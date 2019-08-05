 Львівський бронетанковий завод більше не виготовляє бронетранспортери "Дозор-Б", - Радіо Свобода

Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит проекту "Радіо Свобода" Донбас.Реалії, передає Цензор.НЕТ.
"Міністерство оборони України, згідно з державним оборонним замовленням на 2018 і 2019 роки, здійснює закупівлю польських бронетранспортерів 4х4 Oncilla (аналог ТКБМ "Дозор-Б")", - зазначено у відповіді, наданій Департаментом військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Міноборони України.
У відомстві додали, що за період з 2017 по 2019 рік не закуплено жодної української бронемашини "Дозор-Б".
У Міноборони не надали інформації про недоліки ТКБМ "Дозор-Б", виявлених під час експлуатації.
Тактична бойова колісна машина "Дозор-Б" - це українська розробка. Автори - Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова (ХКБМ). Виготовляли броньовик на Львівському бронетанковому заводі, що входить до складу ДК "Укроборонпром".
У спілкуванні з журналістами "Радіо Свобода" директор львівського заводу Віктор Андрощук повідомив, що на підприємстві більше не займаються виробництвом машини "Дозор-Б".
Вперше "Дозор" був представлений у 2004 році. У 2016-му в ЗСУ передали першу і поки що єдину партію ТКБМ "Дозор-Б" у складі десяти бронемашин.
Нагадаємо, торік напередодні 14 жовтня - Дня захисника України - на Михайлівській площі в центрі Києва відкрилася виставка військової техніки. Там, серед інших, були представлені "Півонія", "Оплот", "Бук-М1", "Дозор-Б".
Подмажут козломордые поляков с американцами чем мы воевать будем?
.........ЗИС-6 собирали до октября 1941-го
В частях Красной Армии грузовик ЗИС-6 применялся в качестве транспортной машины общего назначения и как тягач артиллерийских орудий. Шасси этого автомобиля использовалось для создания тяжелого бронеавтомобиля БА-11, топливозаправщиков, автокрана АК-3, походных мастерских и агрегатных автомобилей подвижных электростанций. Боевые машины реактивной артиллерии БМ-1З и БМ-8-З6 также были созданы на шасси ЗИС-6.
.........ЗИС-6 собирали до октября 1941-го
В апреле 1942 года в Ульяновске и Миассе было начато производство военной модификации с индексом ЗИС-5В (В - военного времени), имевшей предельно упрощенную конструкцию, к слову, без ухудшения основных характеристик.Всего перед началом войны в армии использовалось более 104 тыс. автомобилей этого типа, ещё 83 тыс. этих грузовиков было изготовлено с мая 1942 года по май 1945 года. Если же брать цифры в «абсолюте», то за годы с 1934 по 1948 г.г. на московском ЗИСе было выпущено 571 199 автомобилей ЗИС-5, а ведь, во-первых, делали грузовики не только в Москве, а во-вторых, выпуск некоторых модификаций продолжался и после 1948 года.
Хотя в современном представлении ГАЗ-АА ассоциируется с «дорогами войны», с окончанием Великой Отечественной его история вовсе не закончилась. Под обозначением ГАЗ-ММ «полуторку» продолжали выпускать до 1949 года (на ГАЗ), а на УльЗИС (будущий УАЗ) - только в 1951 году.
Автомобиль выпускался на Горьковском автозаводе (ГАЗ) с 1934 по 1943 годы. С началом войны его конструкция была существенно упрощена в целях снижения трудоемкости и стоимости производства, однако эксплуатационные качества остались без изменения.
За десять лет производства грузовика ГАЗ-ААА было выпущено 37 373 машины этого типа - рекорд среди советских грузовиков этого класса.
2018 год
Упоминаемый в тексте статьи домен, принадлежащий, с точки зрения украинских СМИ, "Китайской государственной авиационной корпорации", освободился. Он больше не нужен:
Китай анонсировал совместное с Россией производство широкофюзеляжного гражданского самолёта - без привлечения третьих стран. Создающийся российско-китайский CR-929 делается с учётом дизайна АН-124 / АН-225, для CR-929 в России разрабатывается новый двухконтурный турбореактивный двигатель большой тяги ПД-35, который будет значительно мощнее и ощутимо легче, чем Д-18Т. Никаких совместных китайско-украинских проектов не ведётся.
Все - Китайцы получили те технологии, которые им были нужны.
Похоже, для эттого они и с Мотор Сичь "сотрудничали.
Китайцев нужно прямо послылать нах..й в поднебесную. А если не понимают - пиз@ить.
Опубликовано 27.09.2016 | @AviaRu | 2 224»
Корочє будєт, шо піліть
А там, лібо Ходжа, лібо ішак, лібо Емір...
Бо це треба час..навіть на внесення у файл всіх недоліків....
Ось так програються вибори
«Постановка на озброєння однієї броньованої машини займає в середньому від 8 до 12 років. Комплектація «Дозорів» завершилась наприкінці 2015 року. Випробування розпочались у 2016. Було виявлено деякі недоліки. Зараз виготовляється шість машин із врахуванням зауважень. Міністерство оборони дещо скоротило, але не зняло держзамовлення. 20 машин залишаються на потоці і з усіх, які проходили випробування, а їх було до десяти, «Дозор» продемонстрував найкращі якості», - зазначив Порошенко.
Як наголосив Президент, не треба гнатися за цифрами. Зараз у бойової машини непробивна броня, вдосконалена підвіска, яка може півтора року експлуатуватись без жодних збоїв, набагато вищий внутрішній комфорт, ніж у перших зразках, зазначив він, підкресливши, що це - саме те, що потрібно армії.
Як зазначив Порошенко, надходили пропозиції продати перші ж екземпляри «Дозора» за кордон.
«Я заборонив це. Насамперед, ми повинні забезпечити якісною технікою наші Збройні сили», - підкреслив глава держави. https://zik.ua/news/2017/07/14/prezydent_poyasnyv_chomu_boyovi_mashyny_dozor_dosi_ne_na_fronti_1132591
Одни воруютт,,другие закупают ,третьи не дают развиваться стране
Навчили поляків робити "Дозори", а тепер у них ще за валюту (!) будем їх покупати
Схема нічого не нагадує?
шото купить там попроще и перепродать тут втридорога чз прокладку