 Україна просить США продати більше ракетних комплексів Javelin, - Тейлор

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

Україна "хотіла б придбати більше Javelin" з оборонною метою за програмою зовнішніх військових продажів Міністерства оборони США, уточнив американський дипломат в інтерв'ю.

Про те, що Україна висловила зацікавленість в отриманні більшої кількості протитанкових ракетних комплексiв "Джавелін", в березні 2019 року повідомляв і спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, уточнює видання.

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Раніше колишній посол США у Україні Джон Гербст заявляв, що Сполучені Штати повинні посилити підтримку Києва, зокрема, розглянути можливість надання більшої кількості систем Javelin.

Нагадаємо, підкомітет з питань оборони комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік". Проект передбачає виділення 250 млн доларів для безпеки допомоги Україні, відзначають в посольстві України в США.

50 млн доларів з цієї суми пропонується направити виключно для надання летальної зброї оборонного характеру.