Москві Путін може посилити агресію проти України або почати нову війну, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 2820




 показати весь коментар
 
 
Аналитика на уровне подвыпившего колхозного сторожа. Куда подевались все умные люди.
 показати весь коментар
 
Думаю, что путэн может только Воронеж свой бомбить. Ибо армия кагбЭ закончилась. Боеспособная армия. Гвардейцы сейчас по городам и весям нужны. Посему обострения войны у нас нв востоке, как и нападения на Укравину ждать не стоит. ИМХО конешно. Но, думаю, не ошибаюсь.
 показати весь коментар
 
Вечерняя новость.
В Красноярском крае возле села Каменка горят склады боеприпасов где хранилось около 40тысяч снарядов. Уже эвакуируют население. Есть видео.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-49237948
 показати весь коментар
 
да не флуди тут ептель. какая нафиг отставка из-за того шо псих? до сих пор шо - нормальный был?
 показати весь коментар
 
 
Там на лавці запасних нудиться ще з десяток двійників , в очікуванні свого виходу на сцену .
 показати весь коментар
 
 
Так це виходить, що ОМОН москвічів мало дубасить? Через протести в Москві Путін може посилити агресію проти України або почати нову війну, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 2397 І тепер йому прийдеться знову перти на Україну? Хм.
Ніколи не думав, що колись буду підтримувати пуйла...
_____________________
Порадив би пуйлу бити не тільки демонстрантів, а просто гатити москвічів без розбору. Можна, хіба що, по черзі, по районам. Спрчатку один район, потім інший...
 показати весь коментар
 
 
А шо, "рязанский сахар" на рахе закончился? Неплохо так действовал на аленей, когда в подвал несколько мешков подкинуть...
 показати весь коментар
 
 
Европа,свежую озабоченность приготовили?
 показати весь коментар
 
_Озабоченность - то такое, чтобы не признаваться что им наплевать. Когда им что-то действительно нужно, они действуют, а не трепятся.
 показати весь коментар
 
 
Та не в Путіну, там справа там вся еліта така, не буде Х..ла буде ще якись Пі...с
Україні терміново потрібно вкладати в ракети середнього радіусу, щоб дістати до газових магістралей і родовищ, тим більше що договір америкоси розірвали... Ну і про і противотанкові комплекси незабути, тоді для еліти РФ ціна вторгнення в Україну сильно підросте і вони навіть такий варіант не будуть розглядати.
Добре було б ще ПВО, але у нас немає де виробляти ******* комплекси.
 показати весь коментар
 
 
а що їх втримає? Один склад згорів, а їх там сотні. Ще років десять тому ***** продало всі патронні фабрики бо, патронів запас на 30 років військових дій. Баби нарожають, бояри нагонять і вперед.
 показати весь коментар
 
 
А сдержит их только реальная возможность получения ответного удара по любой цели в европейской части РФ , включая Москву. Пока Украина не обзавелась ракетньім оружием сдерживания , война для россиян опять будет происходить " в телевизоре", как в Сирии.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору