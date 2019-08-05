 В окупованому Криму під час шторму потонули дві російські спортсменки

Про це повідомив так званий заступник начальника окупаційного управління забезпечення заходів цивільного захисту міста Володимир Безпалий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
"Попри застереження про штормову погоду, під час купання потонули двоє дівчат: мешканка Москви 1986 року народження і мешканка Мурманська 1992 року народження. Одна - чинна чемпіонка світу з кікбоксингу, друга - віцечемпіонка", - сказав він.
Нещасний випадок стався 4 серпня на території яхт-клубу. Підняти тіла з води поки не вдалося через погодні умови, за яких катери не можуть вийти в море.
"За попередніми даними, одна дівчина стрибнула з пірсу в штормове море - в хвилю. Ймовірно, її вдарило об пірс, друга дівчина кинулася її рятувати", - уточнив Безпалий.
Окупаційний т.в.о. губернатора Севастополя Михайло Развожаєв попросив правоохоронні органи оцінити дії керівництва яхт-клубу.
- оні утонулі
Може ,окупантів треба купати з випущеними кишками ?
Как-то томным вечерком, освежённым очень свежим ветром, купался я в почти безлюдном месте, с заброшенного капсельского пирса. В смысле, купался вечером в штормик. Я хорошо плаваю, и среди метровых волн вполне понимаю, что и как. И как плавать, и как из воды выйти. И где.
Увидя меня среди волн, какой-то бравый с виду крепыш решил удивить свою дамку и тоже как бы скупнуться. Прыгнул в воду, мошшшно проплыл в мою сторону пару десятков метров, постоянно получая в рожу волной - и полез в воздух, пуская пузыри. В смысле, тонуть начал. Я, хоть и издалека, видел его на пирсе, и сразу понял, что если он в меня вцепится, да ещё в шторм, когда и так надо следить, что вдыхаешь - воздух или воду - то обоим конец. Спасателей поблизости нет, эта ду... глупая девушка бегает туда-сюда и кричит без толку...
Дальше дело пошло на секунды.
Сообразил я сразу - подплыл к нему метра нс три и начал орать ему "руку давай", и руку протягивал. Он начал судорожно дёргаться ко мне, чтобы уцепиться. Я отходил и опять протягивал ему руку. Так вот и удалось и не утопить его, и подманить к буйку, в который он и вцепился руками и ногами. Хотел ещё и зубами наверняка вцепиться, да зубы помешали бы ему фонтаны морской воды напополам с пивом из желудка пускать. Так он повисел на буе минут десять, я рядом поколыхался тоже как буй, - а тут и катер прогулочный какой-то из-за Меганома выполз, наорали на нас, что шторм, а мы в воду полезли и швартоваться мешаем, я наорал в ответ, что нехер орать и мешать человеку тонуть, после этого они и сами рассмотрели в лёгких сумерках его синюю морду с квадратными глазами, сообразили, ну и конец ему бросили, с кругом, и вытащили, а я сам вылез на катер, потому что поплыть и просто вылезть на пирс с подветренной стороны они не дали, закатывая истерики в мегафон... Короче, вот так покупался в тот раз.
прям как Войну и мир прочитал......
вам бы комиксы писать
нє. І радий цьому
Чорноморська хвиля небезпечніша за середземноморську. Щільність води теж не та. І на пірсах невідомо які довб**** чергують.
Дві кацапки втопилися - в пацанів сьогодні буде секс
Оказалось, махать руками и ногами в воде надо было немного не так, как на ринге.
Тож втопитися у шторм - це що два пальці обісцять, тим більше якщо берег кам'янистий.
Якщо та дівчина стрибнула у воду по своїй волі, то вона отримала свою заслужену премію Дарвіна. Якщо ні, то все двома кацапками на світі стало менше... )