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 Політика України, За кордоном
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Все про:озброєння (1124) США (5240) Тейлор (25) Javelin (54)

 Україна просить США продати більше ракетних комплексів Javelin, - Тейлор

Україна звернулася до Сполучених Штатів Америки з проханням продати їй більшу кількість протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

Україна "хотіла б придбати більше Javelin" з оборонною метою за програмою зовнішніх військових продажів Міністерства оборони США, уточнив американський дипломат в інтерв'ю.

Про те, що Україна висловила зацікавленість в отриманні більшої кількості протитанкових ракетних комплексiв "Джавелін", в березні 2019 року повідомляв і спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, уточнює видання.

Читайте також: Горбулін: Україні недостатньо Javelin, американські протиракетні комплекси Patriot були б сьогодні важливішими

Раніше колишній посол США у Україні Джон Гербст заявляв, що Сполучені Штати повинні посилити підтримку Києва, зокрема, розглянути можливість надання більшої кількості систем Javelin.

Нагадаємо, підкомітет з питань оборони комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік". Проект передбачає виділення 250 млн доларів для безпеки допомоги Україні, відзначають в посольстві України в США.

50 млн доларів з цієї суми пропонується направити виключно для надання летальної зброї оборонного характеру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141289
 
   
 Топ коментарі
 
Так это же "на склад". На передовой запрещают применять.
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Может главный зеленый спец по продаже армейских излишков хочет куда нить перепрадать?
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Так это же "на склад". На передовой запрещают применять.
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как немецкая порноактриса

сутенёр правильный
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ты бы к доктору сходило.
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у нас, в Украине, в отличие от вас, лугандонцев, диагноз твоей психической болезни мне, постороннему лицу, не выдадут.

Зачем мне в больницу ?
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с таней черновол и парубиём......палаты соседние будут.
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а ты в какой?

Я был в Макеевке лет 10 назад
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Я поражаюсь зебилам. Конечно на склад. Потому что джавелины - это именно оружие сдердивание. Применяеться в том случае, если гже то есть танковый прорыр. По единичным террористам с него не стреляют. Но вот иметь относительно недорогое оружие и угродать им и этим сдерживать наступление - это просто отличный фактор.
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А склад не накроют ракетами в случае чего?
А транспорты с Джавиками не попадут в засаду ДРГ?
Тем более - враги знают где и что у нас хранится - "достеменно"
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борюсик,на каждую хитрую жопу есть свой болт с резьбой..
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хм.. чтобы потом отдать на хранение в Польшу !? ..тогда Польше пускай и дают .. Украина просит США продать больше ракетных комплексов Javelin, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9977
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"Украина просит США продать"
продать и дать, это разные вещи, соответственно разные требования.
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клятий Порошенко і порноактриси !!!

Или уже можно ?
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"Проект предусматривает выделение 250 млн долларов для безопасности помощи Украине, отмечают в посольстве Украины в США.
50 млн долларов из этой суммы предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера." - получается что все таки просит дать.
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Зеленский, остановись, хватит разваливать армию и сливать Украину путену Украина просит США продать больше ракетных комплексов Javelin, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8684
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Шутка в том, что преЗЕдент еще в марте дал указание Полтораку закупить больше "Джавелинов"....он уже тогда руководил Украиной...
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Может главный зеленый спец по продаже армейских излишков хочет куда нить перепрадать?
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Может для начала он перестанет повышать содердание своего офиса а вместо этого купит тренадоры на бук, закупку которых отменили?
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Продать ? "Гаранты " должны на коленях умолять Украину принять этот подарок .
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например Британия в своё время далеко послала своего давнего союзника и члена НАТО Португалию (во время конфликта с Индией за Гоа), штаты тогда также ограничились дипломатическими заявами..что уже говорить про Украину..никто реально не желает сильно бодаться с кацапской ордой..
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я помню.

это было именно тогда, когда Монголия завоевала 7% территории Португалии
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А смысл если их неразрешают использовать, да и недавно прошла инфа что США начали эти Джавелины вывозить обратно.
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А на что из использовать? Вообще то это оружия для сдерживания наступления. А не единичных террористов стрелдять.
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инфаи прошла, как видно на ура)...мы в теме, где тейлор говорит о состоянии дел
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Как вывозить? Зекретину, ожидаемо, не доверяют оружие?
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ну почему? например за газовое месторождение Ольхового
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В районе Ачинска Красноярского края взлетел на воздух загоревшийся арсенал.Дотушился Пуйло на бумаге.
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так то порошенко.

арсеналі взріваются во всём мире именно из-за него

последние 5 тісяч лет
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Зачем покупать то, что нельзя использовать?Кацапам пофиг эти Джавелины.Никакого сдерживающего эффекта для них нет. Захочет пйло пойти в наступление, значит пойдет.Не захочет- не пойдет.
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Т.е. это нормально - купить и на склад отправить? Было бы даром- не вопрос. А так все за деньги. А значит это должно работать.А не пылиться на складах, которые раз в пол- года взрываются. И при чем тут сдаться?
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А во всех странах, произведенное вооружение сразу на передовую отправляют?.. Україна просить США продати більше ракетних комплексів Javelin, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4857 А если передовой нет, то ничего не производят и не закупают?... Україна просить США продати більше ракетних комплексів Javelin, - Тейлор - Цензор.НЕТ 5754
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Буду большие потери, не пойдет дальше, не буду - пойдет.
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Точно...вот буряты прямо в очередь станут, чтобы "джавелины" на них протестировали, а уж о простых паРашкинских наемниках и говорить нечего... Україна просить США продати більше ракетних комплексів Javelin, - Тейлор - Цензор.НЕТ 5086
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а разве нам сывочолый не оставил в наследство сильнейшую армию в Еропе??
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ПРОДАТЬ??? Ну шо, зебилье, завываете или продолжаете обедать говном)))
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Прежде чем брать новые, надо часть имеющихся по кацапам использовать. Но использовать не дадут. Т.к., по Зеле, воюют с нами не кацапы, а "повстанцы". Поэтому получим дырку от бублика.
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Так при Пете больше и не просили. Понимали, что это зебилизм.
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Что клован с ними делать собирается? Неужели в дружков малоросов свои стрелять будет?
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Ніфіга собі заявки, Україна уже виготовляє ПЗРК не гірше джавелінів і в десятки разів дешевше + є дешеві спеціально для навчань на полігонах.
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Видимо, банда парашенки предыдущие все стибрили, надо покрыть недостачу хотя бы на ближайшее время, пока ворюги не сделают окончательно ноги в теплые страны
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а зачєм нам джавєліни??? Нашім солдатам і з рогатки запрєщают стрилять!
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От этой новости орков Россеи начало бомбить.
"Пожар и взрывы начались на складах с боеприпасами, расположенными на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Люди спешно покидают дома, местные власти начали эвакуацию жителей".(с)
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Гарна новина. У Красноярському краї вибухають військові склади.
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…а ті, що раніше завезені, уже в металоломі? ,чи поросенки продали за поребрик?
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