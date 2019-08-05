 Громадянка РФ, якій до 2024 року заборонено в'їзд в Україну, намагалася перетнути кордон на Волині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Під час перевірки документів встановлено, що вона є громадянкою Росії. Також з’ясувалося, що напередодні в пункті пропуску "Доманове" цій громадянці було відмовлено в пропуску на територію України, оскільки в неї були відсутні належні документи на право перетину кордону. Крім того, відповідно до відомчої бази даних, цій громадянці було заборонено в’їзд на територію України до 2024", - йдеться в повідомленні.

Наразі за порушення державного кордону на особу складено протокол за ч.1 ст.204-1 КУпАП. Крім того, винесено ще одне рішення щодо заборони в’їзду в Україну терміном на 10 років. Порушницю передано білоруським прикордонникам.

Також читайте: Трьох дітей за підробленими документами намагалися вивезти через пункти пропуску і КПВВ, - Держприкордонслужба