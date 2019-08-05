 Ліфт із пасажирами впав на Кіровоградщині, госпіталізували 2 осіб. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"О 07:17 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вул. Василя Стуса через обрив троса сталося падіння вантажного ліфта з двома людьми з першого поверху в підвальне приміщення магазину", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих поклали на медичні ноші і перенесли в автомобіль швидкої допомоги. Їх доставлено до Гайворонської центральної районної лікарні.

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