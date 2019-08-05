 Наше завдання в ПАРЄ - не виключення РФ, а просування інтересів України, - обраний нардеп від СН Яременко

Про це заявив майбутній народний депутат від партії "Слуга народу", дипломат Богдан Яременко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наше завдання - не у виключенні Росії, а пропонування своїх позицій, просування тих резолюцій, які відповідають інтересам України. Ми на цьому і зосередимося - це можна робити і з Росією (делегацією РФ у ПАРЄ. - Ред.), і без Росії", - сказав Яременко, відповідаючи на запитання, наскільки доцільно призупинити роботу української делегації в ПАРЄ у відповідь на рішення щодо повернення делегації РФ.
Він зазначив, що Рада Європи "поставила під сумнів відданість принципам", і висловив жаль, що українську позицію підтримує невелика кількість держав. "Значить, ми маємо адаптуватися до ситуації та шукати спосіб просувати свої інтереси. Наш інтерес - не у виключенні Росії, а в консолідації підтримки навколо наших поглядів. Ось цим і займаємося", - зазначив Яременко.
За його словами, "стрельнути собі в ногу завжди можна", але це контрпродуктивно.
Він також зазначив, що наразі не вирішено, яка саме делегація - парламенту попереднього скликання чи нового - братиме участь в осінній сесії ПАРЄ.
"Це залежить від нашого рішення. Ми можемо підтвердити повноваження старої делегації на осінню сесію. Можемо вже сформувати нову. Все залежатиме від нашого розуміння моменту і доцільності. Адже попередня делегація... має посади в комітетах, і з цієї позиції їй деякі питання вирішувати легше, ніж новій (делегації. - Ред.), у якої ще немає посад. Якщо будуть такі питання, які важливі, і буде доцільно, щоб брала участь стара делегація, я думаю, що ми можемо собі дозволити залишити її. Якщо ж не буде цих питань, звісно, потрібно, щоб швидше виступала нова, вчилася, боролася за місця", - сказав Яременко.
Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.
2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати хід передвиборчої кампанії в Україні.
Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.
"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.
3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.
Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.
А коли всі інтереси продадуть, продадуть і Україну, та з грошими поїдуть у "Землю обітованну".
Ви зробили це разом, Зє! Барани дали різнику ніж!
І Перестал, ходіть он в сінагогу.
І сбрівши бороду і пейси, стал он франтом,
І нине чилится он в Хайфе комерсантом!
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда 3АЦІКАВЛЕНА в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу...........
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, - чітко дав зрозуміти, що не 3ацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо...........
Вы слыхали, школа в Трускавце
Новых депутатов обучает.
В их мозгах, как в сваренном яйце,
Для извилин места не хватает.
Вот они читают по слогам
Новые слова - «закон», «парламент».
Выучили с горем пополам
Слово трудное - «регламент».
Кто-то еле кончил ПТУ,
Тамада есть, свадебный фотограф.
Мыслей нет в их маленьком мозгу,
Как покажет нам любой томограф.
Чтобы кнопку нужную нажать,
Думать, в общем-то, не надо.
Ведь важнее деньги получать
Сверх положенной зарплаты.
Но с трибуны гордо будут петь
Про «великую державу Украину».
Как коррупцию быстрей преодолеть,
Как реформы поскорей продвинуть.
Не нужны нам лишние слова,
Нам нужны дела и без ошибок.
Новой власти действовать пора,
Чтоб реально крепла Украина.
(с) Доктор Гаспар Амаретто
на мотив песни «Вы слыхали, как поют дрозды?»........
Про то, как неправильно делают папередники,ты тарахтел - не унимался, покажи-ка нам всем, как правильно...
В ПАСЕ Украина явно усилит свои позиции , еще бьі в ООН поменять уньілого и бесцветного представителя от Порошенко...
Ублюдки зебильные исключение РФ и НЕ СНЯТИЕ санкций с ********* - вот главные интересы Украины, от ЭТОГО, в основном, будет зависеть будущее нашей страны.....
Грустно что вы, зебилы, снова и снова подтверждаете то, что мы думали о вас изначально...(
В том, что запустили лису в курятник?
Кацапье знатньіе говнометьі, если не забьют єтим курицам мозги ватой, то бабла занесут.
Самое умное, єто свалить с єтого курятника, пока перья лететь будут, и посмотреть, что от него останется.
Украина интересна ЕС только как взаимовыгодный партнер. В этом плане кстати помогает ГТС Украины как транспортер и США, давящие СП2. Потому, европейцы заинтересованы люьыми путями конфликт либо "заморозить", либо мирно решить. И поверьте, любая страна, в первую очередь думает о себе и своем народе, и если интересы другой идут ей поперек - то она будет делать все, чтоб защитить свои.
Дипломатия, сэр
Так ведь вы "новых" в Трускавце обучили уже. По этим вопросам "учили" за столиком № 5 в прошлый вторник с 18 до 21 часа. Потом продолжили обучение горилкой под "Нафтусю".
для особо невменяемых: "Решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято до (!) президентских выборов в Украине. Оно назревало и было бы принято при любом развитии политической ситуации в Украине.Источник: https://censor.net.ua/n3134139
Ну а теперь - дружно, хором - КЛИМКИН АГЕНТ ПУЙЛА!!!!
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда 3АЦІКАВЛЕНА в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу...........
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, - чітко дав зрозуміти, що не 3ацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо..............
.3э...э.э.э.э.э.э ...??.........
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Але, завдяки міжнародній діяльності команди МЗС України, особисто Президента Порошенка, та діяльності делегації ВР в ПАРЄ - це рішення блокувалось аж до другої половини 2019-го року!
Хоч тут зебіли зрозуміють різницю - чому так?
ну вообщето убитие расискага врага - вот главный интерес и есть.
какой еще??
ентот толи бОгдан тои богдАн-известный демагог имени каламоскаго.
будет переть макароны на ухи как бессмертный и маринаставничук - хр знает чтои кому они говорят на ентих всех шоу.
одно сотрясение с умным видом.