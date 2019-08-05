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 Суспільство
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Все про:Укрзалізниця (773) паливо (217)

 Серед усіх видів пального ситуація з дизельним паливом в Україні найгірша, - експерт

Про складну ситуацію з "дизелем" заявили і в самій "Укрзалізниці".

Експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев заявив, що ситуація з дизельним паливом в Україні є найгіршою з усіх інших видів палива, йдеться у статті "Транспортний колапс на залізниці та втрата врожаю: чим може обернутися нестача дизпалива в серпні", передає 5 канал.

Зазначається, що Україна опинилася на межі транспортного колапсу через різке припинення з 1 серпня 2019 року імпорту дизельного палива з Росії трубопроводом Wexler Group. Ним в Україну імпортувалося більш як 40% усього ринку дизельного палива в країні.

Водночас, зі слів Геннадія Рябцева, майже увесь обсяг споживаного дизельного палива поставляється в Україну з інших країн.

"Його завозиться близько 89% від загального обсягу споживання. Тільки 11% виробляється в Україні, і цей показник з року в рік скорочується. З цих 89% приблизно однакові частки припадають на поставки з РФ і з Республіки Білорусь", - зазначив експерт.

Разом з тим зауважується, що держава так і не забезпечила енергетичної автономності, тож тепер, опинившись перед сезоном збору врожаю з нестачею дизельного палива, має забезпечити імпорт дизеля.

"Держава має забезпечити імпорт дизеля в Україну, але чи зробить це Міністерство інфраструктури і "Укрзалізниця"? Нам, українцям, залишається сподіватися, що менеджери УЗ все ж зможуть купити пальне і не зупинять перевезення, для чого залучать всі можливі важелі для вирішення цього вкрай важливого питання", – акцентується в матеріалі.

Про складну ситуацію з "дизелем" заявили і в самій "Укрзалізниці".

"На сьогодні в "Укрзалізниці" заблоковані всі тендери на закупівлю дизельного палива. Наскільки я розумію, окремі гравці ринку знову хочуть спробувати диктувати нам умови і змусити брати позики. Відразу скажу: на це не підемо. І маніпуляції, і погрози на нас не діють. У такій екстраординарній і критичній ситуації ми йдемо на виняткову і термінову закупівлю партії пального за переговорною процедурою. 2 роки тому ми вже мали подібний досвід. До процедури залучаємо СБУ та НАБУ як спостерігачів", - заявив керівник УЗ Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141284
 
 
 Топ коментарі
 
Верните Пороха на Банковую, и всё наладится.
И больше таких ошибок как 21-го апреля - не делайте.
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Из этих 89% примерно одинаковые доли приходятся на поставки из РФ и из Республики БеларусьИсточник: https://censor.net.ua/n3141284
Это откровенное предательство не найти за 5 лет других поставщиков в условиях обьявления войны в любой момент.
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не пудрили бы стаду мозги воображаемой агрессией, и дальше торговали
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Пройдемся по базару и в ЕС у партнеров все купим. Еароассоциация для чего?
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Компания ООО «Газпром нефтехим Салават», входящая в структуру «Газпрома», с 2017 года начала поставлять дизельное топливо на Украину. Покупателем дизельного топлива у «Газпром нефтехим Салават» выступает украинское дочернее предприятие Socar - «Торговый дом «Сокар Украина». Поставки идут через посредника LVK CENTRE LIMITED (Великобритания). Британский посредник, по данным реестра, принадлежит проживающей в Монако гражданке Финляндии Светлане Котиранате. Серед усіх видів пального ситуація з дизельним паливом в Україні найгірша, - експерт - Цензор.НЕТ 7366 Поставки газпромовского дизеля на Украину осуществляются железнодорожным транспортом.
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В октябре 2017 года «Роснефть» заключила десятилетний контракт на экспорт в Украину 30-50 млн тонн дизельного топлива с компанией ITC Industry Trading Company SA. (Швейцария), главой которой является владелец единственного на Украине нефтепродуктопровода, гражданин Германии Анатолий Шефер. Серед усіх видів пального ситуація з дизельним паливом в Україні найгірша, - експерт - Цензор.НЕТ 329 Период поставки нефтепродуктов рассчитан на 10 лет с 1 января 2018 года с возможностью поставки переходящих объемов до 30 июня 2028 года включительно.
Все поставки идут по трубопроводу «ПрикарпатЗападТранс» через швейцарскую Proton Energy израильского бизнесмена Нисана Моисеева. Серед усіх видів пального ситуація з дизельним паливом в Україні найгірша, - експерт - Цензор.НЕТ 329
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Вот что значит Мертвечук почти монополист, благодаря партнёру Порошенко.
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Чому при Порошенку Медведчука не було у Парламенті?
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Зато в бизнесе был, регулярно на Банковой и в Конча Заспа у Порошенко в гостях по ночам, и 3 ТВ канала купил .
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жнива б завершити...а ще ж буряки, кукурудза...насалика вже не буде
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"Танкер с американской нефтью прибыл в порт Одессы утром 6 июля" - только недавно порохосрань орала что дизтопливо из американской нефти будет дешевле, качественней и его будет ТАК МНОГО!!! Где гыга? Он больше всех усирался.
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Так ту нефть уже продали, пропили и забыли. Я полагаю- 7-го июня. Можэ этот танкер даже не выгружался. Постоял у причала... и повез, по новому назначению.
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Напрасно вы от этого дегенерата Гыга ждете вразумительных ответов. Усераться он будет всегда, именно в этом его цель, а не найти истину.
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Верните Пороха на Банковую, и всё наладится.
И больше таких ошибок как 21-го апреля - не делайте.
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Из этих 89% примерно одинаковые доли приходятся на поставки из РФ и из Республики БеларусьИсточник: https://censor.net.ua/n3141284
Это откровенное предательство не найти за 5 лет других поставщиков в условиях обьявления войны в любой момент.
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Поставки идут через посредника LVK CENTRE LIMITED (Великобритания).или через швейцарскую Proton Energy израильского бизнесмена Нисана Моисеева. В чем претензии? Почемуто к российскому газу из Словакии вопросов нет.
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Ну вот Зебилы и доруководились.

Зе, уходи!
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Ну, это не Зебилы доруководились, это свинарчуки не захотели прекращать торговлю с Россией, и искать альтернативных продавцов топлива. Кстати, это сообщение полностью опровергает свиноватный тезис, что Зеленский - агент Кремля, и дружит с Россией, иначе они бы таких санкций против Украины не вводили. А вот вопрос, почему при Порошенко таких санкций не было, ведь так легко было нанести ущерб экономике Украины?
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