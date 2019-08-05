 Через протести в Москві Путін може посилити агресію проти України або почати нову війну, - Wall Street Journal

Про це пише Wall Street Journal у редакційній статті, нагадуючи, що акції протесту почалися минулого місяця після того, як кільком опозиційним кандидатам заборонили балотуватися в депутати міської Думи Москви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зараз партія Путіна "Единая Россия" контролює цей орган. Але критики президента мають хороші шанси відібрати цей контроль на виборах наступного місяця.

Видання зауважує, що невдоволення режимом Путіна завжди було сильнішим у великих містах Росії. Але за останній рік навіть ті регіони, які традиційно підтримували автократа, тепер відвернулися від нього через поганий стан російської економіки.

Читайте також: МЗС РФ звинуватило США та Німеччину в організації протестних акцій у Москві

Впродовж останніх п'яти років доходи росіян падали. А цього року ВВП країни виросте трошки більше, ніж на 1%. Росії довелося підвищити пенсійний вік. Але це непопулярне рішення ніяк не принесло політичної вигоди Путіну, а якраз навпаки.

Тепер ризик полягає в тому, що він може почати битву за кордоном: новий фронт в Балтії чи піти на ескалацію проти України в Азовському морі, щоб відволікти увагу від внутрішніх проблем.

Також дивіться: Протести в Москві: чоловіка затримали, коли він розхвалював журналістам дії силовиків. ВIДЕО

Рейтинг схвалення Путіна сягав 90% після того, як він розв'язав війни проти Грузії і України.

Видання також зауважує, що деякі кола в США і Європі втрачають терпіння у довгостроковій стратегії ізоляції Росії. І це може теж підштовхнути Путіна діяти більш агресивно. Тому Захід повинен не здаватися йому, а чітко дати зрозуміти, що будь-яка ескалація за кордоном зіштовхнеться з рішучим спротивом і призведе до запровадження нових болючих санкцій проти Росії.

Нагадаємо, 3 серпня в Москві відбулися масові акції протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в Московську міську думу. Поліція масово затримувала їхніх учасників, журналістів і тих, хто випадково опинився в центрі міста. За даними ЗМІ, затриманнями керував колишній полковник українського "Беркута" Сергій Кусюк, який займався розгоном протестів на київському Майдані, а після революції втік до Росії, де його взяли на роботу в російські правоохоронні органи. Такі ж акції відбувалися 27 липня і плануються на кожну суботу.