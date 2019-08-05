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Все про:прокуратура (1827) суд (5404) Павловський_Ігор (46) Гандзюк (364)

 Генпрокуратура продовжує розвалювати справу про вбивство Каті, - батько Гандзюк

Батько вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктор Гандзюк подав до Херсонського міського суду заяву, оскільки йому надійшла інформація про те, що прокуратура збирається затвердити угоду з фігурантом справи Ігорем Павловським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Про організатора вбивства Каті Павловського Генпрокуратура відмовчувалася завжди. Мовляв, дає свідчення. Після журналістського розслідування "Слідство.Інфо", що беззаперечно показало роль Собаки (Павловського. - Ред.) в організації вбивства, прокурори сказали: "Врахуємо". Далі виявилося, що Павловський вже не організатор, а так, лише замовчував інформацію про напад, та і дізнався про все після нападу!? Врахували...", - йдеться в повідомленні.

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"Сьогодні подав до Херсонського міського суду заяву про дотримання моїх прав як потерпілого у справі Павловського. Є інформація, що прокуратура збирається затвердити угоду з Собакою (Павловським. - Ред.) без моєї згоди. І провести суд щодо нього тишком-нишком", - написав Гандзюк.

Він зазначив, що прокуратура не повідомляла йому про можливу угоду, "і взагалі інформація щодо Павловського для мене і мого адвоката закрита".

Гандзюк також повідомив, що справу передали до Приморського суду Одеси.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура не збирається продовжувати розслідування у справі Гандзюк, - адвокат Закревська

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук. 11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу. 24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера і Левіна в справі про вбивство Гандзюк.

Генпрокуратура продовжує розвалювати справу про вбивство Каті, - батько Гандзюк 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141301
 
 
 Топ коментарі
 
тут можно верить только отцу
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сейшельскому говнюку за всё заплачено вот он и месит до дна.
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А зачем зебилам убийца???

Они попиарились на этом и теперь спокойно разваливают дело.
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…А что Луценко рыбак на крупную рыбу? Ему это не интересно? Не выгодное, бабла не отожмёшь? ГПУ уже 3 года как супермаркет по продаже уголовных дел. Все папередники на свободе, аресты с движимости, недвижимости, счетов сняты. Интерпол не ищет, сняты с розыска.
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сейшельскому говнюку за всё заплачено вот он и месит до дна.
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А зачем зебилам убийца???

Они попиарились на этом и теперь спокойно разваливают дело.
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Прокуратуру в Україні очолює Генеральний прокурор, який має такі повноваження: - представляє прокуратуру у зносинах з органами державної влади,

от і застряг юга на цих зносинах
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…Він же казав що Поговорив з Зеленським и мав дуже добре враження і що був впевнений що зараз все вирішують?!
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просто у кого-то не хватает политической воли
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…а папу Кати гандзюк судя по всему совсем никто не надоумил делать такие высеры! Он сам ,ознакомившись с ходом расследования,высрал это
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Ви зробили це разом! Зє!
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Эта генпрокуратура не в состоянии расследовать убийство Гандзюк. Это было понятно с самого начала.
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Ну чего волноваться и тревожить Фэйсбук? Зе встретился с отцом, успокоил, сказал что взял все это под личный контроль. Теперь даже не нужно ходить с плакатами "кто заказал" под ОПУ
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