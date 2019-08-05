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 Політика України
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Все про:ПАРЄ (572) Росія (19263) Береза Борислав (106)

 Є висока ймовірність того, що британська делегація в ПАРЄ доб'ється перегляду повернення РФ, - Береза

Ініціатива британської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи переглянути повернення в організацію делегації з РФ у зв'язку з подіями в Москві, швидше за все, буде схвалена.

Про це в коментарі виданню "ГОРДОН" сказав член української делегації в ПАРЄ, позафракційний народний депутат Борислав Береза, інформує Цензор.НЕТ.

"У Європі є два табори. Один виступає за те, щоб заплющувати очі на всі порушення з боку Росії: чи то окупація Донбасу, чи анексія Криму, чи порушення прав людини в самій РФ. Другий табір послідовно обстоює права людини та європейські стандарти демократії. Кожен із цих таборів відстоює свою позицію і має власні аргументи. Імовірність того, що британська делегація в ПАРЄ доб'ється перегляду повернення РФ, висока. Питання в тому, яким буде результат. Баланс сил приблизно однаковий. Тому вирішальними можуть стати навіть кілька голосів", – підкреслив Береза.

На його думку, ситуація навколо акцій протесту у РФ ще раз підтвердила, що російська влада не має наміру дотримуватися прав людини.

"Росія вкотре демонструє свою позицію, засвідчуючи, що права людини для неї нічого не значать. Ми попереджали Європу про це, але дуже часто люди вважають за краще пробігтися по граблях, не почувши застережень. Подивимося, які висновки буде зроблено. Але на сьогодні ситуація для Росії несприятлива. Бо Москва ігнорує вирішення проблем, пов'язаних із Донбасом. Наші європейські партнери помітили це, точно так само, як і протести у РФ. Тому треба чекати вересня, тоді ПАРЄ розгляне це питання", – зазначив Береза.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Каспаров - главі МЗС Німеччини Маасу: Хіба Росія повернула Україні Крим, звільнила полонених моряків, припинила свою агресію?

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141319
 
   
 Топ коментарі
 
Значит слава британцам и Бог в помощь!
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Очень даже вероятно.
Твиттер шумел сообщениями о показе в новостях Германии разгона демонстрантов на рассии. Немцы были шокированы, обескуражены, называли рашку полицейским государством, а самих "стражей порядка" - фашистами.
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Чергова ідіотська ініціатива тупих європлідерів закінчилась провалом! Але євроідіоти не засмучуються, в них ще стільки ідіотських ідей!
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Бляхер Береза создает видимость бурной деятельности.
До майдана был никому неизвестным бомжом, а теперь дома, машины, бабки. Никак от корыта не оторвать.
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Это украинцы Бляхера Березу на выборах от корыта отгоняют?
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Вероятность столь близка к нулю, что практически это и есть ноль. Ваш Кэп. Берёза, не благодари!
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Вероятность зависит от РФ,и стоит ~ 50 лярдов €€.
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Вы о чем??? там уже предатели обо всем договорились!!!!!!!
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Береза, тебе бы в ясли что ли... Не для того Россию возвращали. чтобы обратно выгонять... Деньги в этом мире творят просто чудеса.
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Именно. Только вас в ясли надо. Береза прав,написав про ПОВОД. А причина - леньги,которые РФ должна за это время.
Заплатит - оставят. НЕ заплатит - выгонят.
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Очень даже вероятно.
Твиттер шумел сообщениями о показе в новостях Германии разгона демонстрантов на рассии. Немцы были шокированы, обескуражены, называли рашку полицейским государством, а самих "стражей порядка" - фашистами.
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Очередной детский сад. Немцы-французы разгоняют так. что кацапам и не снилось
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снилось снилось вашим кацапам.
зачетно у маскаликов дупло подгорает.
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Полюбуйся на германские разгоны https://www.youtube.com/watch?v=9K5GWH_qM5c
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Это были мирные демонстрации как на расейке ?
Чет не вижу.
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Да ладно, немцы. Им газ мордорский дадут со скидкой, они быстро все забудут. А если дать им газ бесплатно, так они еще перед Бундестагом памятник пуйлу поставят, если доплатить - то и сталину.
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Очень сомнительно, они и сами не против силовых разгонов, например во Франции.
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У Франції силові розгони тільки після того, як протестувальники машини палять чи вітрини б'ють!
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Рассказывай сказки про тихие европы https://www.youtube.com/watch?v=9K5GWH_qM5c
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во Франции то был демократический разгон, не путай !
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Ватоголовое, напомни мне хоть один разгон против демократических вьіборов?
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Со своим брекситом британцы в ПАСЕ будут иметь малозначимую роль. Голос, да, прислушаются. А Послушают? Тех кто с ЕС выходит?
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Возьмите Бляхера обратно! В нардепы пролетел, Ахметов бабки перестал давать, в Израиль не пущають голодранца....
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Забыл товарищ добавить : "И все это благодаря исключительно моей плодотворной работе". Скромный, однако.
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Вот как-то абсолютно пофиг. ПАСЕ - абсолютно импотентная организация. Европа в своем репертуаре "умиротворения диктатора". Только штатовские санкции и "а нам свое робити". Остальное - белый шум, к которому неоправданно высокое внимание.
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То что украинцы гибнут каждый день на СВОЕЙ земле от ********** захватчиков этого ПАСЕ мало. Нужно обидеться, что в Москве два десятка касабоф менты за волосы потягали.
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Европа - жирный, трусливый, алчный импотент. Будет подмахивать путину, пока он её(его) не начнёт обстреливать, подрывать, травить.... Европа дождётся...
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Никого в кацапстане не поддерживаю, никому не сочувствую. Все они там, на масковии, дерьмо, все гнусные и паскудные подонки. Пусть бьют друг друга, пусть душат и давят. Быстрее Земля очистится от ничтожеств с манией величия и охочих до чужого...
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А если еще и долги в ПАСЕ НЕ заплатит....
Пропадет единственный смысл ее возаращения.
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Хотелось бы, но в политике, тем более в таких тяжеловесах, как США, Европа, Китай, которые меряют процессы не неделями, а годами, десятилетиями и, иногда, столетиями, есть такое понятие, как инерция. Если русских восстановили в ассамблее вот буквально в июне, то опять выкинуть в сентябре - малореально. Те делегации (страны), которые способствовали восстановлению, захотят поговорить, обсудить, решат какой-то мониторинг устроить, чтобы через полгода им доложили . . . И даже потом, при обсуждении доклада, скажут : "Ну Вы же понимаете, для этих незаконно задержанных, избитых, недопущенных к выборам, очень важно иметь такой инструмент, как Европейский Суд по правам человека, который невозможен, если россия выйдет из СЕ (а она выйдет, если мы опять выкинем её из Парламентской Ассамблеи)".

Для быстрых решений должны быть какие-то существенные потрясения, а не получение пару манифестантами в Москве дубинкой по спине. Тут 13 тысяч жертв в Восточной Украине никого не расстраивают, а картинки с московских митингов тем более слёз у членов ПАСЕ не вызовут - realpolitik и всё такое. Так что пролитого российскими властями в Москве маленького ручейка крови мало. Как показывает практика, рек крови тоже мало. Вот если только море . . .
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Как показывает практика, им даже смертей европейских детей в MH17 недостаточно, чтобы выразить что-либо сильнее озабоченности. Они так Европу путлеру просрут, как когда-то Гитлеру, а потом еропейцы кровавой юшкой захлебнутся, только на этот раз счет уже может на миллиарды пойти.
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