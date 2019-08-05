Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.
За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, впродовж 31-го тижня 2019 року на кір захворіло 287 осіб - 160 дорослих і 127 дітей.
"Кількість випадків захворювання знову зростає, тому важливо захистити себе і зробити щеплення дитині до початку навчального року", - сказано в повідомленні.
Найбільше нових випадків кору зареєстровано в Києві (40 хворих: 32 дорослих і 8 дітей), Вінницькій (21: 7 дорослих та 14 дітей), Чернівецькій (21: 10 дорослих і 11 дітей), Київській (19: 13 дорослих і 6 дітей) і Хмельницькій (18: 4 дорослих і 14 дітей) областях.
У МОЗ повідомляють, що від початку року на кір захворіло 56 тис. 861 осіб - 26 тис. 748 дорослих та 30 тис. 113 дітей, а від ускладнень кору померло 18 осіб. Упродовж спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіло майже 115 тисяч осіб, 39 з яких померли.
Міністерство охорони здоров'я України спільно з Центром громадського здоров'я закликають регіони проводити спецоперації з подолання спалаху кору.
МОЗ України надає можливість безкоштовно вакцинуватися і дітям, і дорослим: вікові обмеження на безкоштовну вакцинацію від кору скасовано. Також можна вакцинувати немовлят віком від 6 місяців, для яких кір особливо небезпечний. Крім того, щеплення мають отримати діти, чиї батьки брали фальшиву довідку про вакцинацію.
У повідомленні сказано, що всі регіони забезпечені вакцинами КПК (проти кору, паротиту та краснухи) виробництва Бельгії і США.
После шести не ела-ла-ла,
На тренажере бегала-ла-ла,
Углеводы с белками не смешивала-ла,
В сауне сутки потела-ла-ла,
Мазала мазями тело-ла-ла,
Пояс из шерсти носила-ла-ла,
И даже в церковь ходила.
Но жопа растет
У Ани Кузнецовой уже 25-ый год.
Жопа растет
У Ани Кузнецовой, и в любви не везёт.
(коротко о борьбе моза во главе с Супрун с корью)
Аня в Тибет полетела-ла-ла,
Нашла там отца-настоятеля,
И он ей сказал настоятельно,
Что если заплатит Аня
400 тысяч юаней,
Тогда снизойдёт к ней Будда,
И с Аней случится чудо.
И жопа пройдет
У Ани Кузнецовой меньше, чем через год.
Жопа пройдет
У Ани Кузнецовой, и в любви повезет.
И с нею такое там делали...
Пронзали горящими стрелами,
Травили бенгальскими тиграми,
Кололи китайскими иглами.
Кормили ее тараканами,
Будили ее барабанами,
Бросали в берлогу с медведями,
И вот однажды заметили,
Что жопа растет.
У Ани Кузнецовой впустую потрачен год!
Жопа растет
У Ани Кузнецовой, и в любви не везет.
Если реально делал и то и другое, то ты не заразен весь период болезни. Именно это основной вклад и смысл борьбы с эпидемией. А вероятность заболеть вкцинация снижает в 100-160 раз по сравнению с невакцинированными, но не до нуля.
Александро
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кацахол
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Эх, какая проза! А ведь так хотелось, чтоб это был заговор рептилоидов...
Для прививок от кори это излишне. Посмотрите графики вакцинации разных стран, убедитесь.
Не игнорируйте.
Давайте, развивайте свою теорию, объясняйте с ее точки зрения приведенный график.
Ваше дешевое жульничество способно обмануть только весьма недалеких людей.
Да и факторы эти меняются не сразу для всего общества, а от группы к группе годами. А вот резкое снижение заболеваемости корью совпало с массовой вакцинацией в США в 1963 и в СССР в 1968. Разные системы пропасть по благосостоянию, а эффект похожий и именно после вакцинации. Так что гипотеза об основном вкладе социально-экономических факторов на снижение заболеваемостью корью несостоятельна.