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 Політика України
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Все про:Коломойський (497) Порошенко (9563) Бутусов Юрій (1001) Приватбанк (283)

 Коломойський провів зустріч із Порошенком, - Бутусов

Олігарх Ігор Коломойський провів зустріч з експрезидентом України Петром Порошенком на початку червня.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Про це сам Коломойський заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, яке вийде найближчим часом. Подробиці щодо цієї зустрічі, і що думає Коломойський про Порошенка - а поряд із жорсткою критикою Ігор Валерійович, як виявилося, зазначив і низку великих заслуг експрезидента. В інтерв'ю з Коломойським чимало й інших резонансів - кого він вважає винним у націоналізації "Приватбанку", про стратегію на Донбасі, реформи, Зеленського, що він думає про Путіна, про те, що на цю Раду чекають дострокові вибори, скільки мають отримувати депутати, щоб вони не погрузли в корупції, чому Богдан так відповів журналістці "Свободи", що треба робити з іншими олігархами і як з них зібрати побільше податків, що відбувається на "Криворіжсталі" та ще багато чого. Усе це скоро у великому матеріалі на Цензор.НЕТ", - анонсував Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доля "Приватбанку" - вирішальний тест для Зеленського, - Financial Times

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141310
 
   
 Топ коментарі
 
А теперь послушаем настоящего президента Украины...
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После встречи Петя свалил из страны.
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Ты забыл начало , зяблик )

Так что слив засчитан )
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какое начало? ты про мамашу свою минетчицу хрюкнул, я сразу про часы и вспомнил, когда вернешь?
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Убогий зяблик. Поясню. 1 Говорилось изначально о твоей мамке. 2. Вольняша сделал себе имя на мамкое@стве, но не ты. Ты просто убог. 3. Убогая шутка повторенная дважды - не становится смешнее)). 4. Так как ты умишком убог- просто уединись в укромном месте и расслабься вручную)
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фаусту, вкидывающему уголь в топку, поясню.1. Говорил изначально ты о своей мамке.2.Именно поэтому я вспомнил про свои забытые часы.3.Это была не шутка.4.Так, как ты из касты неприкасаемых, кинь в свою топку уголька.
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Відразу дві помилки. По-перше, Порошенко був патріотом ще при Ющенко, і не "поменялся". А по-друге, Коломойський ніколи не був "баригою", а створював свою бізнес-імперію тільки завдяки своєму видатному розуму.
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Было 500 млрд. Гривен в 2013 в банках, по курсу 8, 60 млрд долларов. Стало 20 млрд. Долларов. И коммуналка в 10 раз поднялась. Вы думаете бабки испарились? Они друг друга не посадят. Но Беню обидели, детище отобрали, вопрос в задаче что должны отобрать у Пети. Кстати млрд 5 испарилось через приват. Хотя 150 млрд гривен это ещё по какому курсу считать. Вот так вот девки пляшут, 7-40 он приехал...
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Хромой Джо и Вырви Глаз втайне от всего Братства встретились на острове Тортуга. Они по-братски поделили сокровища последнего Сундука.
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Попили кофе. С шоколадками.
Швейцарскими.
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А ведь у тебя, мальчиш-Петя, был шанс....,- сказал Мальчиш-плохиш.... Коломойський провів зустріч із Порошенком, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3679 Коломойський провів зустріч із Порошенком, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3679 Коломойський провів зустріч із Порошенком, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3679
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кретины, только что на Донбассе погибли четверо Защитников Украины
а вы здесь соревнуетесь в зубоскальстве
Бог вам судья, но я думаю, что вы - ********
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