 На наступних президентських виборах українці голосуватимуть онлайн, - радник Зеленського Федоров

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Liga.net, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас вже зараз є проект TheVote. На першому етапі це будуть опитування, завдяки яким президент, прем'єр та інші будуть дізнаватися реальну думку жителів країни", - сказав він.

На уточнювальне запитання, коли українці зможуть голосувати онлайн, Федоров відповів, що на наступних виборах президента, а можливо - і на місцевих.

"Точно на наступних президентських виборах. Але я буду робити все, щоб, можливо, пілотно, можливо, повноцінно були і місцеві вибори", - сказав він.

Федоров додав, що це складне технічне завдання, в якому найголовнішим є забезпечення конфіденційності, цілісності та анонімності голосування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жінці загрожує в'язниця за підкуп виборців на окрузі Гончаренка

"Ми для цього повинні підготуватися інфраструктурно, з кібербезпеки, а також ментально. До президентських точно повинні встигнути. А опитування - можливість привчити людей все це використовувати", - сказав він.