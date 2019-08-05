EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, За кордоном
  1132  73
Все про:ПАРЄ (566) Яременко Богдан (4)

 Наше завдання в ПАРЄ - не виключення РФ, а просування інтересів України, - обраний нардеп від СН Яременко

Українській делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи не варто акцентувати увагу на участі в роботі цієї організації російської делегації, а замість цього просувати власні інтереси.

Про це заявив майбутній народний депутат від партії "Слуга народу", дипломат Богдан Яременко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наше завдання - не у виключенні Росії, а пропонування своїх позицій, просування тих резолюцій, які відповідають інтересам України. Ми на цьому і зосередимося - це можна робити і з Росією (делегацією РФ у ПАРЄ. - Ред.), і без Росії", - сказав Яременко, відповідаючи на запитання, наскільки доцільно призупинити роботу української делегації в ПАРЄ у відповідь на рішення щодо повернення делегації РФ.

Він зазначив, що Рада Європи "поставила під сумнів відданість принципам", і висловив жаль, що українську позицію підтримує невелика кількість держав. "Значить, ми маємо адаптуватися до ситуації та шукати спосіб просувати свої інтереси. Наш інтерес - не у виключенні Росії, а в консолідації підтримки навколо наших поглядів. Ось цим і займаємося", - зазначив Яременко.

Також читайте: Каспаров - главі МЗС Німеччини Маасу: Хіба Росія повернула Україні Крим, звільнила полонених моряків, припинила свою агресію?

За його словами, "стрельнути собі в ногу завжди можна", але це контрпродуктивно.

Він також зазначив, що наразі не вирішено, яка саме делегація - парламенту попереднього скликання чи нового - братиме участь в осінній сесії ПАРЄ.

"Це залежить від нашого рішення. Ми можемо підтвердити повноваження старої делегації на осінню сесію. Можемо вже сформувати нову. Все залежатиме від нашого розуміння моменту і доцільності. Адже попередня делегація... має посади в комітетах, і з цієї позиції їй деякі питання вирішувати легше, ніж новій (делегації. - Ред.), у якої ще немає посад. Якщо будуть такі питання, які важливі, і буде доцільно, щоб брала участь стара делегація, я думаю, що ми можемо собі дозволити залишити її. Якщо ж не буде цих питань, звісно, потрібно, щоб швидше виступала нова, вчилася, боролася за місця", - сказав Яременко.

Читайте: Готовий до зміни тактики в ПАРЄ, але за умови збереження принципу "вдарити у відповідь", - Кулеба

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.

2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати хід передвиборчої кампанії в Україні.

Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.

Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141286
 
   
 Топ коментарі
 
Логика типичного "слуги народа"! А почему исключение роССии из ПАСЕ не является продвижением интересов Украины?
 показати весь коментар
 
в роду у Яременко был Чубака!
Наша задача в ПАСЕ – не исключение РФ, а продвижение интересов Украины, - избранный нардеп от СН Яременко - Цензор.НЕТ 8894
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Правильно сказал. Нужно интересы Украины продвигать.
 показати весь коментар
 
Юзик может что-то продвигать исключительно физическим способом
 показати весь коментар
 
 
А вони будуть ПРОДАВАТЬ!
А коли всі інтереси продадуть, продадуть і Україну, та з грошими поїдуть у "Землю обітованну".
Ви зробили це разом, Зє! Барани дали різнику ніж!
 показати весь коментар
 
 
Если бы действовали в интересах Украины, не было падения экономики, потери территорий.
 показати весь коментар
 
Хай блеснёт интеллектуальной мощью !!!
 показати весь коментар
 
 
Логика типичного "слуги народа"! А почему исключение роССии из ПАСЕ не является продвижением интересов Украины?
 показати весь коментар
 
 
сбрил бьы бороду и усьы и стал бьы новьым лицом, а так я его узнал!
 показати весь коментар
 
 
І перестал раввіін моліться Богу,

І Перестал, ходіть он в сінагогу.
І сбрівши бороду і пейси, стал он франтом,
І нине чилится он в Хайфе комерсантом!
 показати весь коментар
 
Первой частии предложения достаточно...
 показати весь коментар
 
 
Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси:.................. . -
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда 3АЦІКАВЛЕНА в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу...........
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, - чітко дав зрозуміти, що не 3ацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо...........
 показати весь коментар
 
 
КАК ПОЮТ ДЕПУТАТЫ

Вы слыхали, школа в Трускавце
Новых депутатов обучает.
В их мозгах, как в сваренном яйце,
Для извилин места не хватает.

Вот они читают по слогам
Новые слова - «закон», «парламент».
Выучили с горем пополам
Слово трудное - «регламент».

Кто-то еле кончил ПТУ,
Тамада есть, свадебный фотограф.
Мыслей нет в их маленьком мозгу,
Как покажет нам любой томограф.

Чтобы кнопку нужную нажать,
Думать, в общем-то, не надо.
Ведь важнее деньги получать
Сверх положенной зарплаты.

Но с трибуны гордо будут петь
Про «великую державу Украину».
Как коррупцию быстрей преодолеть,
Как реформы поскорей продвинуть.

Не нужны нам лишние слова,
Нам нужны дела и без ошибок.
Новой власти действовать пора,
Чтоб реально крепла Украина.

(с) Доктор Гаспар Амаретто
на мотив песни «Вы слыхали, как поют дрозды?»........
 показати весь коментар
 
 
Вот мы и поглядим на твои ризалты, умник...
Про то, как неправильно делают папередники,ты тарахтел - не унимался, покажи-ка нам всем, как правильно...
 показати весь коментар
 
 
Сказал по сути верно. Только забыл добавить, что продвижение наших интересов в ПАСЕ не в интересах расеи.
 показати весь коментар
 
 
Яременко - отличньій дипломат и опьітньій политик , успел насьіпать соли на хвост Януковичу, да и Порошенко от него получал люлей , но всегда за дело.
В ПАСЕ Украина явно усилит свои позиции , еще бьі в ООН поменять уньілого и бесцветного представителя от Порошенко...
 показати весь коментар
 
Та да, триумфальный возврат в ПАСН рф, как только зе прищел к власти яркое доказательство вашего высера
 показати весь коментар
 
 
_Лавров будет с оплачиваемыми кремлём лакеями за одним столом сидеть? Не, пришлют кого помельче к ним.
 показати весь коментар
 
исключение паРашы из ПАСЕ тоже отвечает интересам Украины.
 показати весь коментар
 
 
может извинится еще перед россией за неудобства?
 показати весь коментар
 
 
И на до ещё добавить: "Просим у вас прошшэнья за фсё, рамзан асланович!" Наша задача в ПАСЕ – не исключение РФ, а продвижение интересов Украины, - избранный нардеп от СН Яременко - Цензор.НЕТ 6837
 показати весь коментар
 
 
Полудурок... Печально.....
Ублюдки зебильные исключение РФ и НЕ СНЯТИЕ санкций с ********* - вот главные интересы Украины, от ЭТОГО, в основном, будет зависеть будущее нашей страны.....
Грустно что вы, зебилы, снова и снова подтверждаете то, что мы думали о вас изначально...(
 показати весь коментар
 
 
Подаруйте Богдану Яременко наколінники, щоб зручніше стояти перед ******.
 показати весь коментар
 
 
У випадку присутності паРаші в ПАРЄ просування інтересів України буде важким.
 показати весь коментар
 
 
А виключення цапів звідусіль не в інтересах України??? От, пляха, понавибирали цапових підлабузників...
 показати весь коментар
 
 
це той самий Яременко, який був керівником служби протоколу овоща (він оголошував на засіданнях Кабміну при вході "прем'єр-міністр України вікторфедорович..."); потім дослужився до консула в Стамбулі, блокував контакти УПЦ/КП з Конст-лем); зі становленням Майдану Гідності перевзувся..., з-під овоща заліг під беню, "засновник" партії "Укроп", тощо... Це все, що слід про нього знати.
 показати весь коментар
 
 
единственный интерес, это насрать на коврик соседа!)))
 показати весь коментар
 
пока парашку не исключат она будет все блокировать
 показати весь коментар
 
 
Сама паРаша не зможе блокувати, але створити певну групу з маргіналів може.
 показати весь коментар
 
 
Ярёменко, поцелуй лучше ***** сапоги, а то так завуалированно холуйствовать кремлю слишком не заметно.
 показати весь коментар
 
 
Ага это по всем позициям будет такой ответ,почему не закрываете каналы медведчука за росс пропаганду скажут в партии мы в ПАСЕ поэтому не можем,так как это воспримится как угроза свободы слова а мы цивилизованая страна,плчему выступаете на русском а у нас население двуязычное,чтоб не обижать другую часть и тд
 показати весь коментар
 
 
В якому нормативному документі прописано, що в Україні "двуязычие"?
 показати весь коментар
 
Нигде, это мы знаем, но это у них в частности Разумкова малороский комплекс начнет отмазку чтоб вашим и нашим
 показати весь коментар
 
Санкции против рассии не главное, главное не получить себе. Как то так
 показати весь коментар
 
 
отведите этого лахмандея к цирюльникуНаше завдання в ПАРЄ - не виключення РФ, а просування інтересів України, - обраний нардеп від СН Яременко - Цензор.НЕТ 3126
 показати весь коментар
 
 
И в чем состоит продвижение и усиление наших позиций в ПАСЕ?
В том, что запустили лису в курятник?
Кацапье знатньіе говнометьі, если не забьют єтим курицам мозги ватой, то бабла занесут.
Самое умное, єто свалить с єтого курятника, пока перья лететь будут, и посмотреть, что от него останется.
 показати весь коментар
 
 
_Следовательно, заключает этот подлец Яременко, исключение (т. е. наказание агрессора) расии из пасе противоречит интересам Украины? Интересно кони пляшут...
 показати весь коментар
 
 
А смысл бороться с ветряными мельницами? ЕС показало, что ей важнее взносы от рашки.Из этого следует, что ЕС важнее - спокойное существование (давайте будем реалистами - пока топливо туда стабильно идет из рахи - ЕС насрать сколько погибнет украинцев в войне с куйлостаном. Потому что это далеко и не у них на земле) Топливо. Ситуация с беженцами (о да, русня классно проконтролила эту ситуацию, наводнив ЕС беженцами-арабами, а потом переключившись на радикальные националистические партии). Выборы.(тут прошлый пункт). ЕС выгодно, как бы это обидно не прозвучало, чтоб рашка бесновалась на территории СНГ и за ее пределы не лезла.
Украина интересна ЕС только как взаимовыгодный партнер. В этом плане кстати помогает ГТС Украины как транспортер и США, давящие СП2. Потому, европейцы заинтересованы люьыми путями конфликт либо "заморозить", либо мирно решить. И поверьте, любая страна, в первую очередь думает о себе и своем народе, и если интересы другой идут ей поперек - то она будет делать все, чтоб защитить свои.
Дипломатия, сэр Наше завдання в ПАРЄ - не виключення РФ, а просування інтересів України, - обраний нардеп від СН Яременко - Цензор.НЕТ 2260
 показати весь коментар
 
"Если же не будет этих вопросов, конечно, надо, чтобы быстрее выступала новая, училась, боролась за места..."

Так ведь вы "новых" в Трускавце обучили уже. По этим вопросам "учили" за столиком № 5 в прошлый вторник с 18 до 21 часа. Потом продолжили обучение горилкой под "Нафтусю". Наше завдання в ПАРЄ - не виключення РФ, а просування інтересів України, - обраний нардеп від СН Яременко - Цензор.НЕТ 7929
 показати весь коментар
 
 
Можно. Но памперсы надо одеть на 2 размера больше.
 показати весь коментар
 
 
В нас, українців, може бути тільки один інтерес - знищення росії як в прямому так і в переносному сенсі слова. І нищити її потрібно всюди і всіма засобами - і в ПАРЄ, і в цілому на міжнародній арені, і на фронті, і в економіному просторі, і в інформаційному. Хороший москаль - мертвий москаль.
 показати весь коментар
 
 
Справа в тому, що на даний час знищити паРашу не можливо. Але прискорити час загибелі паРаші можна.
 показати весь коментар
 
 
В легком пререводе его слова означают: "В сторону россии не слово не скажем и будем сидеть тихонечко".
 показати весь коментар
 
 
....тихенько набрати в пакет фікалій і на голову ваті.
 показати весь коментар
 
и прям на заседании ПАСЕ Наше завдання в ПАРЄ - не виключення РФ, а просування інтересів України, - обраний нардеп від СН Яременко - Цензор.НЕТ 5593 У вас с головой все в порядке, барышня? Дипломатия явно не для Вас
 показати весь коментар
 
Судя по всему Яременко - клинический долбо@б ,как и вся сквиртопартия СН.
 показати весь коментар
 
 
Вот читаю каменты - и попадается - пРи ЗЕ вернули . зелеботы виноваты и тд. но ни одна падла не вспоминает, что Клим Чугункин сказал - решение о возврате РФ в ПАСЕ было принято ДО ВЫБОРОВ. И даже уважаемый Цензорнет это поместил на свой сайт.
для особо невменяемых: "Решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято до (!) президентских выборов в Украине. Оно назревало и было бы принято при любом развитии политической ситуации в Украине.Источник: https://censor.net.ua/n3134139
Ну а теперь - дружно, хором - КЛИМКИН АГЕНТ ПУЙЛА!!!!
 показати весь коментар
 
 
0сь деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси:.................. . -
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда 3АЦІКАВЛЕНА в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу...........
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, - чітко дав зрозуміти, що не 3ацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо..............
.3э...э.э.э.э.э.э ...??.........
.
.
.
.
.
........
.
....
 показати весь коментар
 
Да, рішення про поверення ПРАВА ГОЛОСУ ***** (так насправді!) в Паре було прийнято ДО виборів в Україні! Да! І це рішення було прийнято в 2017-му році!
Але, завдяки міжнародній діяльності команди МЗС України, особисто Президента Порошенка, та діяльності делегації ВР в ПАРЄ - це рішення блокувалось аж до другої половини 2019-го року!

Хоч тут зебіли зрозуміють різницю - чому так?
 показати весь коментар
 
Знову брехня або тупість, бо виключення з ПАРЕ Росії і є метою в інтересах України. Але тепер зрозуміло, що яке б українське прізвище на кшталт "Яременко" не мав, але якщо не схожий на українця жодним чином, але дуже схожий на єврея, то й розуміння інтересів України, а також захисту цих інтересів - годі й чекати.
 показати весь коментар
 
Нет у нас в ПАСЕ больше никаких целей.
 показати весь коментар
 
Правильно сказал. Общался с человеком, который живет уже более 15 лет в Италии. Так вот, по его словам, Италии нет дела до Украины, их больше волнуют санкции по отношению к Росии, которые приводят к большим убыткам в их госбюджет. Страны Европы уже пытаются отменить эти санкции под предлогом, что они не имеют положительног эффекта. Надо готовиться к тому, что страны Европы отменят санкции и искать другие методы борьбы со страной-агрессором.
 показати весь коментар
 
Наша задача в ПАСЕ - не исключение РФ, а продвижение интересов Украины, - избранный нардеп от СН Яременко

ну вообщето убитие расискага врага - вот главный интерес и есть.

какой еще??

ентот толи бОгдан тои богдАн-известный демагог имени каламоскаго.

будет переть макароны на ухи как бессмертный и маринаставничук - хр знает чтои кому они говорят на ентих всех шоу.

одно сотрясение с умным видом.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору