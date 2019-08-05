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 Суспільство
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Все про:авіасполучення (211) лоукост (113) Ryanair (77)

 Лоукостер Ryanair восени збільшить кількість рейсів і маршрутів в Україну

Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair до осені більш ніж удвічі збільшить кількість рейсів і маршрутів в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на avianews.com.

Зазначається, що Ryanair в листопаді 2019 року, коли на повну силу діятиме розклад зимового сезону польотів 2019-2020 років, більш ніж удвічі збільшить кількість маршрутів і рейсів в Україну порівняно з листопадом 2018 року.

"Якщо в листопаді 2018 року маршрутна мережа лоукоста налічувала 17 напрямків з Києва і Львова, то в листопаді 2019 року вона включатиме 40 маршрутів з Києва, Львова, Одеси і Харкова. Одночасно з цим число рейсів з України збільшиться з 52 до 113 в тиждень", - йдеться в повідомленні.

Найбільш значне збільшення кількості рейсів і напрямків торкнеться аеропорту "Бориспіль". Якщо в листопаді 2018 року маршрутна мережа з української столиці налічувала 12 пунктів з 38 рейсами в тиждень, то в листопаді 2019 року включатиме 26 напрямків, за якими будуть відбуватися 80 рейсів на тиждень.

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Також збільшення кількості польотів з регіонів відбудеться за рахунок запуску рейсів з Одеси і Харкова, звідки Ryanair не літав минулого року. З Одеси в листопаді 2019 року лоукост буде здійснювати 13 рейсів на тиждень за шістьма напрямками, з Харкова - 6 рейсів на тиждень за трьома маршрутами.

Але у випадку зі Львовом Ryanair демонструє стабільність. З цього міста в листопаді 2019 року лоукост буде здійснювати 14 рейсів на тиждень за п'ятьма напрямками. Аналогічний показник у авіакомпанії був і в листопаді 2018 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141333
 
   
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Последнее слово за Коломойским.
Решение его же.
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Не думаю. Власник МАУ не допустить. А у нього повна влада в Україні.
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От шо проклятий коломойша творить!! При Порошенко такого не було!!
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