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Все про:Держприкордонслужба (2196) зона відчуження (78)

 Шістьох екстремалів затримали на спробі незаконно потрапити в зону відчуження

Двоє затриманих - громадяни Литви, решта - українці. Нелегали часто намагаються потрапити в зону відчуження не тільки заради гострих відчуттів, але і для збору металобрухту.

Прикордонники Житомирського загону спільно з співробітниками поліції затримали в неділю шістьох туристів, які намагалися незаконно потрапити на територію зони відчуження Чорнобильської АЕС. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Щодо порушників складено процесуальні документи за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення.

За офіційною інформацією, всього з початку 2019 року прикордонники Житомирського загону спільно з представниками Нацполіції затримали понад 75 осіб, які намагалися потрапити в зону відчуження. Метою правопорушників був не тільки екстремальний туризм, а й вивезення брухту та збір дикоросів. Серед затриманих - громадяни України, Чехії, Казахстану, Білорусі та Росії.

Читайте також: У зону відчуження ЧАЕС запустять річкові туристичні маршрути

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141274
 
 
 Топ коментарі
 
ну да, граждане Литвы за металлоломом прилетели Шестерых экстремалов задержали при попытке незаконно проникнуть в зону отчуждения - Цензор.НЕТ 2116
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Нехай їдуть на Думбас, там такого добра повно.
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ну да, граждане Литвы за металлоломом прилетели Шестерых экстремалов задержали при попытке незаконно проникнуть в зону отчуждения - Цензор.НЕТ 2116
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Просто они пытались "незаконно проникнуть в зону отчуждения" т.е. не отстегнули охранникам.
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Вони то затримують, але ось свіжий факт. Є в Ютубі такий російський блогер, що сидить на кокаїні, чи інших наркотичних засобах "Ілля Бондарєв". Цей тип катається по Азії і Латинській Америці, ніде не працюючи роками. Виставляє відео своїх оказій. Так от він дав анонс, що буде на ЧАЕС за 2 тижні до події і там був, про що свідчить його відео. Тобто відкрито рекламує і відкрито показує і як з гусака вода.
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Да туда любой желающий попасть может, сотни людей там шарятся ежедневно, наберите в гугле "экскурсия в Чернобыль". Просто отстегивать охране надо.
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Нехай їдуть на Думбас, там такого добра повно.
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Влітку там лише ночами можна пересуватися і то дуже небезпечно. Краще іти туди піздньої осені, взимку або по ранній весні.
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Влітку найбільш комфортні умови для відпочинку на природі, плюс сезон відпусток. Народу посувається безліч туди, навіть іноземці - відповідно менти організовуються максимальним чином.
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Але, знаток, я только что вернулся оттуда, нормально днем там перемещаться если не по централу и не возле КПП.
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Останній раз я там був 6 років тому, можливо все змінилось. Влітку лісом ментовські патрулі ходили та випасала лісова охорона дими від багать.
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"Граждане, войска защищают не Зону от вас, а вас от Зоны! Помните незаконное проникновение в зону отчуждения карается по закону!"
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