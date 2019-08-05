 Переобрані нардепи Ради не мають подавати декларації у зв'язку із закінченням роботи попереднього скликання парламенту, - НАЗК

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.

"Національне агентство з питань запобігання корупції звертає увагу діючих народних депутатів України, які обрані на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, на відсутність необхідності подавати декларацію у зв’язку з достроковим припиненням повноважень Верховної Ради VIII скликання", - йдеться в повідомленні.

"Такі народні депутати України припиняють свої повноваження та набувають повноважень народного депутата України IX скликання в один день – день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання, їх діяльність, пов’язана з виконанням функцій держави, не переривається. Відповідно, декларація за період, не охоплений раніше поданими деклараціями (декларація перед звільненням), ними не подається", - пояснили в НАЗК.

Читайте також: ЦВК сьогодні має оголосити остаточні результати виборів