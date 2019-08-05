 "Укрзалізниця" і Мінінфраструктури мають придумати план, щоб уникнути транспортного колапсу через припинення поставок палива з РФ, - ЗМІ

Один з найбільших постачальників дизельного палива в Україні Wexler Group з 1 серпня призупиняє поставки дизельного палива з Росії трубопровідним транспортом. З цього трубопроводу в Україну імпортувався 41% усього споживаного Україною дизельного палива. Про це йдеться в статті-розслідування, передає 5 канал.

З огляду на дані експертів, опитаних журналістами, проблема, яка виникла, засвідчила, що Україна так і не досягла енергетичної безпеки. Уряд має негайно шукати способи компенсувати обсяги ринку.

"Проблема в тому, що ми довгий час покладалися на Росію. Ось виникає проблема - і у нас паливна криза. Купити можна в будь-якій країні світу, як альтернатива - це Білорусь і Туреччина, перспективний ринок також в Азербайджані. Але тут уже питання: яка буде ціна і на яких умовах будуть відбуватися поставки", - сказав у матеріалі економіст Олександр Охріменко.

За словами Охріменка, в цій ситуації важливо на затягувати, а якомога швидше вирішити питання, піднявши його на найвищому державному рівні.

"Якщо говорити про постачання палива залізницею, то нагадаю, що" Укрзалізниця" - це державна установа, підпорядкована уряду. Відповідно, саме уряд має цим займатися. Так само - Мінінфраструктури. Ці дві організації, на чолі з керівниками країни мають придумати розумний план виходу із цієї ситуації. Цю проблему потрібно вирішувати тільки на державному рівні", - заявив економіст.

Припинення поставок дизельного палива з Росії збіглося з початком збору врожаю. Як повідомлялося раніше, цього року в Україні очікується рекордний урожай зернових.