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 Політика України
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Все про:візит (670) Джемілєв (222) Зеленський (2296) Туреччина (881)

 "Обговоримо стратегічне партнерство і реалізацію торгових відносин": Джемілєв візьме участь у поїздці Зеленського до Туреччини

Національний лідер кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв візьме участь у поїздці президента України Володимира Зеленського 7-8 серпня до Турецької Республіки. У межах візиту заплановано зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, представниками української та кримськотатарської громад.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів Джемілєв у коментарі Крим.Реалії.

"Програма зустрічі планується офісом президента, я можу тільки підказати теми. Будемо продовжувати обговорення поглиблення стратегічного партнерства, збільшення торгового обороту наших країн. Реалізація торгових відносин, документ на стадії підписання. Треба подякувати Ердогану за його тверду позицію щодо невизнання анексії Криму. Може, поговоримо про те, що під різними прапорами входять турецькі кораблі (в порти і води Криму. - Ред.)", – сказав Джемілєв.

Він також зазначив, що необхідно обговорити питання українських політичних в'язнів та їхнє становище в Криму і сусідній Росії, проте перспектив у цьому питанні Джемілєв не бачить.

"Путін йде тільки на обмін, у нас обмінний матеріал обмежений. Тут потрібний тиск усієї світової спільноти, а тенденція не дуже правильна, і ситуація не дуже хороша", – додав він.

Нагадаємо, 7-8 серпня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з візитом у Турецькій Республіці. У межах візиту в Анкарі заплановано переговори Глави держави з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч із представниками української та кримськотатарської громад.

Також читайте: Команда Зеленського не має чіткого уявлення про необхідність національної автономії для кримських татар, - Джемілєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141291
 
 
 Топ коментарі
 
Кримські татари будуть більше слухати Джемілева, а про Зеленського вони вже все зрозуміли.
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Молодец,Джемилев!Правильный украинец!
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Кримські татари будуть більше слухати Джемілева, а про Зеленського вони вже все зрозуміли.
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т.е. ты за беспорядки в стране.
Все, что нужно знать про соевых патриотов.
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Да он просто протів такіх парядкав как у вас на скрєпнай.
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Хм... только когда будут с Эрдоганом фоткаться- пусть стоят вместе, с одной стороны Эрдогана, бо если по разные- совсем печально будет смотреться.
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Дык, дедуган же орал, что Зеля - наркоман...! Не западло с наркошей кататься? Или уже переобул кеды в полёте?
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"у нас обменный материал ограничен" - ну так надо работать на увеличение. В Херсоне на выдачи биометрии пачками можно паковать
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Этот джемилев достал уже в последнее время
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Турция - это тепло , вкусно , комфортно . " Может поговорим о том, что под разными флагами входят турецкие корабли (в порты и воды Крыма. - Ред.)", - отметил Джемилев. "Обсудим стратегическое партнерство и реализацию торговых отношений": Джемилев примет участие в поездке Зеленского в Турцию - Цензор.НЕТ 77
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Путин идет только на обмен, у нас обменный материал ограничен.Источник: https://censor.net.ua/n3141291
Что значит ограничен, насколько известно орков арестовано немерено и менять собирались отнють не 1 к 1.
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туречина нам набагато ближча по духу ніж сраний кацапорилий стан. навіть назва--туреччина --зучить миліше , ніж кацапстан. тому тут важливо налагоджувати відносини новій владі.
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