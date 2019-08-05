 Ліфт із пасажирами впав на Кіровоградщині, госпіталізували 2 осіб. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"О 07:17 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вул. Василя Стуса через обрив троса сталося падіння вантажного ліфта з двома людьми з першого поверху в підвальне приміщення магазину", - йдеться в повідомленні.
Постраждалих поклали на медичні ноші і перенесли в автомобіль швидкої допомоги. Їх доставлено до Гайворонської центральної районної лікарні.
Отпуск всегда летом ,или когда захочешь был 24 + всякие днд, за нервную работу итд==месяц, а щас те кто не в бюджете, кто может отдохнуть больше 2 недель?
дело же не просто в ценах. где тогда были бомжи? только в анекдотах, а сейчас? нормальные люди--роются в мусорках. все все время валят на доллар, он давно не растет, а цены???
сраный унитаз от 5000 и до 13000-- это те, что в магазине, а по картинкам есть и 45000.
ипануццо
https://gre4ka.info/polityka/53567-*********-nardep-sluhy-narodu-vid-kirovohradshchyny-vvazhaie-deputatsku-zaplatu-zamaloiu-video
Мужественные санитары не обращали внимания на крики Абрама Борисовича что он тут просто курил, а реальный пострадавший убежал прочь, опасаясь штрафа за кучу, которую он уложил в лифте.)
и предназначена ли эта конструкция для подъема-спуска именно людей?
А дебилы на нем катаются....докатались....