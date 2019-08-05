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 Політика України
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Все про:вибори (4424) голосування (322) Федоров Михайло (5) електронні послуги (3)

 На наступних президентських виборах українці голосуватимуть онлайн, - радник Зеленського Федоров

Позаштатний радник Президента Володимира Зеленського Михайло Федоров прогнозує, що наступні президентські вибори відбуватимуться онлайн.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Liga.net, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас вже зараз є проект TheVote. На першому етапі це будуть опитування, завдяки яким президент, прем'єр та інші будуть дізнаватися реальну думку жителів країни", - сказав він.

На уточнювальне запитання, коли українці зможуть голосувати онлайн, Федоров відповів, що на наступних виборах президента, а можливо - і на місцевих.

"Точно на наступних президентських виборах. Але я буду робити все, щоб, можливо, пілотно, можливо, повноцінно були і місцеві вибори", - сказав він.

Федоров додав, що це складне технічне завдання, в якому найголовнішим є забезпечення конфіденційності, цілісності та анонімності голосування.

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"Ми для цього повинні підготуватися інфраструктурно, з кібербезпеки, а також ментально. До президентських точно повинні встигнути. А опитування - можливість привчити людей все це використовувати", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141293
 
   
 Топ коментарі
 
Ну кацапня, онлайн, нам в следующий раз таки всучит галустяна...
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а как Онлайн отключить Богдана и Зеленского?!.. где кнопка "выкл"?!
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Чудова ідея!

Заодно і росіяни проголосують. Партія Слуга народа набере як мінімум 300%!
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распил бабла

https://bykvu.com/bukvy/123853-mesyats-raboty-zelenskogo-stoil-ukraintsam-78-mln-grn-na-12-7-mln-dorozhe-chem-poroshenko

На наступних президентських виборах українці голосуватимуть онлайн, - радник Зеленського Федоров - Цензор.НЕТ 4628
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властям от поголов'я нужна нє вмєняйємость, а лояльность
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разным властям нужна разная потребность
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Хорошая идея. Цифровой подписью можно подписывать миллионные контракты или делать платежи. Почему нельзя голосовать? Цифровая эпоха началась.
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А для надежности сделать распределенные реестры
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Причем сделать возиожность голосовать и после избрания - если низкий рейтинг, уходить досрочно.
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…можно даже каждый день переизбирать - профессионалы пачками пойдут участвовать
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то есть мы в 2019 проголосовали в последний раз.
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уже? я думал зеля хотя бы 100 дней проворочается На наступних президентських виборах українці голосуватимуть онлайн, - радник Зеленського Федоров - Цензор.НЕТ 2427
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Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси:.................. . -
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда 3АЦІКАВЛЕНА в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу...........
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, - чітко дав зрозуміти, що не 3ацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо..............
.3э...э.э.э.э.э.э ...??
.
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Ну кацапня, онлайн, нам в следующий раз таки всучит галустяна...
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Ні. Кацапи якраз повністю підтримують всі ініціативи Зеленського. Так що він ще і ***** пересидить. Ну а що?- на 20 років молодший.
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а как Онлайн отключить Богдана и Зеленского?!.. где кнопка "выкл"?!
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Чудова ідея!

Заодно і росіяни проголосують. Партія Слуга народа набере як мінімум 300%!
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Я ПРОТИв. Это даёт московитам и пророссийским ублюдкам с разными фиглярами и региАналами огромную возможность для фальсификации результатов голосования.
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Каким образом? Все важнейшие реестры уже давно в электронном виде, на электронных счетах не сосчитать сколько находится и движется денег, а выборы перенести из бумажной в электронную базу типа нельзя?
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Можно. Но не сегодня и не завтра. После всенародного переизбрания, или изгнания, нынешней шоблы мародёров от региАналов и преступника коломойши.
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Действительно, разве кто-то слышал о таком фантастически невозможном событии, как воровство денег с электронного счета?
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зеля ещё ничего полезного не сделал , но я от него устал .
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Филипп Духлий5 ч. · Девид Браун, которого продвигают на пост главы фракции СН, анонсировал разработку алгоритма на базе ИИ, который будет следить за голосованием депутатов фракции СН. Программу решили назвать "Большой брат"Чего уж стесняться, назовите как есть - "Е-Беня"
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Вот это очень здравая реформа. Потому что бумажные протоколы, мокрые печати, подписи членов комиссий и так далее - это фундамент для фальсификаций.
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І лише код, залізобетонний та апріорі незламний - 100% гарантія від фальсифікацій. Зуб даю.
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Блокчейн для лохов, бумажные протоколы с печатями и подписями для настоящих пацанов.
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А так за вас проголосует компьютер.
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Старики отпадут,и душевнобольные,это нормально.21 век. Особенно прекрасно онлайн.Видишь ,что твоя партия немного отстаёт и бежишь голосовать.Если много отстаёт,то лучше за успешную партию проголосовать.Єкзит полы только на стадии довыборной,а во время выборов- нонсенс.Не надо много месячных судебных тяжб и пересчётов.Через неделю можно приступать к работе.
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Ребя, а чо його ніхто не запитав, чому зебіл не підписує надважливі Закони? Зокрема - Виборчий Кодекс, (а мова тут же - за вибори)!. Ну, про Закон про слідчі комісії - само собою... Де?
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Ага, хотите из ШанпанЗе (Шановного пана Зеленського) короля сделать?

Зебилы забыли запах горящих шин???
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Петиція за відставку Богдана вже показала, що ні онлайн-петиції ні онлайн- опитування, ні онлайн-голосування ніхто до уваги брати не збирається.Тому наступного президента швидше за все обере вулиця простим підняттям рук.
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якщо зеля упакує петю, зробить хоть щось нагальне для людей, можна і в ручному режимі проголосувати за цю ж команду.
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Замість пенсій чи субсидій видати по найдешевшому смартфону - і нехай голосують.
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Это так... для наглядности):
Представник партії "Слуга народу", який переміг по 103 округу (Кіровоградська область), Олег Воронько не знає цін на комуналку та витрачає скромних кілька тисяч доларів у місяць.
https://gre4ka.info/polityka/53567-*********-nardep-sluhy-narodu-vid-kirovohradshchyny-vvazhaie-deputatsku-zaplatu-zamaloiu-video
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TheVote - хорошо!
Когда есть Закон: рейтинг ниже 50% - перевыборы!
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Всего за три месяца, на содержания зе, потрачено 77 миллионов гривен. Получается, что он самый высокооплачиваемый фигляр без диплома клоуна в Мире. А обещал на лисапете, обещал на всём экономить. На наступних президентських виборах українці голосуватимуть онлайн, - радник Зеленського Федоров - Цензор.НЕТ 4601
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Через смартфон как ЗЕбил завещал будем выбирать президентов,пришлите смс с цифрой кандидатов на номер такой то,смс платная
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Онлайн-голосування не за горами.Але найперше і найголовніше-обєднати народ і владу,бо влада має бути для народу,а не навпаки,як було недавно.Тому онлайн-опитування цьому може здорово допомогти.
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На следующих выборах 33% украинцев будут голосовать онлайн, на поза следующих - 20%, далее 10% и 5%, а потом только партийные активисты, олигархи и журналюги, потому как народ окончательно убедится в весомости своего "выбора".
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Голосование как сейчас - залог того что люди остаются один-на-один с бюллетенем и наблюдатели наблюдают чтобы на них никто не давил.
Если онлайн - это значит что в момент "голосования" никто не видит избиратель сам или нет. Т.е. можно прямо приезжать в село и скупать голоса у бабушек, она при тебе проголосовала - ты ей 100 грн.
Шикарная "технология".
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На самом деле,это очень хорошо ! Члены комиссий,наблюдатели эта вся шушера зарабатывающая на выборах отпадет !!!
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В 2005 Эстония стала первой страной, предложившей общенациональные выборы местных органов власти через Интернет. Тогда 9317 избирателей проголосовали через Интернет.

На прошедших парламентских выборах 2019 года через интернет были поданы рекордные 247 232 голоса, 43,8% от общего числа.
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Головне щоб країна не була в смартфоні якогось одного *****.
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