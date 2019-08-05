 "За кожним реєстром є смотрящий від якихось кримінальних угруповань", - радник Зеленського Федоров

Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

"За кожним реєстром є смотрящий від якихось кримінальних угруповань. Чому багато хто не міг нічого зробити? Тому що якщо ти хочеш щось змінити в реєстрі, тобі потрібно їхати до смотрящого, домовлятися з ним, він дає в Мін'юст або ще кудись завдання, щоб тобі дозволили працювати з цим реєстром", - сказав Федоров, відповідаючи на запитання журналіста.

Також радник Зеленського додав: "Мені здається, інститут смотрящих може контролювати реєстри в своїх інтересах. І не дає їх технологічно розвивати".

Крім цього, він поділився планами щодо майбутнього "смотрящих": "Як тільки зміниться уряд, ми їх звідти точно вичистимо. Аудит покаже, хто де крав".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На наступних президентських виборах українці голосуватимуть онлайн, - радник Зеленського Федоров