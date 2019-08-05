 Трьох дітей за підробленими документами намагалися вивезти через пункти пропуску і КПВВ, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Учора в пункті пропуску "Краківець" прикордонники виявили двох тернополянок 1983 та 1963 років народження із дитиною. Жінки їхали до Польщі автівкою. Під час прикордонного контролю з’ясувалося, що мати дівчинки не має нотаріально завіреної заяви від батька про дозвіл на вивіз доньки за кордон, тому прикордонники відмовили в пропуску дитини. Одна з жінок з таким рішенням не погодилась і спробувала підкупити правоохоронця, запропонувавши 50 євро неправомірної винагороди. Згодом й інша жінка вирішила "перевірити" прикордонників і спробувала "вручити" службовій особі ще 50 євро, аби влагодити проблему. Відтак, окрім рішення про відмову пропуску дитини через кордон, через свою самовпевненість у безкарності, подорожуючим довелось ще спілкуватись з представниками Нацполіції", - повідомили у відомстві.

Крім того, в аеропорту Чернівців прикордонники також завадили спробі вивозу громадянкою України дитини 2015 року народження за підробленим дорученням. За цим фактом до НП направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення. Жінку з дитиною через кордон не пропущено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заблукала в Карпатах 14-річна Юлія Котлан вийшла на зв'язок. ФОТО

Також військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил затримали та передали Нацполіції нашу співвітчизницю. Жінка, яка прямувала із дитиною через КПВВ "Гнутове", пред’явила на контроль підроблену нотаріальну заяву на право перетину лінії розмежування дитиною до тимчасово окупованих територій.