 Генпрокуратура продовжує розвалювати справу про вбивство Каті, - батько Гандзюк

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Про організатора вбивства Каті Павловського Генпрокуратура відмовчувалася завжди. Мовляв, дає свідчення. Після журналістського розслідування "Слідство.Інфо", що беззаперечно показало роль Собаки (Павловського. - Ред.) в організації вбивства, прокурори сказали: "Врахуємо". Далі виявилося, що Павловський вже не організатор, а так, лише замовчував інформацію про напад, та і дізнався про все після нападу!? Врахували...", - йдеться в повідомленні.
"Сьогодні подав до Херсонського міського суду заяву про дотримання моїх прав як потерпілого у справі Павловського. Є інформація, що прокуратура збирається затвердити угоду з Собакою (Павловським. - Ред.) без моєї згоди. І провести суд щодо нього тишком-нишком", - написав Гандзюк.
Він зазначив, що прокуратура не повідомляла йому про можливу угоду, "і взагалі інформація щодо Павловського для мене і мого адвоката закрита".
Гандзюк також повідомив, що справу передали до Приморського суду Одеси.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.
4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук. 11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.
6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.
15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу. 24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера і Левіна в справі про вбивство Гандзюк.
Они попиарились на этом и теперь спокойно разваливают дело.
от і застряг юга на цих зносинах