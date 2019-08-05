 Україна просить США продати більше ракетних комплексів Javelin, - Тейлор

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.
Україна "хотіла б придбати більше Javelin" з оборонною метою за програмою зовнішніх військових продажів Міністерства оборони США, уточнив американський дипломат в інтерв'ю.
Про те, що Україна висловила зацікавленість в отриманні більшої кількості протитанкових ракетних комплексiв "Джавелін", в березні 2019 року повідомляв і спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, уточнює видання.
Раніше колишній посол США у Україні Джон Гербст заявляв, що Сполучені Штати повинні посилити підтримку Києва, зокрема, розглянути можливість надання більшої кількості систем Javelin.
Нагадаємо, підкомітет з питань оборони комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік". Проект передбачає виділення 250 млн доларів для безпеки допомоги Україні, відзначають в посольстві України в США.
50 млн доларів з цієї суми пропонується направити виключно для надання летальної зброї оборонного характеру.
сутенёр правильный
Зачем мне в больницу ?
Я был в Макеевке лет 10 назад
А транспорты с Джавиками не попадут в засаду ДРГ?
Тем более - враги знают где и что у нас хранится - "достеменно"
продать и дать, это разные вещи, соответственно разные требования.
Или уже можно ?
50 млн долларов из этой суммы предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера." - получается что все таки просит дать.
это было именно тогда, когда Монголия завоевала 7% территории Португалии
арсеналі взріваются во всём мире именно из-за него
последние 5 тісяч лет
"Пожар и взрывы начались на складах с боеприпасами, расположенными на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Люди спешно покидают дома, местные власти начали эвакуацию жителей".(с)