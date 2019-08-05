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 Політика України, Суспільство
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Все про:ОДА (639) Одеська область (1051) Павловський_Ігор (46) Гандзюк (364)

 Кандидат на посаду голови Одеської ОДА Болдін захищає в суді фігуранта справи про вбивство Гандзюк Павловського, - активісти. ФОТО

Один із п'яти офіційно озвучених президентом Володимиром Зеленським кандидатів на посаду глави Одеської ОДА Максим Болдін є адвокатам Ігоря Павловського - фігуранта справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це йдеться в повідомленні ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?", передає Цензор.НЕТ.

"Болдін - адвокат одного з організаторів вбивства Гандзюк - Ігоря Павловського. Так, ми знаємо, що ототожнювати адвоката з клієнтом - не дуже правильно. Але Болдін не просто "виконує свою роботу". Він бреше заради свободи вбивці", - заявляють активісти. За їхніми словами, Болдін неодноразово брехав у суді про нібито поганий стан здоров'я свого підзахисного, хоча вони "точно знають, що у Павловського все було добре, він не був при смерті і не вмирав у СІЗО".

Як приклад наводиться нещодавній випадок, коли відпущеного з-під арешту за станом здоров'я Павловського помітили на футбольному матчі в Одесі.

Кандидат на посаду голови Одеської ОДА Болдін захищає в суді фігуранта справи про вбивство Гандзюк Павловського, - активісти 01

Фото УНІАН - Болдін (крайній зліва) і Павловський (на задньому плані) у суді

"Далі Павловський разом з адвокатом Болдіним неодноразово зривали допити в суді, прикриваючись довідками від однієї з одеських лікарень... Сьогодні ж з'ясувалося, що справу Павловського передали в Приморський суд в Одесі, де з ним хочуть незаконно затвердити угоду без згоди потерпілих", - зазначають активісти.

На думку близьких і друзів Гандзюк, всі ці факти вказують на те, що Болдін чудово усвідомлює провину свого підзахисного, але використовує всі можливі засоби для того, щоб той залишився безкарним.

"Шансів очолювати область людині, яка так грубо підставилася, давати не можна в жодному разі", - резюмують вони.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів. 3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

Кандидат на посаду голови Одеської ОДА Болдін захищає в суді фігуранта справи про вбивство Гандзюк Павловського, - активісти 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141332
 
   
 Топ коментарі
 
Да зебобик плевать хотел на ваше мнение...назначит...именно таких он везде и назначает....
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Так можно договорится что депутат СН врач, спасет жизнь отпетому негодяю.
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Да зебобик плевать хотел на ваше мнение...назначит...именно таких он везде и назначает....
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Так можно договорится что депутат СН врач, спасет жизнь отпетому негодяю.
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адвокат дьявола ?
а вы уверены, что нам нужны такия ?
может каломойскому нужны, но не нам.
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Далее Павловский вместе с адвокатом Болдиным неоднократно срывали допросы в суде, прикрываясь справками от одной из одесских больницИсточник: https://censor.net.ua/n3141332
Если есть справки то тогда врет не адвокат а врачи больницы.
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зебилятки - все хлопают и одобряют - одобрают и хлопают - чем все закончиться?)))))
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Значит этот кандидат не станет главой Одесской ОГА.
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Поганий адвокат, чи гарний, не має для призначення жодного значення. А от те, що у адвоката наявний конфлікт інтересів, це точно, тож призначення нікуди не годиться.
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Ну и где эти "не аваковские" нац жёны ?
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То есть выполняет свою работу адвоката... и что??
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