 Каспаров - главі МЗС Німеччини Маасу: Хіба Росія повернула Україні Крим, звільнила полонених моряків, припинила свою агресію?

Текст листа опубліковано на сайті "Форуму вільної Росії", інформує Цензор.НЕТ.
"Єдиний реальний тиск на Путіна - загроза його владі в Росії. Єдина справжня реформа - відхід Путіна. 25 червня я відповів Вам від імені російського громадянського суспільства у вигнанні. Тепер Вам відповідає громадянське суспільство з самої Росії - з тисяч тюремних камер, побудованих з Вашою допомогою", - пише Каспаров.
"Я був шокований і не зміг втриматися від нецензурної відповіді Вам у твітері, виступивши від імені тисяч вигнанців - членів російського громадянського суспільства, які змушені покинути країну під загрозою судового переслідування і насильства, що торкнулася багатьох моїх колег і співвітчизників. Хоча я і прошу Вас зрозуміти різкість моїх слів, але я не шкодую і не відмовляюся від них. Після двадцяти років дедалі жорстокішого правління Володимира Путіна російське громадянське суспільство практично перестало існувати. Використовувати його як привід для заспокоєння Путіна - огидно", - йдеться в тексті листа.
"Хіба Росія припинила свою агресію в Україні? Повернула їй Крим, як цього вимагає міжнародна спільнота? Хіба були звільнені 24 українські моряки, яких викрали в міжнародних водах? Або, може, в путінській Росії відбулася лібералізація щодо прав людини і демократичних стандартів, як того вимагає Рада?" - пише лідер російської опозиції.
Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ проголосувала за повернення російської делегації.
Вищезгаданий Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас привітав рішення про повернення делегації РФ в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ).
Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси:
- Схоже на те, що ми до кінця не розуміємо - що відбувається у відносинах України і Росії. Довгий час екс президент Порошенко переконував нас, що український народ чітко визначився зі своїм вибором, але виходячи з результатів останніх президентських перегонів, це м'яко кажучі не зовсім так.
- Конфлікт між Україною і Росією є сусідським непорозумінням політиків. Український народ зацікавлений у добрих відносинах з Росією. Взагалі все це не наша справа.
- Європа не повинна битися за американські інтереси в Україні. До того ж цього не бажає і сам український народ.
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.
украинцы--хохломасса необразованных кугутов сама сдала Украину в 2019.
Ты, ботяра, ничего из себя по жизни не представляешь, ты убогое ничто, не имеющее способностей для того, чтобы зарабатывать на жизнь реальным делом.
Зебобики тупые, они рабы, им бы колбаску на положили бы и они готовы задницу вылизать.
73% продажных.
Люби, Боже, правду... 73%/43% - такі підстави надали...
Наверно где то так и есть.
Разница в явке избирателей между 1м и 2м турами президентских выборов - менее 2%. Вот эти менее 2% + 2% испоривших бюллетень - это те, кто отказался выбирать между двумя сортами непонятно чего. Остальные 35% не голосовавших - им либо в принципе пофигу, либо они были просто слишком заняты (например - больны).
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В этом вся тупость российских либералов. Путин всего навсего ядро ментальности.
Только на минуточке , это Каспаров - многократный чемпион мира по шахматам !!!
Логика и интуиция у данного индивида развита тысячи раз больше , чем у усредненного львовского местечкового патриота ...
"Тупость" в контексте Каспарого звучит контроверсивно до гомерического смеха !!!
У любого , даже очень свободного народа , есть электоральное болото и таких чаще от 30 до 50% . И оне с лёгкостью променяют безусловную свободу на "условную" колбасу .
И чем сторонники Либермана или ШАСа в Израиле лучше Нижнего Тагила или жителей Алтайского края ?!