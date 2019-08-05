 Таксиста, який прикував пасажира ланцюгом у підвалі, затримали на Київщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"У поліцію Київщини звернувся 38-річний житель м.Суми, який повідомив, що його утримували в підвалі", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що заявник, зробив замовлення в таксі, завезти його в місто Суми. Не доїхавши до місця призначення, таксист попросив розрахуватися за поїздку. Однак, пасажир повідомив, що на рахунку немає грошей. Водій пішов йому на зустріч та відвіз до найближчого відділення банку. Але з’ясувалося, що чоловік має борг у фінансовій установі, тому в позиці йому відмовили.

Дізнавшись про це, вони вирішили повертатися до Києва. У столиці також не вдалося роздобути гроші.

Тоді, на власний розсуд, водій вирішив отримати гроші. Пасажир заборгував за поїздку 7 тисяч гривень.

Громадянин відвіз пасажира до власного гаражу в с. Софіївська Борщагівка. Там, у підвалі, він зв’язав йому ногу ланцюгом та зачинив.

Читайте також: Трьох дітей за підробленими документами намагалися вивезти через пункти пропуску і КПВВ, - Держприкордонслужба

Потерпілий знайшов у приміщені інструменти, завдяки чому, йому вдалося самостійно звільнитися. У неволі він провів 7 годин.

Працівники Києво-Святошинського відділу поліції затримали водія таксі за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. У зв'язку з цим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Також дивіться: П'яний чоловік із пістолетом і посвідченням підполковника СБУ викрав таксі в Києві. ФОТО





