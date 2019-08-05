EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  1550  27
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5286) електронне декларування (606) НАЗК (607)

 Переобрані нардепи Ради не мають подавати декларації у зв'язку із закінченням роботи попереднього скликання парламенту, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції пояснило, що переобрані на позачергових парламентських виборах 21 липня народні депутати не мають подавати декларацію перед звільненням.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.

"Національне агентство з питань запобігання корупції звертає увагу діючих народних депутатів України, які обрані на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, на відсутність необхідності подавати декларацію у зв’язку з достроковим припиненням повноважень Верховної Ради VIII скликання", - йдеться в повідомленні.

"Такі народні депутати України припиняють свої повноваження та набувають повноважень народного депутата України IX скликання в один день – день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання, їх діяльність, пов’язана з виконанням функцій держави, не переривається. Відповідно, декларація за період, не охоплений раніше поданими деклараціями (декларація перед звільненням), ними не подається", - пояснили в НАЗК.

Читайте також: ЦВК сьогодні має оголосити остаточні результати виборів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141260
 
 
 Топ коментарі
 
когда Порох из отпуска вернется - сядешь на бутылку? Нардепы нового созыва Рады должны подавать декларации в 2020 году, - НАПК - Цензор.НЕТ 4776
 показати весь коментар
 
Радость нардепов зебобиков после получения мандатов.... Нардепы нового созыва Рады должны подавать декларации в 2020 году, - НАПК - Цензор.НЕТ 3672
Нардепы нового созыва Рады должны подавать декларации в 2020 году, - НАПК - Цензор.НЕТ 4516
 показати весь коментар
 
это все херня! главное Пороха поймать, посадить и продать липецкую фабрику.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
для начала надо лищить их недоторканности.. Нардепы нового созыва Рады должны подавать декларации в 2020 году, - НАПК - Цензор.НЕТ 453
 показати весь коментар
 
 
А Розенбом прошел в депутаты ? Лень гуглить .
 показати весь коментар
 
я не помню, шоб он ваще где -то ходил...
 показати весь коментар
 
 
когда Порох из отпуска вернется - сядешь на бутылку?
 показати весь коментар
 
 
он уже сидит на 5л. предлагаешь ему пересесть на 10л ?
 показати весь коментар
 
 
а с чего ты взял, что он скоро вернется?
 показати весь коментар
 
Ты так и не ответил, а вопросом на вопрос отвечают только невежи. Ну так как про бутылку, ответишь за свои слова? Переобрані нардепи Ради не мають подавати декларації у зв'язку із закінченням роботи попереднього скликання парламенту, - НАЗК - Цензор.НЕТ 6993 А потом поговорим - с чего и от кого я что-то взял...
 показати весь коментар
 
Причем тут литраж, ПА на х..ю его повертит.,
Визги когда услышите - вот это оно и будет..
 показати весь коментар
 
 
каким увольнением, там ведь половина безработные "фрилансеры", домашняя прислуга и свадебные фотографы Нардепы нового созыва Рады должны подавать декларации в 2020 году, - НАПК - Цензор.НЕТ 7425
 показати весь коментар
 
 
Перетрусить надо и НАЗК, НАБУ, ДБР, Прокуратуру антикор...ну ГПУ после Луцыфера барыжного.
 показати весь коментар
 
Радость нардепов зебобиков после получения мандатов....
Нардепы нового созыва Рады должны подавать декларации в 2020 году, - НАПК - Цензор.НЕТ 4516
 показати весь коментар
 
 
это все херня! главное Пороха поймать, посадить и продать липецкую фабрику.
 показати весь коментар
 
 
Кстати, давно интересуюсь у жертв телевизора, сколько и чего Порох украл конкретно, но ответа так и не услышал Переобрані нардепи нового скликання Ради мають подавати декларації в 2020 році, - НАЗК - Цензор.НЕТ 1271
 показати весь коментар
 
Тайна следствия, потерпевшие подписку давали, а то у многих руки за чешутся, когда узнают конкретно сколько.
 показати весь коментар
 
тебя ознакомили с материалами следствия, что так утверждаешь? Кстати, а потерпевшие кто, Игорь Валерьевич?
 показати весь коментар
 
потерпевший это ты, член секты ньюз,иван и Г+Г. а зуд тела-сигнал о проблемах в организме, в случае ЗЕбилов-голова.
 показати весь коментар
 
коллега! я сначала считал, после 124 раза бросил. ЗЕбилы сливаются в унитаз, но пару раз было, про тарифы и Р+, в окружении матерных слов. попросил объяснить что такое Р+. "ты чё сам не понимаешь" в окружении матерных букв.
 показати весь коментар
 
 
У украинцев возникли проблемы с проездом в поезде, следовавшем в Киев из-за представителей партии "Слуга народа", которые возвращались с тренинга в Трускавце.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook Евгений Кульчицкий. Он добавил, что для "слуг" в поезде забрали 4 вагона. Люди, соответственно, не смогли попасть на свои места.
"Новые лица решили поучиться в Трускавце и вместе поехать обратно в Киев, видно, чтобы не заморачиваться, в последний момент забрали 4 вагона в поезде, который идет в столицу", - написал он.
"Ничего, что в эти вагоны обычные люди уже приобрели билеты; ничего, что у них внаглую забрали места; ничего, что их не предупредили; ничего, что начальник поезда сам ничего не знает, а всех просто поставили перед фактом", - отметил Кульчицкий.
Он добавил, что людям впоследствии нашли места в других вагонах, однако все ли смогли уехать, неизвестно.
В сети бурно отреагировали на произошедшее, назвав ситуацию "совковой".
Позже инцидент прокомментировали в "Укрзалізниці".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору