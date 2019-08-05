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 Політика України
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Все про:війна (1656) ОБСЄ (2209) перемир'я (406) операція Об'єднаних сил (1436) Олександр Сирський (21)

 Терористи ігнорують перемир'я. Про це негайно має дізнаватися світова спільнота, - Сирський - заступнику голови СММ ОБСЄ Етерінгтону

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський на зустрічі із заступником глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Марком Етерінгтоном заявив про недотримання перемир'я російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Під час зустрічі командувач Об'єднаних сил ще раз наголосив на необхідності негайного інформування світової спільноти про факти ігнорування окупаційними підрозділами Російської Федерації безстрокового режиму припинення вогню.

При цьому він зазначив, що українська сторона в повному обсязі виконує необхідні заходи в межах Мінських домовленостей. "Зокрема, проведено низку заходів у районі КПВВ "Станиця Луганська"", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, Сирський поінформував Етерінгтона щодо поточного стану безпекової ситуації в районі проведення ООС, під час відновлення об'єктів цивільної інфраструктури, гуманітарної підтримки населення, ситуації з мінною безпекою та інших моментів.

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Нагадаємо, раніше начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявляв, що поодинокі випадки порушення режиму тиші на Донбасі поки не можна назвати зривом домовленостей про перемир'я.

Терористи ігнорують перемиря. Про це негайно має дізнаватися світова спільнота, - Сирський - заступнику голови СММ ОБСЄ Етерінгтону 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141269
 
 
 Топ коментарі
 
Напольйон Другий нє вєліт.
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первый прозревший а хомчаку насрать он не видит ни раненых ни стрельбы
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Тю, здивував. А коли вони його дотримувались?
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расстреливать кацапских террористов из крупной артелерии, это не только полезно, но и приятно!
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Тю, здивував. А коли вони його дотримувались?
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первый прозревший а хомчаку насрать он не видит ни раненых ни стрельбы
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Надо бы и ему сообщить, а не только мировому сообществу.
Как никак он нач. Генштаба, а не понимает, что творится на фронте.
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Очередной цирк.
Террористы каждый год игнорируют хлебное перемирие.
Если кто то считал что в этом году будет иначе, тот лох
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Хомячку иловайскому об этом расскажите...а то он не знает....говорит что один раз не пи нарушение...
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В контексті цієї інфи мене цікавить інше: коли зебіл накаже поміняти Сирського на, умовно кажучи, "хомчаковського"; чи Сирський зіллється по-зебільному?
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OБСЕ там имеет одну миссию: обеспечить бесперебойную контрабанду наркотиков.
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Террористы игнорируют перемирие? Терористи ігнорують перемир'я. Про це негайно має дізнаватися світова спільнота, - Сирський - заступнику голови СММ ОБСЄ Етерінгтону - Цензор.НЕТ 3815 Дак они бы и небыли террористами если бы соблюдали закон. Ето ихний хлеб, им платят пока они стреляют иначе они никому не нужны. А вы еще волкам запретите есть мясо
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От какой войны Европа устала? Ты хотел сказать от гибридной торговли с Петиными торговыми партньорами?
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С теми, что финасировали фильмы Владимира Александровича,и которым владелец "95-го" хочет мультики продавать?..
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и от этого тоже...
Сейчас Зе активно торгует если что....
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Европі в дупі та Україна--там одне --"озабочені" перекладують папірці..
кли побачать що Україна бореться.тоді допоможуть
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зеленский - ты обещал остановить войну - делАй или уходи
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зеленский - где освобожденные заложники? - обещал - не сделал - не сделал - уходи
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стоїть сепар в повний ріст і стріляє у тебе .а ти йому бамажкой махаєш про "переміріє" Терористи ігнорують перемир'я. Про це негайно має дізнаватися світова спільнота, - Сирський - заступнику голови СММ ОБСЄ Етерінгтону - Цензор.НЕТ 9391
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На прошлой неделе Хомчак не считал такие обстрелы нарушением перемирия... Терористи ігнорують перемир'я. Про це негайно має дізнаватися світова спільнота, - Сирський - заступнику голови СММ ОБСЄ Етерінгтону - Цензор.НЕТ 2878
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хенерали ці по штабах седять і папірцями сраку прикривають
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еррористы игнорируют перемирие. Об этом немедленно должно узнавать мировое сообщество, - Сырский - замглавы СММ ОБСЕ Этерингтону



мировоеобщество за 5 лет не узнало ишшо??

когда президент - мальдивский дебил,

а дирехтор ато нупросто дебил, то

как назвать укрармию целиком??

армия дебилов.

сидите там в окопах,

кормите вшей и данецких нашилюдей.

выпалняйте указания обсе- боек-кучмов-прочейхрени.

а , ну и еще мост имени кучмы начинайте строить 100полосный в данецк,

шоб данецкие нашелюди с камфортом ездили в киев за калбасой-паспортами.
а еще лучше им туда завозите каждый день.

как они вам в данеций эрапорт возили.

дебилы бл.
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_Сырский говорит о несоблюдении оккупантами, прорашистский ботина на Цензоре в заголовке пишет "террористами". Подлец!
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Известный журналист Юрий Бутусов вынес неутешительный вердикт мирным инициативам президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу, отметив, что Кремль просто не намерен прекращать войну. Путин не собирается прекращать войну, Москва отвергает мирные инициативы Зеленского. Россия не демонстрирует желания идти навстречу мирным инициативам президента Зеленского.

- Инициатива президента Украины отремонтировать мост в Станице Луганской заблокирована российским военным командованием. Войска РФ не допускают разминирования территории вокруг моста, не допускают начала работ по ремонту. - Переговоры по обмену пленными остановлены. Россия по-прежнему не составляет единого списка для обмена, не включает всех гражданских и военных заложников в единый список. Это показывает, что власти РФ по-прежнему затягивают процедуру обмена. - Выдача Украине пленных украинских моряков, которых РФ обязана освободить согласно решению международного морского суда не произошла, вопреки всем многосторонним переговорам с участием самых влиятельных западных политиков.

Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мёртвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса
(Голда Меир).
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просто оккупанты не могут смирится с поражениями в семи котлах!))))
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Да ну. Зеленский кричал, что оно мессия и президент мира. А что так? Всетаки Порошенко был прав?
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ПРОТИВОТАНКОВЫМИ РАКЕТАМИ - ПО ДОМАМ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ДНР...

https://www.youtube.com/watch?v=zc5k1qD1pnI
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Зеленский, недоумок останови войну. Хватит наживаться на войне, у.людок.
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???
Повинна дізнаватися світова спільнота ...

А як і від кого ?
зе-влада мовчить, як і "великий" полководець Хомчак.
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Vedana , я тебя уважаю . Я не воспринимаю зелю . Я не порохобот , я не рыг . Я не могу понять , чих будет команда Зе .
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Пять с половиной лет наступаем на одни и те же грабли (минские договорённости) . Где гаранты , где уважение к своей стране ? Выбрали хрен знает что , и не знаем , что с этим делать .
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Ну что, зедятлы, оказывается Порошенко был прав? Наши ребята воюют, сидя в окопах под обстрелами, а это чмо зеленое ездит на концертах развлекается и в море купается, а голота в 250 рож в самых дорогих номерах "обучается". Мрази, как и вся зеленая нечесть
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Зря Сырский упоминает об "игнорировании оккупационными подразделениями Российской Федерации бессрочного режима прекращения огня". А если в ОРДЛО нет этих подразделений? Тем более, их ни ОБСЕ не обнаружила, ни МинВОТ Украины. "НВФ", "боевики" - так следует формулировать. А все эти "российско-террористические", или просто "террористические" - эти формулировки давно пора убрать. В судах они не прокатят.
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