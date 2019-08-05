 Через протести в Москві Путін може посилити агресію проти України або почати нову війну, - Wall Street Journal

Про це пише Wall Street Journal у редакційній статті, нагадуючи, що акції протесту почалися минулого місяця після того, як кільком опозиційним кандидатам заборонили балотуватися в депутати міської Думи Москви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зараз партія Путіна "Единая Россия" контролює цей орган. Але критики президента мають хороші шанси відібрати цей контроль на виборах наступного місяця.
Видання зауважує, що невдоволення режимом Путіна завжди було сильнішим у великих містах Росії. Але за останній рік навіть ті регіони, які традиційно підтримували автократа, тепер відвернулися від нього через поганий стан російської економіки.
Впродовж останніх п'яти років доходи росіян падали. А цього року ВВП країни виросте трошки більше, ніж на 1%. Росії довелося підвищити пенсійний вік. Але це непопулярне рішення ніяк не принесло політичної вигоди Путіну, а якраз навпаки.
Тепер ризик полягає в тому, що він може почати битву за кордоном: новий фронт в Балтії чи піти на ескалацію проти України в Азовському морі, щоб відволікти увагу від внутрішніх проблем.
Рейтинг схвалення Путіна сягав 90% після того, як він розв'язав війни проти Грузії і України.
Видання також зауважує, що деякі кола в США і Європі втрачають терпіння у довгостроковій стратегії ізоляції Росії. І це може теж підштовхнути Путіна діяти більш агресивно. Тому Захід повинен не здаватися йому, а чітко дати зрозуміти, що будь-яка ескалація за кордоном зіштовхнеться з рішучим спротивом і призведе до запровадження нових болючих санкцій проти Росії.
Нагадаємо, 3 серпня в Москві відбулися масові акції протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в Московську міську думу. Поліція масово затримувала їхніх учасників, журналістів і тих, хто випадково опинився в центрі міста. За даними ЗМІ, затриманнями керував колишній полковник українського "Беркута" Сергій Кусюк, який займався розгоном протестів на київському Майдані, а після революції втік до Росії, де його взяли на роботу в російські правоохоронні органи. Такі ж акції відбувалися 27 липня і плануються на кожну суботу.
Срочно нужно отправить аленей подыхать за бугор...
Шо б буза не началась под Кремлем
На нее деньги нужны...а федерастия уже разбута и раздета...
Ему поможет взятие Берлина. Туда бы всю масковскую рать направить.
А Киев им уже не интересен.
Казахстану треба приготуватися.
Кацапня хочет легких побед, вангую Беларуссию ну или на крайняк Казахстан.
Но пока нет, єто ближе к сроку перевьіборов Пуйла.
Хотя... может бьіть и раньше, если дефолт на носу и нужно будет вате обьяснить почему они ягель жрут.
Там все уже под Китаем в прямом смысле...
С большим братом у Пу очко не потянет тягатся...
А за Бульбоса Луку...так это да!
Холуй...поц и попрашайка!))
Пуйло идет в Европу, пойдет через Беларуссию одназчно.
Беларусская вата созрела, на бацьку должен неожиданно сердечньій приступ хватить, дальше дело техники.
Гипотетически мьі сможем западньіе области отстоять вместе с поляками и прибалтикой, больше скорее всего нет.
А практически ЗЕ будет кирпичами срать, немцьі віразят глубокую озабоченность а прибалтов вообще никто слушать не будет, поляки? там понтьі одни, какие из них вояки неивестно.
Что у них в ЗВР извесно только пуйлу, может у них там тараканьі одни.
"Бабы еще нарожают!"
ты бы просто написал что логика и Параша - антиподы, а поэтому твои измышления - до самой жёппы
Жительница Москвы пожаловалась на сына-оппозиционера в полицию
Теперь тот может оказаться фигурантом дела
Москвичка позвонила сотрудникам полиции и сообщила им, что её сын ходит на митинги оппозиции, распространяет о них информацию в интернете, и вообще сам он выступает против власти. За сыном люди в погонах пока не пришли, но такой сценарий исключать нельзя.
В Москве 43-летняя мать позвонила и пожаловалась в полицию на своего 20-летнего сына из-за того, что он собирался на несанкционированный митинг, сообщает Telegram-канал Baza.
Женщина на днях посмотрела аккаунты в соцсетях своего сына и узнала, что он намерен посетить несанкционированный митинг. Мать возмутилась и запретила сыну куда-либо ходить. Парень же разозлился и запер маму в комнате.
Тогда женщина позвонила в ОВД «Косино-Ухтомский» и рассказала о все о активизме сына - в том числе и про его посты в соцсетях и посещение массовых акций. Полицейские сказали матери «спасибо» и передали данные в ЦПЭ МВД.
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із коментів на ФБ:
- «Мать» и «На дне» в одном романе
- "Мать на дне", "Дно матери", "Мать за сына не отвечает"...
- Эволюция матерей. 100 лет назад Горький писал про мать которая помогала сыну-оппозиционеру. За 100 лет комуняки изменили людей. Сегодня всё наоборот мать сдаёт сына
- При Сталине за это селедку давали, а ***** чем расплачивается?!!!
- доносы, они в крови. не на соседа, так на сына
- Ще наражає! Оножемать..
Рабы всех времен апплодируют стоя этой матери!)))
Карлсон учит бойцов Росгвардии открывать глаза россиянам на российскую действительность.
А червоножопа ското-********* вбила його за цей вiрш
В Красноярском крае возле села Каменка горят склады боеприпасов где хранилось около 40тысяч снарядов. Уже эвакуируют население. Есть видео.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-49237948
Ніколи не думав, що колись буду підтримувати пуйла...
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Порадив би пуйлу бити не тільки демонстрантів, а просто гатити москвічів без розбору. Можна, хіба що, по черзі, по районам. Спрчатку один район, потім інший...
Україні терміново потрібно вкладати в ракети середнього радіусу, щоб дістати до газових магістралей і родовищ, тим більше що договір америкоси розірвали... Ну і про і противотанкові комплекси незабути, тоді для еліти РФ ціна вторгнення в Україну сильно підросте і вони навіть такий варіант не будуть розглядати.
Добре було б ще ПВО, але у нас немає де виробляти ******* комплекси.