 "За кожним реєстром є смотрящий від якихось кримінальних угруповань", - радник Зеленського Федоров

Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.
"За кожним реєстром є смотрящий від якихось кримінальних угруповань. Чому багато хто не міг нічого зробити? Тому що якщо ти хочеш щось змінити в реєстрі, тобі потрібно їхати до смотрящого, домовлятися з ним, він дає в Мін'юст або ще кудись завдання, щоб тобі дозволили працювати з цим реєстром", - сказав Федоров, відповідаючи на запитання журналіста.
Також радник Зеленського додав: "Мені здається, інститут смотрящих може контролювати реєстри в своїх інтересах. І не дає їх технологічно розвивати".
Крім цього, він поділився планами щодо майбутнього "смотрящих": "Як тільки зміниться уряд, ми їх звідти точно вичистимо. Аудит покаже, хто де крав".
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Он настолько тупой, что просто не сможет кому-то что-то продать
это пять
Реестр чего? О чем речь?
вернулись к прошлой версии!
от добра, добра не ищут
ААААА!!!
нафига вы создаёте велосипед?
всё ведь хорошо работало!
у этого обрезанного кренделя в зеленой футболке, рожа, будто провел встречу с Иваном Дулиным, и Ваня очень доволен. видимо что не Михалыч а Михаил, не имеет значения, а Альбертович звучит страстно!
Смотрящие были только у Януковича.
Или нет?
Порошенко тоже бандюган?