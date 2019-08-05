 Вакарчук подякував Київській школі економіки за підготовку "слуг народу" в Трускавці

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Як член ради директорів Київської Школи Економіки дякую команді Школи, всім залученим професорам, викладачам і особисто почесному президенту КШЕ Тимофію Мілованову за якісно проведений "курс молодого бійця" для майбутніх депутатів у Трускавці. Так тримати!" - зазначив Вакарчук.
Новообрані депутати від партії "Слуга народу" з 29 липня проходили навчання в школі "Зе! Депутата" в готелі Rixos у Трускавці. З 8:30 до 21:30 вони слухали лекції від викладачів Київської школи економіки.
У суботу, 3 серпня, зустріч із ними провів президент України Володимир Зеленський.
далі буде
За неделю можно рассказать, какие бывают нормативные акты конституция-закон-постанова КМУ, наказ минстерства, зарестрированный а Минюсте, какие стадии законопроекта и ещё массу полезных вещей для людей, не знющих нихрена про законеодательство....
Да и рассказывать-то можно людям, которые имеют хоть какую-то основу, а не рестораторам - фотографам и т.п. Их учат азам, значит там вообще "конь не валялся".
А ведь надо сначала выучиться и получить какой-никакой опыт, какое-то признание на своем месте, а потом уже идти в депутаты. А тут все ровным счетом наоборот.
И почему обучать этих, с позволения сказать депутатов,надо на курорте в дорогущем заведении?
Это уже своеобразный акт коррупции. Мы вам такую вот взяточку в виде дорогого отдыха и шарового обучения, а вы чтоб потом "правильно голосовали". Будете послушными, получите еще "конфетку"
И за что просить прощение, стесняюсь спросить?
Да и все что этому предшествовало и сами выборы похоже на какую-то аферу с зазомбированными людьми, типа влияния Белого братства.
Кстати "белые братья" снова активизировались, в Украине в том числе. Сама Мария т.н. Деви Христос живет в Москве и называется теперь Мария Преображенская.
Проповедуют, что все люди братья. Распостраняют свои книги и журналы, начиная с детсадов (дети в детсадах уже поют их молитву) и "работают" с предприятиями и организациями (вУкраине имею ввиду. Будьте бдительны!!! Организация называется МОД "АллатРА". Загляните в Ютуб там очень много видео на эту тему.
Пишу не просто так, У нас на улице был огромный щит с огромной же надписью АллатРА. Долго не мог понять , что это за хрень. Заглянул в Ютуб и стало не по себе.
Звертати увагу на порохоботну дурноту - це неприпустима трата часу в такий драматичний для країни час.