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Все про:Німеччина (1245) Каспаров (14) ПАРЄ (566) Росія (19220) Гайко Маас (82)

 Каспаров - главі МЗС Німеччини Маасу: Хіба Росія повернула Україні Крим, звільнила полонених моряків, припинила свою агресію?

Співзасновник "Форуму вільної Росії" і один з лідерів російської опозиції Гарі Каспаров у відкритому листі розкритикував главу МЗС Німеччини Гайко Мааса через лобіювання повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи.

Текст листа опубліковано на сайті "Форуму вільної Росії", інформує Цензор.НЕТ.

"Єдиний реальний тиск на Путіна - загроза його владі в Росії. Єдина справжня реформа - відхід Путіна. 25 червня я відповів Вам від імені російського громадянського суспільства у вигнанні. Тепер Вам відповідає громадянське суспільство з самої Росії - з тисяч тюремних камер, побудованих з Вашою допомогою", - пише Каспаров.

"Я був шокований і не зміг втриматися від нецензурної відповіді Вам у твітері, виступивши від імені тисяч вигнанців - членів російського громадянського суспільства, які змушені покинути країну під загрозою судового переслідування і насильства, що торкнулася багатьох моїх колег і співвітчизників. Хоча я і прошу Вас зрозуміти різкість моїх слів, але я не шкодую і не відмовляюся від них. Після двадцяти років дедалі жорстокішого правління Володимира Путіна російське громадянське суспільство практично перестало існувати. Використовувати його як привід для заспокоєння Путіна - огидно", - йдеться в тексті листа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після розгону протестів у Москві варто переглянути повернення РФ в ПАРЄ, - глава британської делегації Гейл

"Хіба Росія припинила свою агресію в Україні? Повернула їй Крим, як цього вимагає міжнародна спільнота? Хіба були звільнені 24 українські моряки, яких викрали в міжнародних водах? Або, може, в путінській Росії відбулася лібералізація щодо прав людини і демократичних стандартів, як того вимагає Рада?" - пише лідер російської опозиції.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ проголосувала за повернення російської делегації.

Вищезгаданий Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас привітав рішення про повернення делегації РФ в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141265
 
   
 Топ коментарі
 
Гаррик, маас уже видит сытую старость где нибудь на жирной должности в газпроме, а ты тут со своей Украиной весь праздник европейской демократии и либеральных ценностей херишь..
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это уже никому не интересно, послу "ТВреволюции быдла".
Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси:
- Схоже на те, що ми до кінця не розуміємо - що відбувається у відносинах України і Росії. Довгий час екс президент Порошенко переконував нас, що український народ чітко визначився зі своїм вибором, але виходячи з результатів останніх президентських перегонів, це м'яко кажучі не зовсім так.
- Конфлікт між Україною і Росією є сусідським непорозумінням політиків. Український народ зацікавлений у добрих відносинах з Росією. Взагалі все це не наша справа.
- Європа не повинна битися за американські інтереси в Україні. До того ж цього не бажає і сам український народ.
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.
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это уже никому не интересно, послу "ТВреволюции быдла".
Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси:
- Схоже на те, що ми до кінця не розуміємо - що відбувається у відносинах України і Росії. Довгий час екс президент Порошенко переконував нас, що український народ чітко визначився зі своїм вибором, але виходячи з результатів останніх президентських перегонів, це м'яко кажучі не зовсім так.
- Конфлікт між Україною і Росією є сусідським непорозумінням політиків. Український народ зацікавлений у добрих відносинах з Росією. Взагалі все це не наша справа.
- Європа не повинна битися за американські інтереси в Україні. До того ж цього не бажає і сам український народ.
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.
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не звертай уваги. це тупувате непорозуміння суне свій "тест" де тільки може. але само ні на мові, ні на языке не спроможне
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Да там один ник как диагноз!)) Кал в башке, к тому же перебродивший.
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кацапня с диагнозами и прогнозами по калу Каспаров - главі МЗС Німеччини Маасу: Хіба Росія повернула Україні Крим, звільнила полонених моряків, припинила свою агресію? - Цензор.НЕТ 1723.универсальный матерьял...хош скульптуры лепи,хошь диагнозы ставь.а нет-можно обмазываться или лепешки на дальность швырять
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тоскливо от того, что для каждого утверждения в европах легко находят основания...
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почитай "нову холодну війну" Лукаса за 2009 рік европейці раніше спокійно здали Грузію і Україну ще в 2014 році.
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страшно другое, украинцы-- хохломасса необразованных кугутов сама сдала Украину в 2019.
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Ни на что не способная дешевка, бот-жополиз с подхалимским ником, обзывает хохломассой и кугутами большую часть граждан Украины...
Ты, ботяра, ничего из себя по жизни не представляешь, ты убогое ничто, не имеющее способностей для того, чтобы зарабатывать на жизнь реальным делом.
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Брехня от начала до конца.Не делите страну ,порохострадальцы.
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Зеб, а ты читай от конца к началу, может быть тебе и дойдёт, что простому европейцу проблемы Украины до лампочки и он никогда не поймёт - зачем его правительство делает то или иное вместо украинцев...
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Ну, если Самборская сказала. А кто это?
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Святая правда!

Зебобики тупые, они рабы, им бы колбаску на положили бы и они готовы задницу вылизать.

73% продажных.
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а що, підставі недостатні?
Люби, Боже, правду... 73%/43% - такі підстави надали...
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ну, да, тут погоджусь. Було бабло на сватів, на голобородька, на квартальне "дама с порнофильмов"..., тощо - все це фінансувалось з державного бюджету ворога...
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я вже зрозумів що тобі голобородько особисто насрав у штани.
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на жаль, на жаль, насрав він вам, зебілам; і не в штани, а мізки - але ви разом з ним загадили всю Україну.
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Ну вполне разумные комментарии.
Наверно где то так и есть.
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вот вот Европа так и не поняла А СКОЛЬКО ЖЕ ФАКТИЧЕСКИ ОТДАЛО ГОЛОСОВ ЗА ЗЕЛЕНСКОГО? ЕСЛИ БРАТЬ ОТ 100 % списочного состава избирателей Украины... сколько миилионов, а это 10-11 млн. НЕ явилосьь вообще на 2 тур..Президенских выборов... а также не знает Европа- сколько дало голосов в пользу СН на выборах Рады..(так мы и не знаем конституционный или нет Указ Зеленского о роспуске Рады...ведь Решение КСУ не дало ответ на 100% в какую то одну стороны да или нет и вопрос грубо говоря завис между двух табуретов ) и так далее Европа да и мы с вами не знаем- а сколько нас РЕАЛЬНО живет в Украине Каспаров - главі МЗС Німеччини Маасу: Хіба Росія повернула Україні Крим, звільнила полонених моряків, припинила свою агресію? - Цензор.НЕТ 8242 сколько удрало в Россию и в Европы Америки и так далее... и заметьте чем будет нас реально меньше в Украине самой- тем ничтожней будет количество избирателей....отдавших голоса За Зеленского.... а Европа просто устала, им пора зарабатывать бабло, да мы в чем то виноваты, мы удивили, скажем так Зеленским мир и Европу особенно, но утверждать, что все жители Украины дебилы, как Зеленский также не верно.. а что будетс Европой- если вот те дебилы, как думает Европа откроет путь Путину и ОРЛДО с Крымом в Европы....а что тогда с вами ранифированными дерЬмОкратами флюгерами политики и куртизанками под Путина станется на РАЗ...по 2 уже Европы не станет от слова ВООБЩЕ.... Каспаров - главі МЗС Німеччини Маасу: Хіба Росія повернула Україні Крим, звільнила полонених моряків, припинила свою агресію? - Цензор.НЕТ 7916
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VOLVO XC 70 Європі нічого не буде.Вони і не кажуть.що тут дебіли,просто люди хочуть до Московії.
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"10-11 млн. НЕ явилосьь вообще на 2 тур..Президенских выборов"

Разница в явке избирателей между 1м и 2м турами президентских выборов - менее 2%. Вот эти менее 2% + 2% испоривших бюллетень - это те, кто отказался выбирать между двумя сортами непонятно чего. Остальные 35% не голосовавших - им либо в принципе пофигу, либо они были просто слишком заняты (например - больны).
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Вроди -бы Рошен сладости производит ,откуда-же в тебе и тебе подобных столько вони ?Может это генетическое ?
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Гаррик, маас уже видит сытую старость где нибудь на жирной должности в газпроме, а ты тут со своей Украиной весь праздник европейской демократии и либеральных ценностей херишь..
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ну так его дружбан Шрёдер давно зовёт в правление СП-2. Но такую должность надо заработать.
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Россия даёт газ Германии за молчание,вот глава МИД Германии только и ржёт как кремлёвские лошади Каспаров - главе МИД Германии Маасу: Разве Россия вернула Украине Крым, освободила пленных моряков, прекратила свою агрессию? - Цензор.НЕТ 8493
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Единственная настоящая реформа - уход Путина.
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В этом вся тупость российских либералов. Путин всего навсего ядро ментальности.
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Ну, разумеется , Вятрович куда более "умняга" , чем какой-то Гарик но не Мартиросян ...

Только на минуточке , это Каспаров - многократный чемпион мира по шахматам !!!

Логика и интуиция у данного индивида развита тысячи раз больше , чем у усредненного львовского местечкового патриота ...
"Тупость" в контексте Каспарого звучит контроверсивно до гомерического смеха !!!
У любого , даже очень свободного народа , есть электоральное болото и таких чаще от 30 до 50% . И оне с лёгкостью променяют безусловную свободу на "условную" колбасу .
И чем сторонники Либермана или ШАСа в Израиле лучше Нижнего Тагила или жителей Алтайского края ?!
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У меня компьютер тоже умеет играть в шахматы, и играет он не хуже чем Каспаров ))
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жо ж у тебе так від Вятровича підгорає, стаття ж ніби не про нього?
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Хде Валюха с немецким флажком ? Без нее в этом вопросе не разобраться Каспаров - главе МИД Германии Маасу: Разве Россия вернула Украине Крым, освободила пленных моряков, прекратила свою агрессию? - Цензор.НЕТ 4316
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якщо дипкопанії і самим пофіг.то ніхто не змінить ставлення до України.якими б благими не були наміри...самі..самі..що вибрали то маємо
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Та да не известно кто прийдёт, потом , какой нибудь Швйгу или Кадыров😁
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А Путин еще живой?...возможно это клонированная марионетка которой правит ФСБ.
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Всё правильно сказал ! Всё-таки есть на рашке нормальные люди, и это хорошо. Но жаль, шо их так мало.
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Крепитесь, господин Каспаров, заграница вам поможет.
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ну как бы, рифма сама собой напрашивается: Маас - ...
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Дружба параши и германии всегда заканчивается бойней между ними. В германии во власти такое же алчное и необразованное быдло как и у нас поэтому они не помнят уроков истории. Так, шо рано или поздно, но и в германии, и в параше всё будет лугандон!
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После второй мировой Германия это кастрированный боров, жирный но безобидный. Впрочем как вся Европа.
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настолько безобидный, что даже не против поделиться своей пайкой со стадом пришлых вороных козлов..
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Этот боров безобидный пока у него не появился новый фюрер, как только появится боров превратится в дракона.
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Даремно метари бісер перед свинями,вони цього не зрозуміють... Навіть,якщо ці свині- німецькі...
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А в Європи, Німеччини ще залишились хоча якісь демократичні принципи!? Вони і ПАРЄ, вже повністю лягли під Московію, сіли на газову голку повністю і виконують всі її забаганки. ВОНИ ПРОДАЖНІ. Саме тому, що російські гроші не пахнуть, російська делегація тріумфально повернулася в Парламентську асамблею Ради Європи, не виконавши жодної з умов зняття санкцій і домігшись зміни правил, які не дозволять карати агресорів надалі. ПАРЄ своїми недавніми діями щодо повернення до засідань агресора Росії попрала всі принципи демократії, честі, совісті, справедливості. ПАРЄ, Європа, Німеччина ведуть себе як остання повія, продали свою душу і тіло варвару за тридцять ***********, від вас тхне "ватою", ганьба.
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Гарик всегда красавец,и умница!!Жаль таковых у нас увы ..нет
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Аваков есть, тоже армянин. Хотя настоящая фамилия Каспарова- Вайнштейн.
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Каспаров-це талант.Розуміє,що українці на бидлошакалячий рашен так розсердилися,що цю масу навіть за гній,як добриво, не сприймають!Чекають,коли запрацює Парламент,аби засадити дяка МП Порошенка за грати з конфіскацією.А в темі про повернення окупованого Криму гнилі пости з рила кабана тільки підкріплює антиукраїнство диких педропут.А Європу так і потрібно тролити-там розвелося забагато димократів.
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Криваві гроші путлера не смердять продажним мерзотникам з ЄС.
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Тут есть весьма интересный момент. Каспаров, как еврей, может материть в ФРГ кого ни попадя, хоть Мааса, хоть Меркель - по большому счету ему ничего не грозит. Немцы перед евреями испытывают чувство вины за 2МВ. А вот если обматерят его! Тут как тут есть закон! И обматеривший имеет хороший шанс два ближайших года просидеть за решеткой. На евреев по немецким законам гнать низзя! (Ну а нам, как потомкам освободителей от коричневой чумы, можно! Пользуйтесь, если хотите, пока есть возможность!)
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…Каспаров - умница, все верно написал. Жаль, что в Украине пятая колонна торжествует и критикует Каспарова ...
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