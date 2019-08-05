 НАБУ за зверненням Кличка розслідує можливу пропозицію Богдану $20 млн хабаря

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що попередня правова кваліфікація розслідування - ч. 1 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі).
При цьому в бюро звертають увагу, що факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань жодним чином не свідчить про те, що з боку тієї чи іншої особи справді мали місце неправомірні дії.
"З метою встановлення об’єктивних фактів та збору доказів і здійснюється досудове розслідування. Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", - наголосили в НАБУ.
Нагадаємо, раніше керівник Офісу Президента Зеленського Андрій Богдан заявив, що Кличко втратив контроль у Києві.
Крім того, Богдан розповів, що до нього приходили представники "смотрящих" і просили не знімати главу КМДА з посади взамін на фінансову винагороду.
Через заяву Богдана про пропозицію йому хабаря в $20 млн Кличко звернувся до НАБУ.
Там Богдан сверху.....
Это он может их и сверху и снизу и по всякому....
Офіс презЄдента Голобородбко.
Ці зеленсько-богдано-разумково-коломойські постійно брешуть, брешуть навіть коли вже всі навколо бачать що вони брешуть і вони самі розуміють що навколо це бачать!
Зашквари інформаційно перекривають генеруючи скандали, крадіжки - виставами і народ ссить окропом!
Портнову суди подарували 7 млн. грн.
Коломойському встановили пільгові ціни на електроенергію для феросплавних заводів. Вартість крадіжки (так це фактично крадіжка з боджету, це вам не висмоктані з Пєніса Бігуса свинарчуки) - 350млн.грн. на місяць!
А ЗМі жують "відставку" богдана та хамство зєлі по відношенню до власних же депутатів мажоритарників!
На жаль, досвід рахи та Венесуели показує, що так може тривати безкінечно!
Зеленский доверяет свои файлы Яндексу
Хай відповідає - хто? коли? за що?
Сам факт, що буркотіння по телевізору перевели в справу НАБУ багато значить.
І через де який час будь який посол може спитати у препіздента - "А як там справа з 20 млн. доларів?"
он все повестки коллекционирует
Токма вот бой ещё даже не начинался, так, раскачка перед...в сентябре, будет весело...людям с тонкой душевной организацией лучше спрятаться под кровать.
и кого-то сольют, того кто давал Витальку мзду?
ситуация реально интересная!!!
будем наблюдать...
Веталя не деловой человек.