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 Львівський бронетанковий завод більше не виготовляє бронетранспортери "Дозор-Б", - Радіо Свобода

Міністерство оборони України замість українських "Дозор-Б" закуповує польські бронемашини.

Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит проекту "Радіо Свобода" Донбас.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство оборони України, згідно з державним оборонним замовленням на 2018 і 2019 роки, здійснює закупівлю польських бронетранспортерів 4х4 Oncilla (аналог ТКБМ "Дозор-Б")", - зазначено у відповіді, наданій Департаментом військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Міноборони України.

У відомстві додали, що за період з 2017 по 2019 рік не закуплено жодної української бронемашини "Дозор-Б".

У Міноборони не надали інформації про недоліки ТКБМ "Дозор-Б", виявлених під час експлуатації.

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Тактична бойова колісна машина "Дозор-Б" - це українська розробка. Автори - Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова (ХКБМ). Виготовляли броньовик на Львівському бронетанковому заводі, що входить до складу ДК "Укроборонпром".

У спілкуванні з журналістами "Радіо Свобода" директор львівського заводу Віктор Андрощук повідомив, що на підприємстві більше не займаються виробництвом машини "Дозор-Б".

Вперше "Дозор" був представлений у 2004 році. У 2016-му в ЗСУ передали першу і поки що єдину партію ТКБМ "Дозор-Б" у складі десяти бронемашин.

Нагадаємо, торік напередодні 14 жовтня - Дня захисника України - на Михайлівській площі в центрі Києва відкрилася виставка військової техніки. Там, серед інших, були представлені "Півонія", "Оплот", "Бук-М1", "Дозор-Б".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141324
 
   
 Топ коментарі
 
Показательный кейс выдуманной реальности Порошенка и его порохоботов. В речах на камеру - блестящие успехи оборонки, а по факту - голимое очковтирательство.
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Ну так уже больше 2х месяцев "панування" як закінчилось. Почему главный Зебил страны ещё не исправил это всё? Шаурму жрёт, фоткается на пляжах?
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Поляки Онциллу переробили і допилили, а Укроборонпром не зміг навіть закупити обладнання - нормальні зварювальні стенди для збирання корпусів Дозорів, через що їх колеса їдуть кожен у свою сторону! В виробництві Дозорів проявилась вся ідіотська структура Укроборонпрому! Львівському БТРЗ була потрібна допомога для розробки технології та проектування і виробництва технологічного обладнання для виробництва Дозорів, а Укроборонпром не зміг вирішити цю проблему, бо там взагалі не має виробничників, там тільки ідіоти! В результаті зварювальні стенди, які мали робити в Швейцарії, робили в Україні і вони вийшли кривими і слабкими і не могли втримати броню бронемашини, а це робило весь корупс БМ Дозор кривим і кожен раз кривим по різному! Немає якісного обладнання - немає результату! Далі почались проблеми з дверима та навісами для їх відкривання! ЛБТРЗ не міг зробити потрібної конструкції і потрібно було щось міняти, а конструкторів на ЛБТРЗ ніколи не було бо це пересувна танкоремонтна майстерня, а не машинобудівний завод і почали запрошувати конструкторів з інших заводів, з Тернопільського комбайнового заводу! Постійно долаючі всі проблеми та створюючи на колінках виробництво з нуля, якого ніколи на танкоремонтних заводах не було львівянам все одно не вдалось довести машину до серійного зразка, бо ХКБ ім.Морозова не відрядило на ЛБТРЗ своїх конструкторів для доробки бронемашини і неможливо було оперативно вносити зміни в конструкцію, а свого КБ на ЛБТРЗ немає і ніколи не було і навіть розуміння того як і що потрібно змінювати в конструкції машини львівськи ремонтники не мали! Ми отримали закономірний результат керівництва ідіотів - повний провал! Це ще одне нагадування новій владі що потрібно створити повноцінне міністерство оборонної промисловості яке буде вирішувати всі питання з постановкою в серію нових зразків української зброї та бронетехніки! Укроборонпром як корпорація це повний ідіотизм - оборонні заводи не мають 90% фахівців які мають забезпечувати їх роботу і посадивши над ними керівників нічого не вирішиш, потрібно створювати департаменти міністерства які будуть самі вирішувати всі проблемні питання на оборонних заводах, від проектування нових зразків озброєнні, проектування технологічних карт, закупівлі обладнання для його виробництва, до навчання відповідних фахівців та організації соціальної сфери оборонки!
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весь прикол в том, что данная мясорубка производилась филиалом мотор сичи в Снежном. А там сейчас ДНР. а сам завод, а конкретно оборудование для производства лопаток авиадвигателей москали вывезли в Кацапстан в 2014 году.
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А этот в Запорожье. Или от туда тоже в Кацапстан все вывезли?

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Розумієш, наш сєвєро-восточний дружок, коли нас, українців, ставлять перед вибором: Мотор Січ, або Україна, ми виберемо УКРАЇНА.
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Скажите, куда мацковия девает авиадвигатели к гражданским самолётам Ту и Ил ? Сколько в год собирается гражданских лайнеров вышеуказанных марок на мацковии ? Ноль , и уже давно ? Летаете на пиндосовких Боингах и гейроповских Аэробусах ? А как же импортзамещение и прорыв ? А как жк вставание с колен , если амерские самолёты закрыли всё касапское небо ? Угробили кагэбэшники авиастроение , загубили сотни тысяч рабочих мест. Им не надо , карлики кормятся с нефти и газа , так проще и вернее.
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Ну и где касапские Илы и Ту ? Куда всё пропало при кагэбэшниках ? Это не Мотор Сич , а куда крупнее производство было , угробили комуняки и эфэсбешники и двигатели , и пр-во фюзеляжей и т.д. и т.п. На несчастный МС -21 пытались ставить импорт, пока санкции Запада против мацкови за агрессию против Украины не обрубили проект под ноль.
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Наверное в истории человечества не было страны которая, во время войны, закупала оружие в других странах, вместо того чтобы производить свое
Подмажут козломордые поляков с американцами чем мы воевать будем?
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Скажу вам що Британія протистояла Гітлеру за допомогою США.

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СССР тоже, одних станков для производства зенитных и прочих орудий , высокоточных , самых дорогих и лучших в мире мацковия получила аж 38 500 штук во время ВМВ . Украина - ноль .
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Почитайте на какие машины ставили знаменитые "катюши".Трёхосные в СССР не выпускали и это малая доля того,что получали.
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420 000 " Студебеккеров" и 52 00 джипов поставила проклятая Америка для армии СССР.
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Там было всё,даже пуговицы.я не говорю о броневой стали,коже итд.
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ЗиС-6 трехосный выпускался с 1934 года. Во время ВОВ Горьковский автозавод выпускал только СУ-76. Мощностей Московского автозавода просто не хватало. Кстати:

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Перед войной в СССР выпускали лишь один грузовик - знаменитую полуторку в разных модификациях. Грузовичок ЗИС-5 для "катюши" оказался слабоват, и понятно это стало почти сразу же. Мотор мощностью 73 л.с. мог развивать скорость лишь 60 км/ч, да и то по асфальту, расходуя при этом на каждые 100 км 33 литра бензина. А бороздить фронтовое бездорожье с тяжелой установкой грузовичок не имел сил.

.........ЗИС-6 собирали до октября 1941-го
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Всего было изготовлено 21239 грузовиков ЗИС-6.
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Благодаря наличию трех мостов ЗИС-6 обладал хорошей проходимостью по размокшим грунтовым дорогам, болотистой почве, снегу и песку. Проходимость могла быть повышена за счет гусеничных цепей «Оверолл», устанавливаемых на колесах задних мостов. Максимальная скорость движения по шоссе с полной нагрузкой была несколько ниже, чем у ЗИС-5, и составляла 55 км/ч.
В частях Красной Армии грузовик ЗИС-6 применялся в качестве транспортной машины общего назначения и как тягач артиллерийских орудий. Шасси этого автомобиля использовалось для создания тяжелого бронеавтомобиля БА-11, топливозаправщиков, автокрана АК-3, походных мастерских и агрегатных автомобилей подвижных электростанций. Боевые машины реактивной артиллерии БМ-1З и БМ-8-З6 также были созданы на шасси ЗИС-6.
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Благодаря двум задним ведущим мостам ЗИС-6 уже не так боялся размокших дорог и снежных заносов. Правда, максимальная скорость у него оказалась ниже, чем у ЗИС-5: 55 км/ч - по асфальту и 10 км/ч - по бездорожью.

.........ЗИС-6 собирали до октября 1941-го

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Значит перед войной в СССР выпускалось как минимум 4 модели грузовиков: ГАЗ-АА, ГАЗ-ААА, ЗиС-5, Зис-6, а не "лишь один грузовик". Львівський бронетанковий завод більше не виготовляє бронетранспортери "Дозор-Б", - Радіо Свобода - Цензор.НЕТ 5393
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Автомобиль ЗИС-5 выпускался до 15 октября 1941 года, когда Московский автозавод ЗИС был остановлен и началось перебазирование его цехов на Восток.
В апреле 1942 года в Ульяновске и Миассе было начато производство военной модификации с индексом ЗИС-5В (В - военного времени), имевшей предельно упрощенную конструкцию, к слову, без ухудшения основных характеристик.Всего перед началом войны в армии использовалось более 104 тыс. автомобилей этого типа, ещё 83 тыс. этих грузовиков было изготовлено с мая 1942 года по май 1945 года. Если же брать цифры в «абсолюте», то за годы с 1934 по 1948 г.г. на московском ЗИСе было выпущено 571 199 автомобилей ЗИС-5, а ведь, во-первых, делали грузовики не только в Москве, а во-вторых, выпуск некоторых модификаций продолжался и после 1948 года.
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ГАЗ-АА был самым массовым грузовиком Красной Армии на период начала Великой Отечественной Войны, на 20 июня 1941 года их числилось в строю 151100 единиц.Всего же, в общей сложности, за годы производства с конвейеров заводов сошли больше 800000 «полуторок», причем 102000 из них были собраны за годы войны.
Хотя в современном представлении ГАЗ-АА ассоциируется с «дорогами войны», с окончанием Великой Отечественной его история вовсе не закончилась. Под обозначением ГАЗ-ММ «полуторку» продолжали выпускать до 1949 года (на ГАЗ), а на УльЗИС (будущий УАЗ) - только в 1951 году.
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Грузовик ГАЗ-ААА, это «усиленная» модификация ГАЗ-АА, всем известной «полуторки», в свою очередь, созданной на базе американского Форда-АА 1929 года выпуска.
Автомобиль выпускался на Горьковском автозаводе (ГАЗ) с 1934 по 1943 годы. С началом войны его конструкция была существенно упрощена в целях снижения трудоемкости и стоимости производства, однако эксплуатационные качества остались без изменения.
За десять лет производства грузовика ГАЗ-ААА было выпущено 37 373 машины этого типа - рекорд среди советских грузовиков этого класса.
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А вот как мы про..ли "Мрию".
2018 год
Упоминаемый в тексте статьи домен, принадлежащий, с точки зрения украинских СМИ, "Китайской государственной авиационной корпорации", освободился. Он больше не нужен:

Китай анонсировал совместное с Россией производство широкофюзеляжного гражданского самолёта - без привлечения третьих стран. Создающийся российско-китайский CR-929 делается с учётом дизайна АН-124 / АН-225, для CR-929 в России разрабатывается новый двухконтурный турбореактивный двигатель большой тяги ПД-35, который будет значительно мощнее и ощутимо легче, чем Д-18Т. Никаких совместных китайско-украинских проектов не ведётся.

Все - Китайцы получили те технологии, которые им были нужны.
Похоже, для эттого они и с Мотор Сичь "сотрудничали.
Китайцев нужно прямо послылать нах..й в поднебесную. А если не понимают - пиз@ить.
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«На разработку двигателя ПД-35 отводится 10 лет и 180 млрд рублей
Опубликовано 27.09.2016 | @AviaRu | 2 224»


Корочє будєт, шо піліть
А там, лібо Ходжа, лібо ішак, лібо Емір...
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Война идёт , завод прекратил работу . Рабочие места в Польшу отдали с ними и деньги Украины.
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Не віддали, а віддав(Порошенко). Бо укроборонпром - це 100% його підпорядкування.
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одна страна не может производить все виды продукции , мацковия 95% полётов гражданской авиации выполняет на пиндосовских Боингах и гейроповских Аэробусах.
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А я думаю, что было всё не так.Заказ хороший но заработать хороший откат на внутреннем рынке невозможно! Вот и придумали схему, чтобы провалить первый заказ. Красные директора, постарались криво всё сделать, и на законных основаниях... Украина не за гривни а за валюту, должна покупать за границей! В Польше наверно и все специалисты и от производственников и от конструкторов сидят. И ещё разобраться нужно, а не Пашинскому к примеру, завод там пренадлежит?
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Цікаво що ці бетери у Польщі виробляют напевно украінці -) Але за інші гроші та умови праці
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У Міноборони не надали інформації про недоліки ТКБМ "Дозор-Б", виявлених під час експлуатації.

Бо це треба час..навіть на внесення у файл всіх недоліків....
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У відомстві додали, що за період з 2017 по 2019 рік не закуплено жодної української бронемашини "Дозор-Б".


Ось так програються вибори

«Постановка на озброєння однієї броньованої машини займає в середньому від 8 до 12 років. Комплектація «Дозорів» завершилась наприкінці 2015 року. Випробування розпочались у 2016. Було виявлено деякі недоліки. Зараз виготовляється шість машин із врахуванням зауважень. Міністерство оборони дещо скоротило, але не зняло держзамовлення. 20 машин залишаються на потоці і з усіх, які проходили випробування, а їх було до десяти, «Дозор» продемонстрував найкращі якості», - зазначив Порошенко.
Як наголосив Президент, не треба гнатися за цифрами. Зараз у бойової машини непробивна броня, вдосконалена підвіска, яка може півтора року експлуатуватись без жодних збоїв, набагато вищий внутрішній комфорт, ніж у перших зразках, зазначив він, підкресливши, що це - саме те, що потрібно армії.
Як зазначив Порошенко, надходили пропозиції продати перші ж екземпляри «Дозора» за кордон.
«Я заборонив це. Насамперед, ми повинні забезпечити якісною технікою наші Збройні сили», - підкреслив глава держави. https://zik.ua/news/2017/07/14/prezydent_poyasnyv_chomu_boyovi_mashyny_dozor_dosi_ne_na_fronti_1132591
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Ну і де хоч одна правда в тому, що сказав Порошенко? Все з точністю до навпаки.
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"не треба гнатись за цифрами" - це сказав президент країни ,що воює чи відвертий ворог ?
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справа в тому, що 99% того що говорив ПеПе - пиар самого себе, не маючий з дійсністю нічого спільного
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Долбаное госудрство

Одни воруютт,,другие закупают ,третьи не дают развиваться стране
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Кажете не п ята колона? Львівський бронетанковий завод більше не виготовляє бронетранспортери "Дозор-Б", - Радіо Свобода - Цензор.НЕТ 2970
Навчили поляків робити "Дозори", а тепер у них ще за валюту (!) будем їх покупати Львівський бронетанковий завод більше не виготовляє бронетранспортери "Дозор-Б", - Радіо Свобода - Цензор.НЕТ 2539

Схема нічого не нагадує?
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А американцев вертолеты..Сикорский перебежчик.
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У него шахматы краплёные, и козырной ферзь в рукаве!
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5 канал, до якого не має відношення Порошенко, безпощадно розкритикував мито на імпорт дизелю із Росії, до якого не має відношення Медведчук. Опозиція єднається
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як би Дозор Б мав назу Богдан П, львівський танковий працював би в три зміні, не всигали би відвантажувати. Львівський бронетанковий завод більше не виготовляє бронетранспортери "Дозор-Б", - Радіо Свобода - Цензор.НЕТ 9960
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А чего их производить? Сказано же -надо просто перестать стрелять!
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Ты по себе,АЛКАШ,-не суди! Понял,КОЗЕЛ?
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ВСН! экояомика украияы так работает
шото купить там попроще и перепродать тут втридорога чз прокладку
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Почему СССР во время ВМВ получил от США 420 000 " Студебеккеров" ? Почему пришлось купить 52 000 джипов у проклятых американцев ? Почему СССР не смого налалдить пр-во бронетранспортёров и пришлось их также покупать в Англии и США в количестве 7 000 штук за время ВМВ ? Почему закупили 15 000 танков и столько же самолётов ? Не так просто освоить пр-во такого сложного изделия как БТР
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Всю индустриализацию проводили американцы и англичане,ставили заводы,строили плотины итд.Всю "голубую" кровь уничтожили,остались только "шариковы".
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Потому что немцы были слишком сильны. На начальном этапе войны нанесли огромный урон промышленности и войскам. Но даже при этом (если мне не изменяет память) СССР превзошёл Германию по пром производству уже к концу 42 года.
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неправда , в начале войны никакие заводы оборонки немцы не бомбили , шинный завод в Ярославле , автозавод в Горьком , авиазавод в Саратове и там же нефтебазы немцы разбомбили в 1943 году , в июне . Просто пролетели 750 км над чужой территорией , сбросили бомбы и спокойно улетели , это был очередной позор авиации и ПВО СССР .СССР всегда производил оружия больше чем немцы , плюс колоссальная помощь американцев и англичан спасли СССР от разгрома. Под Сталинградом в ноябре 1942 года Красная Армия использовала 85 000 " Студебеккеров" для перевозки войск и боеприпасов . А где же были ГАЗы и ЗИСы ?
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Бомбардировка Горького - серия бомбовых авиаударов со стороны немецкой авиации, с осени 1941 по лето 1943 года. Основной целью бомбардировок было разрушение промышленного потенциала города. Наибольшие повреждения получил завод им. Молотова. За время войны вражеские бомбардировщики совершили 43 налёта, из них 26 налётов ночью. На город были сброшены 33 934 зажигательных бомбы и 1631 фугасная. Бомбардировки Горького стали самыми крупными ударами Люфтваффе по тыловым районам Советского Союза в годы войны.
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Конечно сильны,если учесть,что треть командного состава,если не больше, сидела в нквд.
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За время ВОВ на ГАЗе и в подмосковье было собрано только СУ-76 более 14 000 шт.
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С такими уродами, которые были при власти последние 5 лет, не удивительно.
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Як гарно ПеПе все "відновив" та влаштував...
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Нда, новая власть "убивает" производство в Украине....
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