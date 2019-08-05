 Перехожий у Тернополі постраждав від вибуху замаскованої під подарунок бомби

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію в Тернопільській області.
Зазначається, що вибух стався в суботу, 2 серпня, близько 7.50 на вул. Замковій у Тернополі.
Зокрема, вибухнула коробка, що стояла на капоті автомобіля Nissan Qashqai. Коробка була оформлена як подарунок.
В результаті вибуху саморобного пристрою по медичну допомогу з рваною раною руки в лікарню звернувся житель Тернополя (1981 року народження). На місце злочину виїжджали слідчо-оперативна група, вибухотехніки.
Працівники поліції встановлюють осіб, причетних до вибуху, а також мотиви злочину.
Ловушка очевидно для владельца автомобиля.