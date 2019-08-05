 "Обговоримо стратегічне партнерство і реалізацію торгових відносин": Джемілєв візьме участь у поїздці Зеленського до Туреччини

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів Джемілєв у коментарі Крим.Реалії.

"Програма зустрічі планується офісом президента, я можу тільки підказати теми. Будемо продовжувати обговорення поглиблення стратегічного партнерства, збільшення торгового обороту наших країн. Реалізація торгових відносин, документ на стадії підписання. Треба подякувати Ердогану за його тверду позицію щодо невизнання анексії Криму. Може, поговоримо про те, що під різними прапорами входять турецькі кораблі (в порти і води Криму. - Ред.)", – сказав Джемілєв.

Він також зазначив, що необхідно обговорити питання українських політичних в'язнів та їхнє становище в Криму і сусідній Росії, проте перспектив у цьому питанні Джемілєв не бачить.

"Путін йде тільки на обмін, у нас обмінний матеріал обмежений. Тут потрібний тиск усієї світової спільноти, а тенденція не дуже правильна, і ситуація не дуже хороша", – додав він.

Нагадаємо, 7-8 серпня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з візитом у Турецькій Республіці. У межах візиту в Анкарі заплановано переговори Глави держави з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч із представниками української та кримськотатарської громад.

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