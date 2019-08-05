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 Політика України
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Все про:Зеленський (2321) реєстр (78) Федоров Михайло (6)

 "За кожним реєстром є смотрящий від якихось кримінальних угруповань", - радник Зеленського Федоров

Радник президента Володимира Зеленського Михайло Федоров стверджує, що за кожним реєстром в Україні є смотрящий від кримінальних угруповань.

Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

"За кожним реєстром є смотрящий від якихось кримінальних угруповань. Чому багато хто не міг нічого зробити? Тому що якщо ти хочеш щось змінити в реєстрі, тобі потрібно їхати до смотрящого, домовлятися з ним, він дає в Мін'юст або ще кудись завдання, щоб тобі дозволили працювати з цим реєстром", - сказав Федоров, відповідаючи на запитання журналіста.

Також радник Зеленського додав: "Мені здається, інститут смотрящих може контролювати реєстри в своїх інтересах. І не дає їх технологічно розвивати".

Крім цього, він поділився планами щодо майбутнього "смотрящих": "Як тільки зміниться уряд, ми їх звідти точно вичистимо. Аудит покаже, хто де крав".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На наступних президентських виборах українці голосуватимуть онлайн, - радник Зеленського Федоров

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141304
 
   
 Топ коментарі
 
Вычистим чужих и поставим своих
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…Я считаю, что надо над всем поставить Юзика.

Он настолько тупой, что просто не сможет кому-то что-то продать
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…пенёчечки , покрашенные в зелёный цвет
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Айти проект в привале классный сделали. Значит и это сделают. Не сложнее.
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…ВЕСЬ КРИМИНАЛИТЕТ-- это СЛУГИ ОЛИГАРХ-хода !!!.
.
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…Я считаю, что надо над всем поставить Юзика.

Он настолько тупой, что просто не сможет кому-то что-то продать
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…согласен) или свадебного фотографа, он тоже профи...
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можно и вас поставить, вы намного его тупее, точно ничего не украдете потому что мыслей в голове не имеете.
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Если у ненго есть данные про смотрящих - документы в СБУ и прозрачное расследование с громкими посадками. Если нет - сажать его. Баканов ауууу!!!
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…"Смотрящвмі" він вочевидь називає тих, хто б'є по руках таких, як він любителів лізти і копатися у реєстрах без всякого контролю.
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"За каждым реестром есть смотрящий от каких-то криминальных группировок..."
Реестр чего? О чем речь?
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точно
вернулись к прошлой версии!

от добра, добра не ищут "За кожним реєстром є смотрящий від якихось кримінальних угруповань", - радник Зеленського Федоров - Цензор.НЕТ 270
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ШО ЗА ГЛЮК З КОМЕНТАМИ??? - два віконця для комента з трьома крапками. пишіть у другому. напишете у першому, будуть ти крапки від другого у вашому коменті.
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Цензор!!!!
ААААА!!!
нафига вы создаёте велосипед?
всё ведь хорошо работало!
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Это зрада!! Виданное ли дело - уважаемых воров щемить? Зелибоба вААще без понятий! Верните нам мародёра взад, хотим всё как при мародёре!!!
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вы "молнией" себе что-то прищемили, по ходу?
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Народ вы что тупые? когда это команда Коломойского боролась со схемами? К власти пришли те кто придумывает схемы! Вся днепровская мафия! кучма, пинчук, коломойский, тимашенка, пусовойтенко! вся эта днепровкая банда при кучме (которого зря не считают олигархом) провела в Украине прихавизацию! Сейчас второй этап, суды О ЧУДО!!! разблокировали ни с того ни с сего большую приватизацию!!! Вам открыто говорят , что украдут, а вы надеетесь на чудо!!!
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Пеці вже немає при владі. зміни пластинку. зроби апгрейд
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В се эти реестры нужно сделать доступными для всех граждан через инет. Смотрящие сами отвалятся.
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Судя по глюку, на сайте тоже смотрящего меняют
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Интересно, а откуда у него такая информация? Кто это такой? А может фамилии назвал бы? Или боязно, а бла бла можно.
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…за каждым смартфоном должен быть смотрящий
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у этого обрезанного кренделя в зеленой футболке, рожа, будто провел встречу с Иваном Дулиным, и Ваня очень доволен. видимо что не Михалыч а Михаил, не имеет значения, а Альбертович звучит страстно!
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Ну как такое можно говорить?! Это ж поклонники шоколадного барона с инфарктами слягут!
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Теперь у нас будут смотрящие, вертухаи, шестёрки, ... ну и конечно же кум.
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Погодите!
Смотрящие были только у Януковича.
Или нет?
Порошенко тоже бандюган? "За кожним реєстром є смотрящий від якихось кримінальних угруповань", - радник Зеленського Федоров - Цензор.НЕТ 1692
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К великому сожалению, хряк-мародер ничего не сделал для борьбы с криминалом, ибо платил и платит "крыше". Грустно, господа.
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Год назад можно было зайти на сайт и за 20 грн получить выписку о собственнике недвижимости в течение 5 минут. Сейчас придумали цифровую подпись. Подпись можно получить в Привате, но на сайте Минюста она не работает - формат не тот, хотя раньше такой формат работал. Конвертировать формат можно единственной программой, но за 600 грн, можно получить подпись на правильной фирме за 500 грн - всё для удобства пользователей. А в то же время чёрные регистраторы имеют до десятка электронных ключей и делают что хотят в этих реестрах.
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Их не чистить нужно, их отстреливать нужно!! Их и всех тех кто придет к ним на похороны! и только так и больше вариантов нет,! А то полиция воров в законе вычистит с Украины (депортируют в грузию к примеру) через недельку опять того же преступника вычищают с Украины и так по кругу!Стрелять гадов , сколько они крови попили простого люду, так, что в самый раз, дешево и практично!
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