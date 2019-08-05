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Все про:вибух (1734) Нацполіція (7988) Тернопіль (100)

 Перехожий у Тернополі постраждав від вибуху замаскованої під подарунок бомби

У Тернополі внаслідок вибуху саморобного пристрою, який був на автомобілі, поранено випадкового перехожого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію в Тернопільській області.

Зазначається, що вибух стався в суботу, 2 серпня, близько 7.50 на вул. Замковій у Тернополі.

Зокрема, вибухнула коробка, що стояла на капоті автомобіля Nissan Qashqai. Коробка була оформлена як подарунок.

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В результаті вибуху саморобного пристрою по медичну допомогу з рваною раною руки в лікарню звернувся житель Тернополя (1981 року народження). На місце злочину виїжджали слідчо-оперативна група, вибухотехніки.

Працівники поліції встановлюють осіб, причетних до вибуху, а також мотиви злочину.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141316
 
 
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"Ловушка для воров"- чушь. Поймать вора ценой повреждения своего автомобиля?
Ловушка очевидно для владельца автомобиля.
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Мосийчук там случайно не проходил?
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Может этот "прохожий" сам и принес "подарок".
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такое было модно в 90е а еще жувачки турбо с лезвием внутри--такие легенды..а еще ублюдки 13 летние могли до гола раздеть)))
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Не гони туфту. Шпана не раздевала, а загоняла в тихое место, где ждали "мальчики" спортивного телосложения
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