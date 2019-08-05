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Все про:банки (311) Жеваго (10) Фінанси та Кредит (6) Варченко Ольга (41)

 ДБР оголосило про підозру двом топменеджерам банку "Фінанси і кредит", також на причетність до злочинної схеми перевіряється нардеп Жеваго

Державне бюро розслідувань оголосило про підозру двом топменеджерам банку "Фінанси і кредит". Вони, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові з іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 мільярди гривень банку. Також на причетність до злочинної схеми перевіряють народного депутата України - за даними джерела - Костянтина Жеваго.

Про це повідомила в Facebook перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, передає Цензор.НЕТ.

"Маємо черговий успішний кейс. Одразу скажу – провадження резонансне. Сьогодні оголосили про підозру двом топ-менеджерам банку "Фінанси та кредит". Вони, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові із іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 мільярда гривень банку. Також на причетність до злочинної схеми перевіряємо народного депутата України. Отже, що встановили під час досудового розслідування. Офшорна компанія у період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом, між фінансовими установами (банком "Фінанси та кредит" та іноземними банками) було укладено договори застави на суму понад 113 мільйонів доларів США, яким український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах. А далі – класика жанру. 2015 рік: за невиконання зобов’язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягують з рахунків банку "Фінанси та кредит" саме ті 113 мільйонів доларів. Прикметно, що заставу іноземні банки списали одразу після того, як банк "Фінанси та кредит" було оголошено неплатоспроможним. Розміщення коштів банку "Фінанси та Кредит" на кореспондентських рахунках в банках-нерезидентах впливало на ліквідність банку. Хоча сам собою мав місце факт штучної підтримки ліквідності банку. Вказані дії вплинули на платоспроможність банку "Фінанси та кредит"", - пояснила перший заступник директора ДБР.

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"Матеріали, зібранні слідством, дають підставу вважати що екс-заступник голови правління банку, начальник одного із управлінь фінустанови та інші топ-менеджери причетні до організації злочинної схеми з розтрати грошей банку. Колишньому заступнику голови правління інкримінуємо кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст.191 КК України. Керівник управління відповідатиме перед законом за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Зараз у процесі – питання обрання запобіжного заходу і для нього.  Раніше про підозру також було повідомлено п’ятьом топ-посадовцям банку, двоє з яких зараз оголошено у міжнародний розшук.  Крім цього, одному із екс-заступників Голови правління "Фінанси та кредит" у липні цього року обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 2 місяці з можливістю вийти під заставу в розмірі 232 мільйони гривень.  Продовжуємо здійснювати слідчі дії, щоб притягнути до відповідальності й інших учасників злочинної схеми. Схему розкрили слідчі Центрального апарату ДБР у активній співпраці з оперативниками Департаменту захисту економіки Національна поліція України за процесуального керівництва Генеральна прокуратура України", - резюмувала Варченко.

За даними джерела "Цензор.НЕТ", йдеться про народного депутата Костянтина Жеваго.

Банк "Фінанси та Кредит" заснований в Києві 1990 році. За даними банку, на початок вересня 2014 року його основними акціонерами були ТОВ "Асканія" (45,92%), ПАТ "F & C Realty" (41,58%), ТОВ "Індастріал констракшн" (6,79%).

Згідно з даними Нацбанку України, за розміром активів на 1 липня 2014 року банк займав 13-те місце серед 173 банків, що діяли в країні.

ДБР оголосило про підозру двом топменеджерам банку Фінанси і кредит, також на причетність до злочинної схеми перевіряється нардеп Жеваго 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141323
 
 
 Топ коментарі
 
Когда-то из-за этого козла Жеваго я в его "Финиках" потерял довольно приличную сумму. Аферист хренов. После подобных афер за него Гонтарева и взялась, но уже было поздно. Денежки тю-тю ГБР объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит", также на причастность к преступной схеме проверяется нардеп Жеваго - Цензор.НЕТ 1609
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редкая мразь !!! тоже бабки потеряли...
посадить тварей с конфискацией !!!
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Гонтарева за этих козлов тогда плотно взялась, так эти козлы через свои СМИ тогда такую грязюку на нее ушатами лили. А люмпен это деоьмо с удовольствием хавал.
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Когда-то из-за этого козла Жеваго я в его "Финиках" потерял довольно приличную сумму. Аферист хренов. После подобных афер за него Гонтарева и взялась, но уже было поздно. Денежки тю-тю
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редкая мразь !!! тоже бабки потеряли...
посадить тварей с конфискацией !!!
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Гонтарева за этих козлов тогда плотно взялась, так эти козлы через свои СМИ тогда такую грязюку на нее ушатами лили. А люмпен это деоьмо с удовольствием хавал.
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а люмпен, гонтареву со следователями, за руки держали?
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Гонтарева под улюлюкание и фукание люмпена закрыла за год больше 80 банков-прокладок, через которые олигархи выводили валюту за границу себе на карман. Мягко и успешно провела национализацию Привата с дырой более 155 млрд.гривен. Реформа банковского сектора по признанию мировых экспертов была признана одной из самых успешных в мире. Хоть Гонтарева внешне баба немного мягко говоря "простоватая", после ухода из НБУ ее пригласили экспертом и преподавателем в Высшую Лондонскую школу экономики, где она учит банкиров кризисных стран как не стать Венесуэлой. А в эту школу преподавать кого-попало звать не будут.
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Не путай причину со следствием , именно из-за аферьі Гонтаревой приличньій банк "ФиК" бьіл утоплен. А менеджмент воспользовался мутной ситуацией , чтобьі откусить кусок от собственности Жеваго. Там еще огромньіе деньги раздерибаненьі на недвижимости банка во время процедурьі банкротства.
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Ты будешь вешать лапшу человеку потерявшему деньги в "Финиках"? Или я в датах не ориентируюсь и причинно-следственные выводы сделать не могу? Дебил. Для особо упоротых - Финики начали падать еще до Гонтаревой при Смолие. Директор филиала, козел, когда я пришел закрывать счета, клялся и божился что все будет хорошо. Потом были надежды на рефинансирование уже от Гонтаревой. Но Жеваго и эти средства замутил не моргнув глазом и прикрылся депутатской неприкосновенностью. Хренов Юлин спонсор, за крашенки б его подвесить.
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Я тоже потерял. Они даже рядовых сотрудников кинули. Может ДБР деньги вернет?
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А, шо олигарха проверять? Олигарх априори казнокрад и коррупционер. Украинский народ самый бедный в Европе, "украинские" олигархи самые в богатые Европе - ГБР как такое возможно в самом коррумпированном государстве в мире? Быть такого не может!
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это конечно хорошо!.. тут ГБР молодець!!! .. а уход от налогов офшорной компании Зеленского, ГБР не интересно?!.. ведь уходом от налогов у Зеленского занимался будущий глава бюджетного комитета..
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ГБР объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит",

Ограбление банка по сравнению с его созданием - пустяковое дело!...
( из журнала Комп. обозрение)
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У Жеваго бизнес на Лондонской бирже котируется - компания "Феррєкспо" , управляющая Полтавским ГОК. Єтот бизнес и планировали отжать барьіги во главе с ПОП , устроив банкротство банка " Финансьі и Кредит", но не вьішло , а банк угробили. С вкладчиками рассчиталось государство в лице Фонда гарантирования вкладов , т.к. имущество банка раздерибанили.
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Дебил. Банк-прокладка "Финики" начали падать еще при и.о. Турчинове и главе НБУ Смолие. Гонтерева после прихода на пост главы НБУ еще попыталась этот труп оживить вливанием рефинансирования. Но Жеваго умудрился аферами вывести себе на карман и эти деньги. А уже потом Гонтарева взалась за него крепко. Так оно прикрылось депутатской неприкосновенностью и начало вонять в подконтрольных СМИ вместе со своей "бохиней" Юлей, поливая Гонтореву грязью.
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И, кстати, я вкладчик, потерявший на счетах Фиников приличную сумму. И никто со мной до сих пор не расчитался. Фондом гарантирования вкладов отдавался только мизер, маленькими частями и то не всем. Всем денег не хватило.
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Нумерньіе тролляки , не брешить! Компенсацию за вкладьі получили ВСЕ физлица.
А банк утопили злонамеренно , в попьітке шантажа Жеваго для отжима Полтавского ГОК, актива мирового уровня , не в пример кондитерки ПОПа...
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200тыс грн - и вся компенцсация от ФГВ; и это весь твой звездежь? или для тебя это космическая сумма, которую в сладких снах ты только и видел?
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Те не было даже обещанных 200 тыс. Все это сказки. Закрывали только мелким частникам и пенсионерам депозиты и то мизерными порциями в течение 2х лет. Перевели в разряд кредиторов и долги фонд пообещал отдать после реализации имущества банка. Так имущество почти все оказалось или в аренде или презаложено несколько раз. Даже расчитаться сдолгами по зарплате перед сотрудниками банка не хватило. Жеваго ган*он людей просто по тупому кинул.
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Обвисшие ягодицы мадам кпительман по прежнему бодрят господина жеваго?
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