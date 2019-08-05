 Переобрані нардепи Ради не мають подавати декларації у зв'язку із закінченням роботи попереднього скликання парламенту, - НАЗК

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.
"Національне агентство з питань запобігання корупції звертає увагу діючих народних депутатів України, які обрані на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, на відсутність необхідності подавати декларацію у зв’язку з достроковим припиненням повноважень Верховної Ради VIII скликання", - йдеться в повідомленні.
"Такі народні депутати України припиняють свої повноваження та набувають повноважень народного депутата України IX скликання в один день – день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання, їх діяльність, пов’язана з виконанням функцій держави, не переривається. Відповідно, декларація за період, не охоплений раніше поданими деклараціями (декларація перед звільненням), ними не подається", - пояснили в НАЗК.
Визги когда услышите - вот это оно и будет..
Об этом сообщил на своей странице в Facebook Евгений Кульчицкий. Он добавил, что для "слуг" в поезде забрали 4 вагона. Люди, соответственно, не смогли попасть на свои места.
"Новые лица решили поучиться в Трускавце и вместе поехать обратно в Киев, видно, чтобы не заморачиваться, в последний момент забрали 4 вагона в поезде, который идет в столицу", - написал он.
"Ничего, что в эти вагоны обычные люди уже приобрели билеты; ничего, что у них внаглую забрали места; ничего, что их не предупредили; ничего, что начальник поезда сам ничего не знает, а всех просто поставили перед фактом", - отметил Кульчицкий.
Он добавил, что людям впоследствии нашли места в других вагонах, однако все ли смогли уехать, неизвестно.
В сети бурно отреагировали на произошедшее, назвав ситуацию "совковой".
Позже инцидент прокомментировали в "Укрзалізниці".