 В окупованому Криму під час шторму потонули дві російські спортсменки

Про це повідомив так званий заступник начальника окупаційного управління забезпечення заходів цивільного захисту міста Володимир Безпалий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Попри застереження про штормову погоду, під час купання потонули двоє дівчат: мешканка Москви 1986 року народження і мешканка Мурманська 1992 року народження. Одна - чинна чемпіонка світу з кікбоксингу, друга - віцечемпіонка", - сказав він.

Нещасний випадок стався 4 серпня на території яхт-клубу. Підняти тіла з води поки не вдалося через погодні умови, за яких катери не можуть вийти в море.

"За попередніми даними, одна дівчина стрибнула з пірсу в штормове море - в хвилю. Ймовірно, її вдарило об пірс, друга дівчина кинулася її рятувати", - уточнив Безпалий.

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Окупаційний т.в.о. губернатора Севастополя Михайло Развожаєв попросив правоохоронні органи оцінити дії керівництва яхт-клубу.