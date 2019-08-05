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Все про:Білорусь (807) Волинь (339) Держприкордонслужба (2196) Росія (19220)

 Громадянка РФ, якій до 2024 року заборонено в'їзд в Україну, намагалася перетнути кордон на Волині

Луцький прикордонний наряд затримав за кілька сотень метрів від кордону в напрямку "Мокрани - Доманове" громадянку Росії, якій заборонений в'їзд у країну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Під час перевірки документів встановлено, що вона є громадянкою Росії. Також з’ясувалося, що напередодні в пункті пропуску "Доманове" цій громадянці було відмовлено в пропуску на територію України, оскільки в неї були відсутні належні документи на право перетину кордону. Крім того, відповідно до відомчої бази даних, цій громадянці було заборонено в’їзд на територію України до 2024", - йдеться в повідомленні.

Наразі за порушення державного кордону на особу складено протокол за ч.1 ст.204-1 КУпАП. Крім того, винесено ще одне рішення щодо заборони в’їзду в Україну терміном на 10 років. Порушницю передано білоруським прикордонникам.

Також читайте: Трьох дітей за підробленими документами намагалися вивезти через пункти пропуску і КПВВ, - Держприкордонслужба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141261
 
   
 Топ коментарі
 
Вынесено еще одно решение о запрете въезда в Украину сроком на 10 лет. Т.е теперь въезд запретят до 2034 г.?
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наверно после обычной полосы надо минную полосу шириной метров 10 начинать оборудовать вдоль границы от севера до юга
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Вынесено еще одно решение о запрете въезда в Украину сроком на 10 лет. Т.е теперь въезд запретят до 2034 г.?
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" Кроме того, вынесено еще одно решение о запрете въезда в Украину сроком на 10 лет "


Вот это тема . Може наконец Украина перестанет сопли жевать . Вподобайка .
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Все никак не успокоится народ-победитель. Даже если вьезд запрещен - бодро таранит башкой границу и пытается навязать свои правила.
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пример Cаакашвили до сих пор вдохновляет на подвиги
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Миша здесь свой. А русскомирцам - чемодан, вокзал, Раися.
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это он счас свой в доску, а когда прорывался через границу был нарушителем, преступником и варваром рода человеческого.
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Для порохососов он всегда преступник. А для порядочных людей он гражданин Украины и имеет право пересекать границу когда захочет.
Преступники - это гелетевская охранка, которая по приказу шоколадника насильно посадила Мишу в самолет и вывезла за границы Украины.
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Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

1. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини -
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі діяння, вчинені щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або такі, що спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

То есть, если бы у нас был один закон для всех, то орлы Гелетея заработали бы на десяточку отсидки. К сожалению наши законы только для простолюдинов. Князья и их дворовая шляхта неприкасаемы.
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Как медом помазано) на кацапских федеральных каналах Украина номер 1 и в топе,все хотят увидеть че там у хохлов,новости про пожар в сибири то бегущая строка и не важна для них где то в конце выпуска
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Чого ж ви,тварюки кацапські,сюди лізете? Тут же біндєри і правасєкі распінают в трусіках...
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щось забагато стало на теренах України автівок з номерами **********.
Треба мати "чергову" цеглину на такий випадок: побачив москаля, привітай його каменюкою.
Тому що нех#ушастать!
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Невже на Волині дерева закінчились і шнурки?
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а чого не в тюрму як шпигунку, диверсанта?
фігня якась
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или жена вот этого украинофоба, которому зеленский разрешил въезд в Украину?
Громадянка РФ, якій до 2024 року заборонено в'їзд в Україну, намагалася перетнути кордон на Волині - Цензор.НЕТ 3327
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ты знаешь что артисты приравнены к проституткам, им простительно)))
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взагалі-то таким порушникам потрібне не лише адмінпокарання (яке було застосоване до цієї дами) а й такоож кримінальне, з реальним строком, хоча бм на 6 місяців, з наступною забороною в'ізжати в Україну.
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За украинским салом или съедобной колбасой рвалась. Рошеном и так снабжают, даже боевиков Дыныры.
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Ідійотина. Мови не знає, а пхнеться сюди. Біндери ж її повісять за нарєчіє.
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