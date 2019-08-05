 Терористи ігнорують перемир'я. Про це негайно має дізнаватися світова спільнота, - Сирський - заступнику голови СММ ОБСЄ Етерінгтону

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
Під час зустрічі командувач Об'єднаних сил ще раз наголосив на необхідності негайного інформування світової спільноти про факти ігнорування окупаційними підрозділами Російської Федерації безстрокового режиму припинення вогню.
При цьому він зазначив, що українська сторона в повному обсязі виконує необхідні заходи в межах Мінських домовленостей. "Зокрема, проведено низку заходів у районі КПВВ "Станиця Луганська"", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, Сирський поінформував Етерінгтона щодо поточного стану безпекової ситуації в районі проведення ООС, під час відновлення об'єктів цивільної інфраструктури, гуманітарної підтримки населення, ситуації з мінною безпекою та інших моментів.
Нагадаємо, раніше начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявляв, що поодинокі випадки порушення режиму тиші на Донбасі поки не можна назвати зривом домовленостей про перемир'я.
Как никак он нач. Генштаба, а не понимает, что творится на фронте.
Террористы каждый год игнорируют хлебное перемирие.
Если кто то считал что в этом году будет иначе, тот лох
пинарушение...
Сейчас Зе активно торгует если что....
кли побачать що Україна бореться.тоді допоможуть
мировоеобщество за 5 лет не узнало ишшо??
когда президент - мальдивский дебил,
а дирехтор ато нупросто дебил, то
как назвать укрармию целиком??
армия дебилов.
сидите там в окопах,
кормите вшей и данецких нашилюдей.
выпалняйте указания обсе- боек-кучмов-прочейхрени.
а , ну и еще мост имени кучмы начинайте строить 100полосный в данецк,
шоб данецкие нашелюди с камфортом ездили в киев за калбасой-паспортами.
а еще лучше им туда завозите каждый день.
как они вам в данеций эрапорт возили.
дебилы бл.
- Инициатива президента Украины отремонтировать мост в Станице Луганской заблокирована российским военным командованием. Войска РФ не допускают разминирования территории вокруг моста, не допускают начала работ по ремонту. - Переговоры по обмену пленными остановлены. Россия по-прежнему не составляет единого списка для обмена, не включает всех гражданских и военных заложников в единый список. Это показывает, что власти РФ по-прежнему затягивают процедуру обмена. - Выдача Украине пленных украинских моряков, которых РФ обязана освободить согласно решению международного морского суда не произошла, вопреки всем многосторонним переговорам с участием самых влиятельных западных политиков.
Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мёртвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса
(Голда Меир).
https://www.youtube.com/watch?v=zc5k1qD1pnI
Повинна дізнаватися світова спільнота ...
А як і від кого ?
зе-влада мовчить, як і "великий" полководець Хомчак.