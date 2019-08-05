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Все про:Кіровоградщина (157) ліфт (15) ДСНС (1987)

 Ліфт із пасажирами впав на Кіровоградщині, госпіталізували 2 осіб. ФОТО

У місті Гайворон через обрив троса вантажний ліфт упав з першого поверху в підвал.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"О 07:17 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вул. Василя Стуса через обрив троса сталося падіння вантажного ліфта з двома людьми з першого поверху в підвальне приміщення магазину", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих поклали на медичні ноші і перенесли в автомобіль швидкої допомоги. Їх доставлено до Гайворонської центральної районної лікарні.

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Ліфт із пасажирами впав на Кіровоградщині, госпіталізували 2 осіб 01
Ліфт із пасажирами впав на Кіровоградщині, госпіталізували 2 осіб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141295
 
 
 Топ коментарі
 
Это не лифт...а грузовой подьемник... и два дебила туда влезло от собственной тупости и лени.....лень было спустится по ступенькам....
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Через 5 років в планах слуги зробити Україну державою в смартфоні, і ліфти перестануть падати, дороги будуть не потрібні, і настане комунізм по Разумкову. Лишилось лише написати книжку щось як "Капітал". Але буде зватися "Смартфон". Ще треба писати навчитись перед цим.
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Ди и хлеб тогда был по 18 копеек. Лифт с пассажирами упал на Кировоградщине, госпитализировали 2 человек - Цензор.НЕТ 7196
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а вже давно усім все пофігу. а раніше ліфти, газ, підйомні механізми перевіряли і саджали!!!
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И самое вкусное в мире мороженое. А лифты все равно падали и поезда с рельсов сходили.
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Я помню по 16 копеек - кирпичик, который был оооочень вкусный. Бублики по 5 копеек. И кефир с зеленой крышечкой по 28 копеек). И в школе котлета в тесте по 16 коп, от которой оторваться было невозможно))... и т.д. и т.п.)
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ну, при чем тут хлеб? а спички по копейке, а щас?
Отпуск всегда летом ,или когда захочешь был 24 + всякие днд, за нервную работу итд==месяц, а щас те кто не в бюджете, кто может отдохнуть больше 2 недель?
дело же не просто в ценах. где тогда были бомжи? только в анекдотах, а сейчас? нормальные люди--роются в мусорках. все все время валят на доллар, он давно не растет, а цены???
сраный унитаз от 5000 и до 13000-- это те, что в магазине, а по картинкам есть и 45000.
ипануццо
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и бломбир по амер. технологии стоил неважно сколько(потому что ты его не найдешь) Ліфт із пасажирами впав на Кіровоградщині, госпіталізували 2 осіб - Цензор.НЕТ 2700
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Представник партії "Слуга народу", який переміг по 103 округу ( Кіровоградська область), Олег Воронько не знає цін на комуналку та витрачає скромних кілька тисяч доларів у місяць.
https://gre4ka.info/polityka/53567-*********-nardep-sluhy-narodu-vid-kirovohradshchyny-vvazhaie-deputatsku-zaplatu-zamaloiu-video
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Через 5 років в планах слуги зробити Україну державою в смартфоні, і ліфти перестануть падати, дороги будуть не потрібні, і настане комунізм по Разумкову. Лишилось лише написати книжку щось як "Капітал". Але буде зватися "Смартфон". Ще треба писати навчитись перед цим.
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Какая Вам разница ? Вас за 2 месяца с 24 стало 8%, с такими темпами, до "держави в смартфоні" Ви определенно не дотяните.
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Этот лифт в виде хрустального гробика

Ліфт із пасажирами впав на Кіровоградщині, госпіталізували 2 осіб - Цензор.НЕТ 2593
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Пострадавших уложили на медицинские носилки Источник: https://censor.net.ua/n3141295\\\\\\\\\\\

Мужественные санитары не обращали внимания на крики Абрама Борисовича что он тут просто курил, а реальный пострадавший убежал прочь, опасаясь штрафа за кучу, которую он уложил в лифте.)
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Это не лифт...а грузовой подьемник... и два дебила туда влезло от собственной тупости и лени.....лень было спустится по ступенькам....
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И судя по трубе из которой он сварен..пластиковым направляющим роликам...он килограмм на сто рассчитан...не более...
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только хотел спросить - а это точно лифт?
и предназначена ли эта конструкция для подъема-спуска именно людей?
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Скорее всего это магазин....товар подвозят и выгружают в подвальное помещение...а этим подьемником потом подают в торговый зал.....он для это предназначается.....
А дебилы на нем катаются....докатались....
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По правилам запрещено перевозить людей на грузовых лифтах.
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