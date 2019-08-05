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Все про:НАБУ (2050) Кличко (666) Богдан Андрій (116)

 НАБУ за зверненням Кличка розслідує можливу пропозицію Богдану $20 млн хабаря

Детективи Національного антикорупційного бюро почали розслідування за фактами, викладеними в заяві мера Києва Віталія Кличка щодо можливого вчинення ним кримінального корупційного правопорушення.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що попередня правова кваліфікація розслідування - ч. 1 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі).

При цьому в бюро звертають увагу, що факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань жодним чином не свідчить про те, що з боку тієї чи іншої особи справді мали місце неправомірні дії.

"З метою встановлення об’єктивних фактів та збору доказів і здійснюється досудове розслідування. Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", - наголосили в НАБУ.

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Нагадаємо, раніше керівник Офісу Президента Зеленського Андрій Богдан заявив, що Кличко втратив контроль у Києві.

Крім того, Богдан розповів, що до нього приходили представники "смотрящих" і просили не знімати главу КМДА з посади взамін на фінансову винагороду.

Через заяву Богдана про пропозицію йому хабаря в $20 млн Кличко звернувся до НАБУ.

НАБУ за зверненням Кличка розслідує можливу пропозицію Богдану $20 млн хабаря 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141272
 
 
 Топ коментарі
 
Багдана мастер по даванию взяток...руку набил при премьере азирове....
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Богдан не в шахматы, а в крапленые карты играет....., как и вся зе-шелупонь...
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картинка не правильная...
Там Богдан сверху..... НАБУ по обращению Кличко расследует возможное предложение Богдану $20 млн взятки - Цензор.НЕТ 3027
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по четным дня, Богдан сверху, по нечетным - наоборот..
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неа... - там только Беня имеет право менять позы....
Это он может их и сверху и снизу и по всякому....
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Богдан хотел сыграть в шахматы, а Виталик перешел на бокс. Кто-то получит...
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Богдан не в шахматы, а в крапленые карты играет....., как и вся зе-шелупонь...
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Это смотря по каким правилам будут судить. Сейчас, вероятнее, по-шахматным.
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зараз будуть грати по правилам ситника. а йому вкрай необхідно підтримати зекоанду і показати свою шану. бо можуть і з крісла змістити
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Багдана мастер по даванию взяток...руку набил при премьере азирове....
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Очередной зебобик...в очередной раз среагировал на мой ник ...как собака Павлова на лампочку...и это радует....
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Я так не понял ОП это аббревиатура офис президента или организованная преступность?
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А тут Кличко молодець! Бехунам треба відразу давати ао Жительо Иорданської ДолинО-мордовськый пиці!
Ці зеленсько-богдано-разумково-коломойські постійно брешуть, брешуть навіть коли вже всі навколо бачать що вони брешуть і вони самі розуміють що навколо це бачать!
Зашквари інформаційно перекривають генеруючи скандали, крадіжки - виставами і народ ссить окропом!
Портнову суди подарували 7 млн. грн.
Коломойському встановили пільгові ціни на електроенергію для феросплавних заводів. Вартість крадіжки (так це фактично крадіжка з боджету, це вам не висмоктані з Пєніса Бігуса свинарчуки) - 350млн.грн. на місяць!
А ЗМі жують "відставку" богдана та хамство зєлі по відношенню до власних же депутатів мажоритарників!
На жаль, досвід рахи та Венесуели показує, що так може тривати безкінечно!
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Пацанів вчать відповідати за базар!
Хай відповідає - хто? коли? за що?
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ви ж розумієте, що кличко зараз хоче розібратися з богданом, а той пару місяців тому домовився з ситником на особистій зустрічі. тому по-факту набу попрацює на адміністрацію президента як завжди
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Це все зрозуміло. Але!
Сам факт, що буркотіння по телевізору перевели в справу НАБУ багато значить.
І через де який час будь який посол може спитати у препіздента - "А як там справа з 20 млн. доларів?"
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ну все правильно. за слова нужно отвечать. а то привыкли - ляпнул что-то, 73% привычно сглотнуло, и дальше чешет. а тут все просто: кто предложил, когда, от кого. одного на допрос, второго, третьего по цепочке.
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А по деятельности Кличко и его ОПГ воров, коррупционеров в Еиеве за 5 лет?!
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Да хотя бы мост ...смета 180 миллионов, сначала подняли до 260...аппетиты еле остановились на 420.... Мост не принят в эксплуатацию, авравийный в ремонте. Через фирмы однодневки намыли бабла. И так Столар во всём, а Кличко глянцевая обложка бывший чемпион, а внутри туалетная бумага из воров. Столар , кстати купил себе и подельникам места в За жопу рабиновича и Мертвечука. Радуйтесь дальше......
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Цифри висмоктані з пальця. Де документи? Знову виливи Пєніса Бігуса?
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тебе дать ссылку на сайт Коломойского, где в онлайне идёт расчет суммы, которую грабят с украинцев за Роттердам+, который отменили 2 месяца назад ?
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ты идиот или прикидываешься? без тебя пороходупного знаю о Роттердам+, Дюссельдорф +...Тут статья о Кличко.
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так на сколько у тебя тариф снизился за счёт отмены грабившего тебя роттердама ?
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він навіть не признається, що піднявся тариф. Тому що - зебіл. Який не розуміє, що "Р+" стримував тариф - тобто, на ньому не можна було отримати надприбутки.
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та он в своей Макеевке даже не знает, сколько тариф )))
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макієвський зебіл? то чо вони сюди лізе?
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Так, понятно, но где в твоем в@сете хоть слово про Кличка, а, Какашников?
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богдан когда получил повестку на допрос?
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у папы Верховного Главнокомандующего надо поискать.

он все повестки коллекционирует
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если не в Киеве, то это не дает мне права на комментарии? Ну так здесь две трети вообще не из Украины, но с утра до утра топят за Владимира Александровича НАБУ за зверненням Кличка розслідує можливу пропозицію Богдану $20 млн хабаря - Цензор.НЕТ 5032
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Не в Киеве? Так откуда знаете о "деятельности" Кличко и подельников? Меньше вякайте.
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жека, сколько стоит килловат у тебя в платёжке ? ))))))))))))))))))))))))))))
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вякаешь ты, я - разговариваю.... Мне интересно, у жертв телевизора хамство - это природное или приобретенное в нелегкой борьбе с порохоботами?
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Ага, а в штатах он посещал тренера
Токма вот бой ещё даже не начинался, так, раскачка перед...в сентябре, будет весело...людям с тонкой душевной организацией лучше спрятаться под кровать.
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А что будет в сентябре?? В апреле Порошенко и все порохоботы сбежали в Ростов....в июне опять Порошенко и все порохоботы сбежали в Ростов....в сентябре снова все побегут...или что будет в сентябре??? НАБУ за зверненням Кличка розслідує можливу пропозицію Богдану $20 млн хабаря - Цензор.НЕТ 9822
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В штатах Беня (твой наниматель) скоро посетит Дэлаверский суд )))
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хорошо - пускай расскажет и под подпись - кто ему предлагал? - а если нет - вся страна поймет шо он - балабол
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а если вдруг чирей вскроется!
и кого-то сольют, того кто давал Витальку мзду?
ситуация реально интересная!!!
будем наблюдать...
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Тупой иудей намекнул, что решает вопросы за 20 лимонов
Веталя не деловой человек.
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та надо было сразу и принести 20 кислых лимонов с привоза в целлофановом кульке, а если нет, то **********, но к новому году
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Бюджет Киева больше чем Праги, Варшавы....Как выглядят европейские столицы и как Киев к сожалению.....
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а что, вполне пристойной быдловатой наружности. Сегодня это для чуваков и чувих в тренде НАБУ за зверненням Кличка розслідує можливу пропозицію Богдану $20 млн хабаря - Цензор.НЕТ 4615
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они свою прагу в конча-заспе построили, причем тут киев
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Скиньте, пожалуйста, ссылку где можно посмотреть размер бюджета Праги и Варшавы, чтобы сравнить с Киевом, а то я никак не могу найти.
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де для того эту куколку наняли, чтобы она свою дезинформацию ссылками доказывала
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Да я в курсе, решила потролить. Он уже давно гадит на Цензоре.
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Может, вы чего-то не понимаете или не были ни в Киеве, ни в Праге, ни в Варшаве. А я была, и не раз и в Праге, и в Варшаве, и во многих других европейских столицах, а постоянно живу в Киеве. Так вот, Киев выглядит и приспособлен для жизни ничуть не хуже всех европейских столиц. Конечно, и в европейских столицах, как и в Киеве, далеко не все идеально.
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Я тоже не верю Богдану. Сумма что-то мизерная. Мордоворот на порядок больше берет.
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интересно, сколько и у кого? Хоть один факт можете привести ?
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Кличко по наивности думает,что если он чего-то не знает, то этого не может быть .Напрасно он это затеял .
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Вы по наивности и слабоумии выбрали цирк . Я вас ненавижу .
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Так может Богдану не стоит помогать Коломойскому узурпировать власть полностью? А Сытнику еще и подыгрывать этой всей шайке-лейке
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Ну а теперь если даже Богдан оклеветал Кличко, то ничего ему не будет. Даже если он сам предложит или даст кому-либо взятку, то тоже ему ничего не будет. Не зря же были встречи Зе с Сытником еще после первого тура и после выборов. Сначала работали на Порошенко, теперь то же самое будут делать с Зе
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Виталя конечно паренек слегка... интересный. Подал заяву. Богдан на это ответит - подошел некий мудак, как звать не знаю, предлагал двадцатку в год, чтобы оставить Витальку. Я, понятно, отказался, мудак ушел и больше не приходил. На этом всё. Кого искать, кого наказывать, и за что - непонятно.
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най скаже. А ти - повіриш. Інший зебіл - також. Аякже, це ж Г+Г транслюватиме...
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Як набрид Тормоз зі своїми проблемами, скоріше б закрили в клітку тупого боксера крадія
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Ответ НАБУ: Да, Виталя, это в натуре был ты!
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Надо отдавать себе отчет, что у Зе есть рычаги влияния на НАБУ. Соответственно если господин директор НАБУ хочет и дальше руководить ведомством, ему придется всячески подыгрывать ЗЕ и его команде
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в тому то й проблема для клована, що Ситник і Богдан - "токсичні" фігури для Дж.Анндреоті... Перший - через те, що разом з послицею М.Іванович і серлещем втручався у вибори в США на стороні Хіларі; другий - через беню...
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проблем для клоуна нет вообще, потому что сытник уж очень не хочет терять должность на которой ему платят кучу денег и можно за откаты закрывать нужные дела, поэтому и будет всячески прогибаться под зе, а соответственно и закрывать дела в его пользу
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