 Естонія не визнаватиме паспорти РФ, видані жителям Донбасу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Естонії.

За словами міністерства, "рішення набуває чинності негайно".

За словами міністра закордонних справ Урмаса Рейнсалу, цей крок є відповіддю на постанову, підписану президентом Росії в квітні, яка дозволяє прискорити надання російського громадянства жителям Донецької і Луганської областей.

"Надання прискореного російського громадянства жителям східної України є ще однією спробою підірвати незалежність України й увічнити нинішню нестабільну ситуацію в галузі безпеки на сході України. Це повністю суперечить духу мінських угод. Сьогоднішнє рішення Естонії відображає наше принципове засудження амбіцій Росії такого роду", - заявив міністр.

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Міністр закордонних справ Естонії порушив питання про видачу прискорених паспортів у Раді з закордонних справ Європейського Союзу в травні. 20 червня Європейський рада висловила серйозну стурбованість в зв'язку з цим питанням і своєю готовністю розглянути питання про невизнання цих російських паспортів.

"Я вірю, що інші держави-члени Європейського Союзу і міжнародна спільнота в цілому незабаром ухвалять аналогічні рішення. Наш обов'язок - продовжувати активно підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України", - сказав він.

Раніше Естонія вирішила не визнавати паспорти Російської Федерації, видані в Криму і Севастополі місцевим жителям після 18 березня 2014 року, якщо користувач паспорта раніше не був громадянином Росії.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".

Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.

У суботу, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

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Цього ж дня новообраний президент України Володимир Зеленський відповів Путіну, що не радив би намагатися спокусити українців російськими паспортами. І припустив, що у відповідь Україна може спростити отримання свого громадянства для росіян.

29 квітня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення про видачу російських паспортів усім громадянам України ще не ухвалено.

Цього ж дня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.

1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.