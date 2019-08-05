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 Події, Фоторепортаж
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 Таксиста, який прикував пасажира ланцюгом у підвалі, затримали на Київщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На Київщині затримали таксиста, який прикував пасажира ланцюгом у підвалі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"У поліцію Київщини звернувся 38-річний житель м.Суми, який повідомив, що його утримували в підвалі", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що заявник, зробив замовлення в таксі, завезти його в місто Суми. Не доїхавши до місця призначення, таксист попросив розрахуватися за поїздку. Однак, пасажир повідомив, що на рахунку немає грошей. Водій пішов йому на зустріч та відвіз до найближчого відділення банку. Але з’ясувалося, що чоловік має борг у фінансовій установі, тому в позиці йому відмовили.

Дізнавшись про це, вони вирішили повертатися до Києва. У столиці також не вдалося роздобути гроші.

Тоді, на власний розсуд, водій вирішив отримати гроші. Пасажир заборгував за поїздку 7 тисяч гривень.

Громадянин відвіз пасажира до власного гаражу в с. Софіївська Борщагівка. Там, у підвалі, він зв’язав йому ногу ланцюгом та зачинив.

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Потерпілий знайшов у приміщені інструменти, завдяки чому, йому вдалося самостійно звільнитися. У неволі він провів 7 годин.

Працівники Києво-Святошинського відділу поліції затримали водія таксі за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. У зв'язку з цим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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Таксиста, який прикував пасажира ланцюгом у підвалі, затримали на Київщині, - Нацполіція 01
Таксиста, який прикував пасажира ланцюгом у підвалі, затримали на Київщині, - Нацполіція 02
Таксиста, який прикував пасажира ланцюгом у підвалі, затримали на Київщині, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141308
 
   
 Топ коментарі
 
Таксоид совсем идиот ? Заранее проверить, есть ли у чувака деньги на такую поездку, нельзя было ?
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таксист это не специальность
таксист это образ мышления
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"Потерпевший нашел в помещении инструменты..."
Ремейк "Пилы" ?
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вообще то дебил тут токо таксист! отвел бы этого чела к нотариусу сделал бы долговую расписку и все, делов то! а тут такие сложности гараж цепи...!
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Не маючи грошей їздити між містами на таксі ще й маючи борг в банках... Та ні пасажир явно теж ..
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Таксоид совсем идиот ? Заранее проверить, есть ли у чувака деньги на такую поездку, нельзя было ?
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Не уверен, кто тут идиот, но пока ещё не встречал таксистов, которые бы обыскивали пассажиров.
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Зачем обыскивать? Просто вежливо говоришь - "Извините, не обижайтесь, бывает всякое. Учитывая крупную стоимость поездки, хотелось бы заранее убедиться, что у вас есть при себе денежка. Еще раз извините и поймите правильно. "

Нормальный человек на такую фразу не обидеться. А если обидиться и не захочет показывать деньги - ну и нах такого пассажира, себе же безопаснее.
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Опередил ! Действительно, нормальный таксист просто попросил бы показать наличие денег на такую дальнюю поездку. Тем более шо стоимость скорее всего была оговорена заранее. Ну а если денег нет - досвидос. И никакого конфликта.
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"…"

Це що, так виглядатимуть видалені коментарі? Таксиста, який прикував пасажира ланцюгом у підвалі, затримали на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9654
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…важко щось розумне сказати в такій ситуаціїї. просто думаю скільки ж ненависті в одного українця до другого. і так тисяча разів на день. О, боже, що буде далі?
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симпатик совка каже "боше"?

а як же Вялікій Владімір Ільїчь та?
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таксист это не специальность
таксист это образ мышления
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Бабка отчитывает пьяного мужчину:
-- У-у-у, нажрался, а еще таксист...
-- Откуда взяла, старая, что я таксист?
-- Шапка вон таксистская.
Мужик снимает шапку, разглядывает:
-- Точно, такситстская. А была ондатровая...
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Интересно, а что он с ним дальше делать собирался? Свинья живым весом дороже стоит.
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Натуральный Иван, деньги вперёд и поездка началась, начинающий наверное ещё, некидали ни разу, а теперь вот ответит за свою дурь.
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Судя по пассажу , пассажир хотел кинуть водителя и в итоге все-таки пострадал водитель.
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Водитель не "пострадал". Он совершил уголовное преступление. В следующий раз он закроет твою мать, сестру или жену, потому что ему так захочется. "Пострадал, млять".

Ты дебил, Артемка.
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Неужели те 100 грн. ценнее всей этой уголовной волокиты? Мусорам теперь придется десятки тыс. отвалить, потом судьям, прокурорам, еще и судимость будет. Если тупой - то это на всю жизнь
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7000 они что в гваделупу через луну ездили..бред
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Так і не зрозумів , чому затримали таксиста , а не боржника . По суті ситуацію спровокував боржник . А за те , що своїми діями , заставив таксиста садити людину на ланцюг - його взагалі треба садити в тюрму , п і д а р а с а .
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Задержали человека, совершившего уголовное преступление. Что тут непонятного? А на своего должника он имеет полное право подать в суд. Вот и все. Каждому по делам его.
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Тю баран. Заехал в кафе разменять и вышел через черный ход. В 90х только так на такси и катались Плохого не думайте, сам такого терпеть не мог
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