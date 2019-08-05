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 Захворюваність на кір знову зростає, - МОЗ

На кір за тиждень захворіло 287 осіб. Найбільше нових випадків захворювання - в Києві, Вінницькій та Чернівецькій областях.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, впродовж 31-го тижня 2019 року на кір захворіло 287 осіб - 160 дорослих і 127 дітей.

"Кількість випадків захворювання знову зростає, тому важливо захистити себе і зробити щеплення дитині до початку навчального року", - сказано в повідомленні.

Найбільше нових випадків кору зареєстровано в Києві (40 хворих: 32 дорослих і 8 дітей), Вінницькій (21: 7 дорослих та 14 дітей), Чернівецькій (21: 10 дорослих і 11 дітей), Київській (19: 13 дорослих і 6 дітей) і Хмельницькій (18: 4 дорослих і 14 дітей) областях.

Дивіться також: За три роки в Україні стало вдвічі більше вакцинованих від кору немовлят, - Супрун. ІНФОГРАФІКА

У МОЗ повідомляють, що від початку року на кір захворіло 56 тис. 861 осіб - 26 тис. 748 дорослих та 30 тис. 113 дітей, а від ускладнень кору померло 18 осіб. Упродовж спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіло майже 115 тисяч осіб, 39 з яких померли.

Міністерство охорони здоров'я України спільно з Центром громадського здоров'я закликають регіони проводити спецоперації з подолання спалаху кору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна за даними за 2018 рік очолює десятку країн з найвищими показниками захворюваності на кір, - ВООЗ

МОЗ України надає можливість безкоштовно вакцинуватися і дітям, і дорослим: вікові обмеження на безкоштовну вакцинацію від кору скасовано. Також можна вакцинувати немовлят віком від 6 місяців, для яких кір особливо небезпечний. Крім того, щеплення мають отримати діти, чиї батьки брали фальшиву довідку про вакцинацію.

У повідомленні сказано, що всі регіони забезпечені вакцинами КПК (проти кору, паротиту та краснухи) виробництва Бельгії і США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141327
 
 
 Топ коментарі
 
Сам заболел корью, неделю с температурой валялся, теперь еще пять дней пока перестану быть заразным. А самое прикольное что? А то, что все ревакцинации я делал вовремя. Теперь вопрос - что в ампуле с вакциной? И если она меня не защитила, то какого хрена меня принуждают её делать?
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Пока будут впаривать вакцины, будует расти и заболеваемость. Это чисто коммерческий иетерес - чем больше заболеваемость, тем больше бабок от впариваемых вакцин, которые и стимулируют рост этой заболеваемости, тем болоьше доход их впаривателей.
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ревакцинация каждые 10 лет. Желательно. Я делал. И зараза, контактировал с минимумом людей. Но все равно чуть не помер под те выходные. А потом - классическая корь. И таки да - я заразен, потому что попутно мои семейные заболели после меня. Так что херь какую-то пишите. У нас бардак с вакцинами, и надо решать этот бардак, а не пытаться их выгородить любой ценой.
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А Ульяна уже три года как и.о. В основном занимается самопиаром за бюджетные деньги. Хочешь оставаться американкой, оставайся. Но не министром в то же время.
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Что она только не делала:
После шести не ела-ла-ла,
На тренажере бегала-ла-ла,
Углеводы с белками не смешивала-ла,

В сауне сутки потела-ла-ла,
Мазала мазями тело-ла-ла,
Пояс из шерсти носила-ла-ла,
И даже в церковь ходила.

Но жопа растет
У Ани Кузнецовой уже 25-ый год.
Жопа растет
У Ани Кузнецовой, и в любви не везёт.

(коротко о борьбе моза во главе с Супрун с корью)
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И знаете, что Аня сделала?
Аня в Тибет полетела-ла-ла,
Нашла там отца-настоятеля,
И он ей сказал настоятельно,

Что если заплатит Аня
400 тысяч юаней,
Тогда снизойдёт к ней Будда,
И с Аней случится чудо.

И жопа пройдет
У Ани Кузнецовой меньше, чем через год.
Жопа пройдет
У Ани Кузнецовой, и в любви повезет.

И с нею такое там делали...
Пронзали горящими стрелами,
Травили бенгальскими тиграми,
Кололи китайскими иглами.

Кормили ее тараканами,
Будили ее барабанами,
Бросали в берлогу с медведями,
И вот однажды заметили,

Что жопа растет.
У Ани Кузнецовой впустую потрачен год!
Жопа растет
У Ани Кузнецовой, и в любви не везет.
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Корь, а теперь еще идет диффтерия, о ВИЧ вообще отдельная тема,гепатит С ---- спасибо Супрун , так она заботиться об украинцам.........Как говориться "нет слов-одни выражения" и при том не очень приличные.........реформа.....
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Никакие инфекции не "идут", они были и будут всегда. Главное - это социальные причины их активации.
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Сам заболел корью, неделю с температурой валялся, теперь еще пять дней пока перестану быть заразным. А самое прикольное что? А то, что все ревакцинации я делал вовремя. Теперь вопрос - что в ампуле с вакциной? И если она меня не защитила, то какого хрена меня принуждают её делать?
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Ну, обычно делают одну вакцинацию и одну ревакцинацию. Откуда "все ревакцинации"?
Если реально делал и то и другое, то ты не заразен весь период болезни. Именно это основной вклад и смысл борьбы с эпидемией. А вероятность заболеть вкцинация снижает в 100-160 раз по сравнению с невакцинированными, но не до нуля.
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С прибытем! Супруноботы решили запустить Вас вместо туповатой магдалены?
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Не могу ответить. У меня нет Ваших экстрасенсорных способностей по связям с супруноботами и с нубирийскими рептилоидами.
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Странно для специалиста по шапочкам из фольги, корреляция с появлением на ветках о вакциновпаривании кацахола, амфаша и магделены налицо.
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Это просто мистика! Либо вселенский заговор рептилоидов, либо эти форумчане - подписчики друг друга. Видели в своем профиле:

Александро
Меня читают: 1
Я читаю: 1

Теперь смотрим

кацахол
Мене читають: 62
Я читаю: 74

Эх, какая проза! А ведь так хотелось, чтоб это был заговор рептилоидов...
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Просто показатель активности дежурных ботов вакциновпаривателей.
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Показатель активности - это число постов. Число подписчиков - это показатель интереса.
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Для демонстрации ложной активности и существуют штатные платные боты.
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Бот - это не человек. Зачем ему платить? Захворюваність на кір знову зростає, - МОЗ - Цензор.НЕТ 773
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ревакцинация каждые 10 лет. Желательно. Я делал. И зараза, контактировал с минимумом людей. Но все равно чуть не помер под те выходные. А потом - классическая корь. И таки да - я заразен, потому что попутно мои семейные заболели после меня. Так что херь какую-то пишите. У нас бардак с вакцинами, и надо решать этот бардак, а не пытаться их выгородить любой ценой.
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Ревакцинация каждые 10 лет это для прививок от столбняка и дифтерии.
Для прививок от кори это излишне. Посмотрите графики вакцинации разных стран, убедитесь.
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Излишне или нет, а вакцину я делал, и все равно заболел, еще и родичей заразил. Херня значит, вакцина-то.
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Ну, если Вы делали вакцину, то понятно, что за херня.
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А мне - непонятно. И судя по эпидемии - многим непонятно.
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ты не болел корью. ты соево - кацапский бот.
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Пока будут впаривать вакцины, будует расти и заболеваемость. Это чисто коммерческий иетерес - чем больше заболеваемость, тем больше бабок от впариваемых вакцин, которые и стимулируют рост этой заболеваемости, тем болоьше доход их впаривателей.
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Ну да, в США уровень вакцинации 98% и заболевших в год было от полутора до нескольких десятков. Пока наши невакцинированные хасиды не помогли.
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Притянутые за уши и не доказанные, независимом от вакциновпаривателей, исследованиями "причины". Истиную причину - активное огульное вакциновпаривание никто и никогда не покажет.
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Опять чушь распространяете? Мы это предметно рассмотрели уже много раз ранне, получается Вы или не вменямый, или примитивный зомби.
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Да, мы рассматривали это и Вы были на редкость неубедительны в своих доказательствах.
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Покажите эту "неубедительность" на примерах.
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Давайте Ваши доказательства - покажу.
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Наиболее интенсивно "впаривали" вакцину от кори в период массовой вакцинации сразу после ее введения в США 1963 году. Почему, согласно Вашей теории, не возросла заболеваемость корью, вопреки ей, резко снизилась?
Захворюваність на кір знову зростає, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4033
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Этот подметный график Вы уже какой год показывете, неужели не надоело?
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На какой Ваш пост, адресованный мне, не было ответа на 18.01?
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Зомби он и есть зомби. Что не может объяснить - игнорирует.
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Да, объяснение приведенного графика Вы проигнорировали.
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На какой Ваш пост, адресованный мне, не было ответа на 18.01?
Не игнорируйте. Захворюваність на кір знову зростає, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2211
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Так Вы же ни разу его не объяснили с точки зрения своей теории! Зато не раз писали "Мы это уже обсуждали..."
Давайте, развивайте свою теорию, объясняйте с ее точки зрения приведенный график.
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Очередной раз повторяю - у меня нет и никогда не было своей теории. Я только знакомил и знакомлю Вас сейчас с результатами авторитетных альтернативных исследований.
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То есть Вы согласны с очевидным фактом, что чем выше степень вакцинации от кори в целом обществе - тем меньше средняя заболеваемость корью?
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Очевидный факт - рост заболеваемости связан с ростом уровня вакцинации. Это особенно четко видно на красном возовском графике.
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Для туго доходящих еще раз объясняю - средняя заболеваемость корью тем больше, чем больше в популяции невакцинированных. А Вы на том графике пытаетесь найти связь между процентом выполнения ЕЖЕГОДНОЙ ПЛАНОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ и заболеваемостью. При этом процент выполнения ЕЖЕГОДНОЙ ПЛАНОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ Вы пытаетесь выдать за общее число вакцинированных в обществе.
Ваше дешевое жульничество способно обмануть только весьма недалеких людей.
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Судя по тупости ответа, тупой это именно Вы, так как вещаете только свою антинаучную внутрисектантскую ахинею. Изучайте альтернативные и независимые от Ваших хозяев исследования.
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Ну, когда Вы видите падение на графике в % вакцинации на 20% за год, то Вы что, считаете, что за год добавилось четверть населения и ее никто не вакцинировал? Неужели Вам трудно сообразить, что на графике приведен процент выполнения текущей плановой вакцинации?
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Если бы такая связь была - она была бы НА ВСЕХ графиках. Почему ее нет на том, что приведен выше?
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Причины снижения заболеваемостью корью в штатах и других странах мы уже обсуждали - это результат комплексного воздействия социально-экономических и общепрофилактических факторов.
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Социально-экономические факторы не могут настолько сильно влиять на одну болезнь - корь (распространяемую воздушно-капельным путем) и практически никак на другую - грипп.
Да и факторы эти меняются не сразу для всего общества, а от группы к группе годами. А вот резкое снижение заболеваемости корью совпало с массовой вакцинацией в США в 1963 и в СССР в 1968. Разные системы пропасть по благосостоянию, а эффект похожий и именно после вакцинации. Так что гипотеза об основном вкладе социально-экономических факторов на снижение заболеваемостью корью несостоятельна.
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