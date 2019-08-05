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Все про:Укрзалізниця (773) урожай (25) паливо (217)

 "Укрзалізниця" і Мінінфраструктури мають придумати план, щоб уникнути транспортного колапсу через припинення поставок палива з РФ, - ЗМІ

Припинення поставок дизельного палива з Росії збіглося з початком збору врожаю.

Один з найбільших постачальників дизельного палива в Україні Wexler Group з 1 серпня призупиняє поставки дизельного палива з Росії трубопровідним транспортом. З цього трубопроводу в Україну імпортувався 41% усього споживаного Україною дизельного палива. Про це йдеться в статті-розслідування, передає 5 канал.

З огляду на дані експертів, опитаних журналістами, проблема, яка виникла, засвідчила, що Україна так і не досягла енергетичної безпеки. Уряд має негайно шукати способи компенсувати обсяги ринку.

"Проблема в тому, що ми довгий час покладалися на Росію. Ось виникає проблема - і у нас паливна криза. Купити можна в будь-якій країні світу, як альтернатива - це Білорусь і Туреччина, перспективний ринок також в Азербайджані. Але тут уже питання: яка буде ціна і на яких умовах будуть відбуватися поставки", - сказав у матеріалі економіст Олександр Охріменко.

За словами Охріменка, в цій ситуації важливо на затягувати, а якомога швидше вирішити питання, піднявши його на найвищому державному рівні.

"Якщо говорити про постачання палива залізницею, то нагадаю, що" Укрзалізниця" - це державна установа, підпорядкована уряду. Відповідно, саме уряд має цим займатися. Так само - Мінінфраструктури. Ці дві організації, на чолі з керівниками країни мають придумати розумний план виходу із цієї ситуації. Цю проблему потрібно вирішувати тільки на державному рівні", - заявив економіст.

Припинення поставок дизельного палива з Росії збіглося з початком збору врожаю. Як повідомлялося раніше, цього року в Україні очікується рекордний урожай зернових.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141279
 
 
 Топ коментарі
 
Потихоньку вылезают наружу рехформы барыги за 5 лет.
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Ці реформи будуть "Вилазити" наступні 1000 років. А Зе білий та пухнастий і світить яскравіше сонця.
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и правильно, нечего "торговать с агрессором"
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Укрзализныця должна отдать локомотивы заменив комбайны на уборке ? "Укрзализныця" и Мининфраструктуры должны придумать план, чтобы избежать транспортного коллапса из-за прекращения поставок топлива из РФ, - СМИ - Цензор.НЕТ 774
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Потихоньку вылезают наружу рехформы барыги за 5 лет.
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Ці реформи будуть "Вилазити" наступні 1000 років. А Зе білий та пухнастий і світить яскравіше сонця.
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Alex Rozhenko "Потихоньку вылезают наружу рехформы барыги за 5 лет."


Читай по буквам, зебобик: "Один из крупнейших поставщиков дизельного топлива в Украине Wexler Group с 1 августа приостанавливает поставки дизельного топлива из России трубопроводным транспортом."
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Ну да, так хорошо когда при головном вороге кремля дизель из россии шел без перебоев, а теперь праклятый прамасскофский Зеленский не продолжил это славное дело.
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Читай по буквам соевое - о санкциях на поставку топлива было обьявлено еще в апреле, и у петиного правительства что и сейчас в своих креслах сидит было куча времени найти альтернативных поставщиков.
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Ви розпустили ВР раніше, тому уся відповідальність на вас. Не зробите і вас посадять.
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каким макаром ВР решает вопрос с поставками дизтоплива? рашка решение внесла ДО РОСПУСКА РАДЫ АЛЛОО!!!!! ты воспринимаешь, только то, что тебе твой разум успокаивает.
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поздновато как-то... да и цену вопроса при таком подходе даже трудно себе представить...
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Можна впасти на коліна перед путіним і він зробить 3% знижку на дизельне пальне "Укрзализныця" и Мининфраструктуры должны придумать план, чтобы избежать транспортного коллапса из-за прекращения поставок топлива из РФ, - СМИ - Цензор.НЕТ 8531
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а можно было за 5 лет найти альтернативу поставок дизеля и бензина ,а не лепить на каждом углу магазин Рошен "Укрзалізниця" і Мінінфраструктури мають придумати план, щоб уникнути транспортного колапсу через припинення поставок палива з РФ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9754
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Да-да, расскажи нам про альтернативу.
Всё по порядку: где и какие железные дороги построить надо, нефтеперегонные заводы, нефтехранилища, подвижной состав (ты помнишь, конечно, что в Польше другая колея).
И, главное: а) время на строительство; б) сколько это будет стоить; в) кто будет за это платить.

Мы тебя внимательно слушаем, зелебобик.
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а ну пасть закрой жаба соево-австралийская
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А потім відкрий і смачно плюнь у його зебільну фізіономію.
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ученые пока так и не нашли способ переплавлять торты в биотопливо)))
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Об этом что только сейчас узнало правительство?! Кацапы предупреждали за пару месяцев о прекращении поставок - а этим "профи" из кабмина были заняты неизвестно чем !!! Придурки ***
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""профи" из кабмина были заняты неизвестно чем !!! ", - все відомо, бо потім почався процес вилизування зелених дуп урядом Гройсмана і гнівних слів проти Порошенка.
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Тю. Гавно вопрос- просто повысить цену на дизтопливо. Главное- чтобы оно было. Пусть- цена будет как в Польше, например. Там щас 1,09 евро, за литр. Так в Мариуполе- столько же стоит. Потому- не напугают.
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В Польше дизтопливо сейчас примерно 5,60 зл. = 1,30 Евро за литр.
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Да??? А шо ш такое? Украинские ресурсы врут? Аж три! Странно. Но, опять-таки- пусть 1,30. Неважно. Главное- чтобы было.
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Как это "неважно"? Как топливо дорожает - сразу начинаются вопли быдлонаселения про мифическое "зубажиння". Плюс за топливом дорожает все. Зе будет крутиться как карась на сковородке.
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Да пусть крутится! Он мне неинтересен. Мне нужно качественное(!) дизтопливо. И цена меня- не интересует. Просто всё: чтобы оно было!
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Полные придурки, это должно было быть сделано еще давно а они понимаешь только начинают искать способы решить проблему.
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А чому навколо Києва повно заправок-контейнерів, що продають дизельку по 22,50?
Що, епоха бідності закінчилася? "Хтось" розпродає армійську та нацгвардійську крадену солярку?
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"Проблема в том, что мы долгое время полагались на Россию. Вот возникает проблема - за такие дела Гройсмана и его камарилью нужно отдать под суд. Порошенко туда же, но пожизненно.Источник: https://censor.net.ua/n3141279
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А відповідав саме Гройсман. а не Порошенко. Чи хочете порушувати закони України?
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А до 1 августа они не думали об этом, за 3 месяца параша предупреждала. Гиперлуп оказался важнее.
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тут два вопроса... если зерно государственное - где госрезерв топлива на его уборку? если частное - на что надеялись частники?... и еще аспект - параллельно всей этой хне ДФС вводит электронную систему учета в том числе и топлива на всех складах, включая передвижные... что только возведет рукотворный хаос на рынке в нн-ую степеню...
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Пока правил Порох, этой проблемы не было.

Зелебобики, вы готовы свою Копейку заправлять ослиной мочой ?
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Конечно не было, Петя исправно покупал топливо у кацапов.
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У белорусов.
Но, жаль тебя рядом с ним не было. Ты бы своим пердежом цистерны наполнил.
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Ты реальный дурак, 40% с рашки и 45% с Белоруссии ( они союзники) а теперь подумай чем заправлять технику в случае обьявление войны.
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Порох заправлял солярой, а Зекоманда будет заливать словесный понос. Больше у них ничего нет.
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путинская проститутка а ты за то что бы медведчук и дальше зарабатывал в Украине и использовал эти деньги для пропаганды твоего сраного руцького мира? мы у вас еще и этот нефтепровод отберем тот который петя вам ***** подарил. потом и два завода по переработке нефти тоже конфискуем те которые простаивают по вашей вине. про танкер с США вспомни убогий . вспомнил? вот теперь соси.
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Когда стало известно о прекращении поставок?
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A какая разница ? Всегда во всех делах засчитывается только результат.
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Ну да. Классный результат: 41% топлива поступает от агрессора и всем было наплевать.
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Так папєрєдніков і зараз шукають, щоб зробити з них цапів-відбувайлів.
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А чого там шукати?! Ось взяти цей випадок. Свинарчук нам 5 років розплвідав, як бореться з агресором, а виявляється, що весь час торгував з агресором, і не думав шукати інших постачальників палива. Це не тільки недбалість, це - свідома зрада.
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бабломойский спец в энергорынке Украины ! "Укрзалізниця" і Мінінфраструктури мають придумати план, щоб уникнути транспортного колапсу через припинення поставок палива з РФ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8375 дайте ему за что нибудь ухватиться
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А он где? В Украине? А то вот aquarius580 говорил мне дней пять назад, что он куда-то свалил. Вы не в курсе- куда?
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я чет не понял...что соляра или бензин в европе...дороже или дешевле...цена такая как и у нас...в чём проблема...маржу накинуть нема на что...кризис...
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можно привести примеры цены солярки в Европе "как у вас"?
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Может оказаться, что статья ни о чём. Какие журналисты опросили каких-то экспертов, которые вещают о возможном транспортном коллапсе. Спрашивать надо у того, кто за топливо отвечает - у правительства. А правительство на эту тему не парится, возможно, оно уже эту задачку решило, и СМИ зря сотрясают воздух.
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Всё может быть. А может и не быть. У нас сейчас смутные времена, как известно. Потому: хорошего не жду. А вот плохого- всегда.
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За 5 років Порошенко так і не спромігся диверсифікувати поставки палива, і продовжував торгівлю з окупантом.
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"диверсификуваты" - красивое слово. Ты готов покупать топливо дороже? Или так, потявкать с дивана только?
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Так по-перше, не факт, що десь буде дорожче, по-друге, щоб покарати агресора, треба йти на певні жертви, бо тоді не треба було взагалі ніяких санкцій вводити, бо ми наштовхнулись на контрсанкції, що шкодить нашій економіці, і по-трєтє, як там не було, як би ми не хотіли, а Росія таки припинила подачу палива, і про це треба було подумати ще 5 років тому.
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думать можно долго, а правда неудобная для вышиватников - хотите покарать агрессора и готовы страдать - вперед, откажитесь от урана из Раши. Будете жить при свечах, зато агрессору платить не будете.
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ну едь в Венесуэлу, там топливо пару копеек. Вот люди живут!
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А зачем м не в Венесуеллу если мне нужен только дешевый бензин? Кстати у нас тоже сверхурожаи зерна а хлеб в Украине дороже чем в Европе и из отрубей делают что его есть нельзя.
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Ми вже диверсифікували поставки вугілля, Роттердам+ пам"ятаєш? Приблизно теж саме буде зараз із соляркою, тільки винен буде вже не Порошенко
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Петя же кукарекал шо мы незалежни и газ уже свой и топливо и армия самая матерая в Европе_)))))))))) А шо локомотивы на ТОМОСном топливе с божьей помощью разве не ездят)))?
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Шел 6-й год войны. Украинские власть до сих пор не смогли заменить безальтернативных кремлевских партньоров. "Укрзалізниця" і Мінінфраструктури мають придумати план, щоб уникнути транспортного колапсу через припинення поставок палива з РФ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5609
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Все делается по плану кремля. Кремлевские холуи в украинской власти специально доводят страну до коллапса, чтобы потом была причина пойти на кремлевские условия в виде подачи воды окупантам в крым и провести федерализацию вплоть до возвращения под кремлевское влияние
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скільки у нас заводів, а так нифіга і не навчились випускати. ну, нехай лісічанський не наш, а одеса, херсон, кременчук?
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жалкая попытка медведчука нагадить президенту перед местными выборами . пусть тужиться. свято место пусто не бывает. после того как заработает вр следует рассмотреть вопрос как выполняют свои обязательства роснефть и группа альянс россия. отобрать эти заводы у кацапни как не выполнивших свои обещания. оба завода простаивают. договорится с америкосами о поставках нефти и послать московитов на .....
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…кращого плану ніж канабіс немає в природі, доступний, легкий, приємний.
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