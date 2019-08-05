 На наступних президентських виборах українці голосуватимуть онлайн, - радник Зеленського Федоров

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Liga.net, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У нас вже зараз є проект TheVote. На першому етапі це будуть опитування, завдяки яким президент, прем'єр та інші будуть дізнаватися реальну думку жителів країни", - сказав він.
На уточнювальне запитання, коли українці зможуть голосувати онлайн, Федоров відповів, що на наступних виборах президента, а можливо - і на місцевих.
"Точно на наступних президентських виборах. Але я буду робити все, щоб, можливо, пілотно, можливо, повноцінно були і місцеві вибори", - сказав він.
Федоров додав, що це складне технічне завдання, в якому найголовнішим є забезпечення конфіденційності, цілісності та анонімності голосування.
"Ми для цього повинні підготуватися інфраструктурно, з кібербезпеки, а також ментально. До президентських точно повинні встигнути. А опитування - можливість привчити людей все це використовувати", - сказав він.
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- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда 3АЦІКАВЛЕНА в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу...........
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, - чітко дав зрозуміти, що не 3ацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо..............
.3э...э.э.э.э.э.э ...??
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Заодно і росіяни проголосують. Партія Слуга народа набере як мінімум 300%!
Зебилы забыли запах горящих шин???
Представник партії "Слуга народу", який переміг по 103 округу (Кіровоградська область), Олег Воронько не знає цін на комуналку та витрачає скромних кілька тисяч доларів у місяць.
https://gre4ka.info/polityka/53567-*********-nardep-sluhy-narodu-vid-kirovohradshchyny-vvazhaie-deputatsku-zaplatu-zamaloiu-video
Когда есть Закон: рейтинг ниже 50% - перевыборы!
Если онлайн - это значит что в момент "голосования" никто не видит избиратель сам или нет. Т.е. можно прямо приезжать в село и скупать голоса у бабушек, она при тебе проголосовала - ты ей 100 грн.
Шикарная "технология".
На прошедших парламентских выборах 2019 года через интернет были поданы рекордные 247 232 голоса, 43,8% от общего числа.