 Коломойський провів зустріч із Порошенком, - Бутусов

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Про це сам Коломойський заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, яке вийде найближчим часом. Подробиці щодо цієї зустрічі, і що думає Коломойський про Порошенка - а поряд із жорсткою критикою Ігор Валерійович, як виявилося, зазначив і низку великих заслуг експрезидента. В інтерв'ю з Коломойським чимало й інших резонансів - кого він вважає винним у націоналізації "Приватбанку", про стратегію на Донбасі, реформи, Зеленського, що він думає про Путіна, про те, що на цю Раду чекають дострокові вибори, скільки мають отримувати депутати, щоб вони не погрузли в корупції, чому Богдан так відповів журналістці "Свободи", що треба робити з іншими олігархами і як з них зібрати побільше податків, що відбувається на "Криворіжсталі" та ще багато чого. Усе це скоро у великому матеріалі на Цензор.НЕТ", - анонсував Бутусов.

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