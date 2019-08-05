 Громадянка РФ, якій до 2024 року заборонено в'їзд в Україну, намагалася перетнути кордон на Волині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Під час перевірки документів встановлено, що вона є громадянкою Росії. Також з’ясувалося, що напередодні в пункті пропуску "Доманове" цій громадянці було відмовлено в пропуску на територію України, оскільки в неї були відсутні належні документи на право перетину кордону. Крім того, відповідно до відомчої бази даних, цій громадянці було заборонено в’їзд на територію України до 2024", - йдеться в повідомленні.
Наразі за порушення державного кордону на особу складено протокол за ч.1 ст.204-1 КУпАП. Крім того, винесено ще одне рішення щодо заборони в’їзду в Україну терміном на 10 років. Порушницю передано білоруським прикордонникам.
Вот это тема . Може наконец Украина перестанет сопли жевать . Вподобайка .
Преступники - это гелетевская охранка, которая по приказу шоколадника насильно посадила Мишу в самолет и вывезла за границы Украины.
1. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини -
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі діяння, вчинені щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або такі, що спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
То есть, если бы у нас был один закон для всех, то орлы Гелетея заработали бы на десяточку отсидки. К сожалению наши законы только для простолюдинов. Князья и их дворовая шляхта неприкасаемы.
Треба мати "чергову" цеглину на такий випадок: побачив москаля, привітай його каменюкою.
Тому що нех#ушастать!
фігня якась