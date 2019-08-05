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Все про:Вакарчук (122) навчання (129) Милованов Тимофій (7) Слуга народу (209)

 Вакарчук подякував Київській школі економіки за підготовку "слуг народу" в Трускавці

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук висловив вдячність команді Київської школи економіки за навчання в Трускавці майбутніх нардепів від партії "Слуга народу".

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Як член ради директорів Київської Школи Економіки дякую команді Школи, всім залученим професорам, викладачам і особисто почесному президенту КШЕ Тимофію Мілованову за якісно проведений "курс молодого бійця" для майбутніх депутатів у Трускавці. Так тримати!" - зазначив Вакарчук.

Читайте також: Майбутні депутати від "Слуги народу" завершили навчання в Трускавці

Новообрані депутати від партії "Слуга народу" з 29 липня проходили навчання в школі "Зе! Депутата" в готелі Rixos у Трускавці. З 8:30 до 21:30 вони слухали лекції від викладачів Київської школи економіки.

У суботу, 3 серпня, зустріч із ними провів президент України Володимир Зеленський.

Вакарчук подякував Київській школі економіки за підготовку слуг народу в Трускавці 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141311
 
   
 Топ коментарі
 


"Тушите свет, попёрло быдло кверху,
Как будто дрожжи бросили в дерьмо
Нежданно
и негаданно к успеху
Дорвалось
это клоунское чмо.
И в
тот же час из общего болота
Попёрли скинув лапти "господа" -
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лаве из мутного пруда.
Я не ищу наследственные связи,
Но хочется спросить в кругу друзей:

Понятно что из грязи лезут в князи,
Но где взять столько грязи на князей"
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шо...не берут в компанию?
так хоть так о себе напомнить))))
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…Киевской школы экономики за обучение в Трускавце. А не могла их эта киевская школа в Киеве поучить?

качественно проведенный " "курс молодого бойца""?
Святослав что ты мелешь? Какой там "курс молодого бойца"?
В лучшем случае ЛИКБЕЗ
А если уж "курс молодого бойца", то надо было их на недельку на передовую свозить. Глядишь бы и наступило просветление в уму
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Що саме Вам не зрозуміло в останньому реченні?
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Я не знаю, кто там такой этот ваш Карл Маркс, но знаю,что бабки должны крутиться Вакарчук подякував Київській школі економіки за підготовку "слуг народу" в Трускавці - Цензор.НЕТ 4473
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"Как член совета директоров Киевской школы экономики"

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Соросівський хлопчик похвалив соросівський заклад. Вважає це рекламою ? Добре,будемо нагадувати про це КМБ після зашкварів новоспечених випускників.
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Депутати вивчили азбуку, й навчилися читати по складах. Дякуєм школі всі разом.
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Яка абетка? Натискати і відрізняти ТРИ кнопки!
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Я так понимаю, что это тонкий подкол - мол смотрите, какие они тупые....
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Славик уже не знает, как еще Зеленского в задницу поцеловать.
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Справжнє обличчя Вакарчука https://youtu.be/9Y9yroDN4HM?t=3231
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Так может это его отец благодарил, на Славка не схоже.
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Гав-гав, пук-пук! гав-гав, пук-пук!
За неделю можно рассказать, какие бывают нормативные акты конституция-закон-постанова КМУ, наказ минстерства, зарестрированный а Минюсте, какие стадии законопроекта и ещё массу полезных вещей для людей, не знющих нихрена про законеодательство....
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Рассказать то можно за неделю, но запомнят ли?
Да и рассказывать-то можно людям, которые имеют хоть какую-то основу, а не рестораторам - фотографам и т.п. Их учат азам, значит там вообще "конь не валялся".
А ведь надо сначала выучиться и получить какой-никакой опыт, какое-то признание на своем месте, а потом уже идти в депутаты. А тут все ровным счетом наоборот.
И почему обучать этих, с позволения сказать депутатов,надо на курорте в дорогущем заведении?
Это уже своеобразный акт коррупции. Мы вам такую вот взяточку в виде дорогого отдыха и шарового обучения, а вы чтоб потом "правильно голосовали". Будете послушными, получите еще "конфетку"
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Ну, в конце концов можно раздать текст лекций - пусть самоподготовкой занимаются! А отногсительно дорогущего заведения объяснение было такое - в дешёвых нигде не было 300 мест сразу.
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Это когда же ? Никто не слыхал.
И за что просить прощение, стесняюсь спросить?
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А глянь новость чуть ниже, в ленте....
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А еще, когда собирают какойто закрытый круг людей в однои месте и говорят им - вы никто, а ваш провідник все,то это вообще смахивает на секту.
Да и все что этому предшествовало и сами выборы похоже на какую-то аферу с зазомбированными людьми, типа влияния Белого братства.
Кстати "белые братья" снова активизировались, в Украине в том числе. Сама Мария т.н. Деви Христос живет в Москве и называется теперь Мария Преображенская.
Проповедуют, что все люди братья. Распостраняют свои книги и журналы, начиная с детсадов (дети в детсадах уже поют их молитву) и "работают" с предприятиями и организациями (вУкраине имею ввиду. Будьте бдительны!!! Организация называется МОД "АллатРА". Загляните в Ютуб там очень много видео на эту тему.
Пишу не просто так, У нас на улице был огромный щит с огромной же надписью АллатРА. Долго не мог понять , что это за хрень. Заглянул в Ютуб и стало не по себе.
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Благодарить будет тогда, когда ему в здании Рады репетиционное помещение для «Океана...» выделят, причём достаточных размеров, чтобы в него поместились бэк-вокал и подтанцовка из посипак Бойки, Юлы, Пороха и самово - больше ж заняться-то будет нечем.
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Раціональний хід з боку Славка. Зараз, як ніколи, потрібне єднання здорових сил суспільства і шанс який випав Україні змарнувати було б дуже необачно, якщо не злочинно.
Звертати увагу на порохоботну дурноту - це неприпустима трата часу в такий драматичний для країни час.
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" киевская школа экономики" это не Лондонская школа экономики , это намного - намного хуже , это ерунда.
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А нахрен нам Верховна Рада с ее "Слугами", если есть КШЭ с ее составом, который может заменить этих "нардепов" во всех економически вопросах. А еще у нас есть ОАСК, который уже давно заменил Верховную Раду и решает за нее все вопросы.
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Славка славка я тебя раньше за умного считал а ты глупый и зелёный
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Эх, Славко.. и нахер тебе это говно-политика
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