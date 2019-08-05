EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 За кордоном
  8049  49
Все про:Польща (1876) Росія (19263) футбол (728) фанати (97)

 20 росіян затримали в Кракові за розборки з місцевими ультрас

Громадяни РФ родом із Чечні збиралися взяти під контроль торгівлю на міських ярмарках. Це не сподобалося місцевим футбольним фанатам і вони призначили приїжджим зустріч. Про все дізналася поліція.

Затримання відбулося біля одного з краківських торгових центрів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

На парковці перед одним із торгових центрів у Кракові очевидці помітили велику кількість поліцейських автомобілів, поліції і співробітників однієї зі спеціальних служб.

Як вдалося з'ясувати, там мало відбутися з'ясування стосунків за участю банди громадян Росії, в основному чеченської національності, з краківськими футбольними хуліганами - уболівальниками клубу "Краковія".

Дивіться також: ОМОН б'є російських футбольних фанатів - ті у відповідь знімають на телефони. ВIДЕО

Чеченці хотіли взяти під контроль торгівлю на ярмарках у місті і це не сподобалося футбольним хуліганам. Про заплановану зустріч дізналася поліція. Поліцейські прибули на місце події до початку "стрілки" і здійснили затримання.

У затриманих знайшли зброю та інші небезпечні предмети, а також наркотики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Да иди ты отсюда, оккупант хренов. Это не нейтральная территория. Это - Украина!" - переселенець із Луганська - пропагандистам РФ на мосту в Станиці Луганській. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141321
 
   
 Топ коментарі
 
Насколько знаю, поляки крайне нетерпимы к заблудшей русне.
Полиция тоже не особо нежна.
 показати весь коментар
 
У нас они отгребут от наших ультрасов. Но у нас есть чеченские(ичкерийские) батальоны которые сами подобным чеченам головы отрежут.
Кое где есть конечно. Но они вообще-то боятся высовываться. А большинство просто ссут ехать в Украину, бо многих из них на Донбассе закопали.
А вот с айзерами ситуация немного сложнее. Хотя они тоже не особо высовываются, но их реально много...
 показати весь коментар
 
Яка прикра несподіванка(((
"Бідні" чечени(( Думали, що Польща не змінилась(((
Дебіли........
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
в 98-2000 г.г. чеченцы помню держали этот район (Краков-Катовице-Гливице)с свойственной им жестокостью..
 показати весь коментар
 
Те чехи были беженцы, поляки тогда из Чечни детей приняли, а к 2000 году они как раз подросли. Я так понимаю - это их дети.
 показати весь коментар
 
Если они в Польше так обнаглели, то значит у нас они уже все контролируют.
 показати весь коментар
 
 
У нас они отгребут от наших ультрасов. Но у нас есть чеченские(ичкерийские) батальоны которые сами подобным чеченам головы отрежут.
Кое где есть конечно. Но они вообще-то боятся высовываться. А большинство просто ссут ехать в Украину, бо многих из них на Донбассе закопали.
А вот с айзерами ситуация немного сложнее. Хотя они тоже не особо высовываются, но их реально много...
 показати весь коментар
 
 
Обидно то ,что украинцы у себя не управляют рынками,а всё потому что даже реформированная Авыковым полиция не реформированная, а сидит в засаде и ждёт когда капать начнёт 20 росіян затримали в Кракові за розборки з місцевими ультрас - Цензор.НЕТ 1284
 показати весь коментар
 
должна быть создана и работать державна программа по депортации этнических криминальных элементов вместе с семьями,всё равно к этому придёт..
 показати весь коментар
 
 
это ежедневная хроника толерантной Германии
и всё это творят понаехавшие
придёт время,когда кто-то скажет "Хватит"20 росіян затримали в Кракові за розборки з місцевими ультрас - Цензор.НЕТ 6421
 показати весь коментар
 
Тот кто позволяет себе на голову залезть тому они и вылазят А если ты им рога сбил больше гобатый нос не сунет Хорошо чувствуют слабых туда и лезут
 показати весь коментар
 
 
Цікавими термінами тут обклали поляків, вони ,вроді як, з рекетирами боролись
 показати весь коментар
 
Как правило, с рекетирами борется либо полиция, либо другие рекетиры.
 показати весь коментар
 
 
Насколько знаю, поляки крайне нетерпимы к заблудшей русне.
Полиция тоже не особо нежна.
 показати весь коментар
 
 
Поляки ко всем не сильно терпимы.
С большим отрывом по всенародной любви там лидируют евреи и цыгане, потом всяческие восточные чучмеки, и далее - кацапы с немцами.
 показати весь коментар
 
 
Сдается мне труханули "футбольные хулиганы". Сами сообщили полиции.
 показати весь коментар
 
 
А им оно нужно? Они в Европе). Со "зверьками" бодаться??? Нафига? Для этого, в нормальных странах существуют, специально обученные люди ( в идеале-полиция)....
 показати весь коментар
 
 
Правильно сделали, это и есть дело полиции.
Чеченов взашей на россию доить русню.
 показати весь коментар
 
 
Поляки сами принимали чеченских беженцев толпами, теперь пожинают плоды.
 показати весь коментар
 
 
беженцы живут тихо и согласно законов.
а это быдло кадыровское понаехало.
 показати весь коментар
 
 
Верю.Пока вы не предоставите биографии задержанных - когда прибыли, не каких основаниях находятся в Польше.
 показати весь коментар
 
 
не труханули, а проявили ум и сообразительность в отличие от орангутанов. зачем рисковать здоровьем, если дебилов и так повяжут? 20 россиян задержали в Кракове за разборки с местными ультрас - Цензор.НЕТ 2953 .
 показати весь коментар
 
 
В оригиналі новини написано "псевдоультраси"

Czeczeni i pseudokibice szykowali się na "ustawkę". RMF: Chodziło o wpływy z nielegalnego handlu
.

...Informacje o zatrzymaniach jako pierwszy podał portal RMF24. Według jego informacji, zatrzymani to obywatele Rosji pochodzący z Kaukazu. Z ustaleń reporterów RMF FM wynika, że w pobliżu M1 miało dojść do "ustawki" obywateli rosyjskich, głównie narodowości czeczeńskiej, z krakowskimi pseudokibicami. Jak informuje Onet, chodzi o pseudokibiców Cracovii.

 показати весь коментар
 
Яка прикра несподіванка(((
"Бідні" чечени(( Думали, що Польща не змінилась(((
Дебіли........
 показати весь коментар
 
 
Шо..... Москву уже раком поставили, в очередь ее иметь выстроились! А эти решили в очереди не стоять - поиметь Краков?
Поляки конечно в ЕС, но думаю они шавок кадырки по лесам по закапывают! Или последуют урокам Сусанина!
 показати весь коментар
 
 
Лучше бы их вообще не пускали в цивилизованные страны. Страшно, когда они в чадрах, ни лица не видно, кто преступление совершил, а может и бомбами обвешаны...
 показати весь коментар
 
 
Насколько я знаю, чеченские женщины носят только платки.
 показати весь коментар
 
В Украине, подобная "грязная пена", позорящая чеченцев, сидит тихонько, потому что знает - "рыпнутся", и завтра будут "депортированы", даже без вмешательства суда и полиции, в Россию... А там с ними "разберутся" либо ФСБшники, назначив "джихадистами", либо "кадыровцы", от которых они в Польшу спрятались...
А полякам совет - если дали им "политическое убежище", пусть его лишают - повод для этого, им дали прекрасный, и отправляют в Россию - им там, как раз, место...
 показати весь коментар
 
 
Подержать в местном обезьяннике 15 суток и кормить только свиным смальцем . Воду давать в алюминиевых мисках с дыркой на дне . Шоб хватали быстро и воды оставалось только на пару глотков .
 показати весь коментар
 
 
Первоисточник.

Коротко: чечены пытались отжать бизнес торговли левыми сигаретами в городе, сейчас этот бизнес крышуется "ультрасами". Кого именно задержали - не уточняют. Собираются проводить обыски по местам жительства задержанных, что какбэ намекает, что повязали не только бородачей.
О "ярмарках" в статье ни слова, зато чётко написано, что именно делят бородачи и "ультрасы". Эта часть потерялась в статье Цензора, так бывает.
 показати весь коментар
 
 
Русню надо было задерживать после того, как ультрас отметелят, ну и самим полицейским можно помочь ультрас.
 показати весь коментар
 
 
Чеченцы пусть московитов контролируют и уменьшают их поголовье,за две чеченские войны.население Ичкерии потеряло почти 90% своего взрослого населения.
 показати весь коментар
 
Дуда не Зеленський, вибачення у Кадирова просити не буде.
 показати весь коментар
 
 
Чеченскому подростку пришлось 46 минут извиняться в эфире за критику властей
20 росіян затримали в Кракові за розборки з місцевими ультрас - Цензор.НЕТ 5006

По грозненскому телевидению показали плачущего подростка. Он писал критические комментарии о власти.
Сюжет, в котором 16-летний Магомед Ахматов слезно просит прощения, длится 46 минут. Мальчик рассказывает, что поверил тем, кто живет в Европе и Сирии, и писал о том, чего нет. Муфтий Чечни отчитывает Ахматова с целой папкой распечатанных комментариев, мать и дядя говорят, что не уследили, Рамзан Кадыров требует усилить работу в соцсетях.
"Мало кто поверил бы, что смелый правоборец в жизни выглядит вот так", - говорит закадровый голос, после чего показывают рыдающего подростка. "Я очень раскаиваюсь, меня обманули в интернете. Я постараюсь, чтобы больше такого не повторялось. Я прошу прощения у всего чеченского народа", - говорит сквозь слезы Ахматов. "Это и есть наш интернет-проповедник", - резюмирует корреспондент.
В соцсетях Ахматов обвинял власти Чечни в вероотступничестве и в коррупции: "Я украду у вас миллиарды и тоже подарю вам 50 квартир", - пишет подросток в одном из комментариев.
За два дня до того как Ахматов показали по чеченскому телевидению, подростка упомянул Рамзан Кадыров. Во время встречи с министром печати Кадыров рассказал, что Ахматов называл его (Кадырова) кафиром (неверным), муртадом (вероотступником) и многими другими словами.
"Вчера нашли, привели, думал, что не найдем в "Инстаграме", - говорит о подростке глава Чечни. - При рассмотрении оказалось, что семья еле сводит концы с концами, отца нет, несчастная мать".
По словам автора сюжета, Ахматова нашли с помощью правоохранительных органов. О том, что ждет подростка после разоблачения, в сюжете не сказано.
В сюжете сотрудник чеченского Центра по профилактике экстремизма, сидя спиной к камере, говорит, что ведомство постоянно следит за людьми, занимающимися экстремистской и террористической деятельностью.
В конце сюжета директор телекомпании призывает всех искать истину на сайте ЧГТРК. "Любой житель чеченской республики может приехать по этому адресу, постучаться к нам, спросить у нас, чтобы мы вам предоставили достоверные источники информации, чтобы мы вам доказали объективность наших телепередач", - говорит директор телевидения, который также является помощником Кадырова.
Адвокат Антон Жаров в разговоре с Би-би-си сказал, что уголовный кодекс не запрещает плакать перед камерами, ничего криминального в этом нет, но есть международные обязательства России - Конвенция о правах ребенка, Пекинские правила, конвенция о правах человека и многие другие.
"Любое правосудие для несовершеннолетних должно строиться с разумной степенью тайны", - говорит он. Адвокат утверждает, что даже если ребенок совершил правонарушение, его должны наказывать по определенным правилам. Правила эти, по словам юриста, заключаются в том, что камера не должна присутствовать ни на комиссии по делам несовершеннолетних, ни в суде.
Жаров считает, что это история не про административно-правовую составляющую, а про буллинг. "Это очень похоже на то, когда учительница заставляет бумажку съесть перед всем классом. В 21 веке это совершенно за гранью добра и зла", - отмечает он. Юрист считает, глава региона, будучи гарантом конституции должен сказать, что такие вещи недопустимы.
 показати весь коментар
 
Глава региона ослов сношает, ему некогда. Пока сыны Ичкерии резали глотки мордорским свиньям, рамзанка дыров готовился стать вассалом убийцы своего народа. Рано или поздно, Ичкерия получит независимость, а кадыркина чеченцы утопят в корыте для корма свиней.
 показати весь коментар
 
не удобно слово полиция по пшекски читать-выходит полилцжа какая то
 показати весь коментар
 
Русскоязычная челюсть? Читается "полицья". Что сложного?
 показати весь коментар
 
а ты не читай дениска... ты ощущай!!!!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору