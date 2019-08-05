 Каспаров - главі МЗС Німеччини Маасу: Хіба Росія повернула Україні Крим, звільнила полонених моряків, припинила свою агресію?

Текст листа опубліковано на сайті "Форуму вільної Росії", інформує Цензор.НЕТ.

"Єдиний реальний тиск на Путіна - загроза його владі в Росії. Єдина справжня реформа - відхід Путіна. 25 червня я відповів Вам від імені російського громадянського суспільства у вигнанні. Тепер Вам відповідає громадянське суспільство з самої Росії - з тисяч тюремних камер, побудованих з Вашою допомогою", - пише Каспаров.

"Я був шокований і не зміг втриматися від нецензурної відповіді Вам у твітері, виступивши від імені тисяч вигнанців - членів російського громадянського суспільства, які змушені покинути країну під загрозою судового переслідування і насильства, що торкнулася багатьох моїх колег і співвітчизників. Хоча я і прошу Вас зрозуміти різкість моїх слів, але я не шкодую і не відмовляюся від них. Після двадцяти років дедалі жорстокішого правління Володимира Путіна російське громадянське суспільство практично перестало існувати. Використовувати його як привід для заспокоєння Путіна - огидно", - йдеться в тексті листа.

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"Хіба Росія припинила свою агресію в Україні? Повернула їй Крим, як цього вимагає міжнародна спільнота? Хіба були звільнені 24 українські моряки, яких викрали в міжнародних водах? Або, може, в путінській Росії відбулася лібералізація щодо прав людини і демократичних стандартів, як того вимагає Рада?" - пише лідер російської опозиції.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ проголосувала за повернення російської делегації.

Вищезгаданий Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас привітав рішення про повернення делегації РФ в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ).