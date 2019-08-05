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Все про:вакцина (144) грип (167) Мінздоров'я (912)

 В Україну поставлять майже пів мільйона доз вакцин проти грипу, - МОЗ

У жовтні поточного року в Україну поставлять близько 500 тис. доз вакцин проти грипу.

Як інформуєте Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

За заявою МОЗ, про такі плани заявили представники виробників вакцин.

Зазначається, що термін (жовтень) обумовлений тим, що цього року Всесвітня організація охорони здоров'я пізно надала штаммовий склад вірусів виробникам вакцин.

У МОЗ зазначили, що водночас спрощений електронний механізм подання реєстраційної форми для вакцин проти грипу, впроваджений Державним експертним центром, сприятиме прискоренню їх надходження.

Вакцину можна буде придбати в аптеках за власний кошт і отримати щеплення у свого лікаря, а також купити за кошти підприємств або місцевих бюджетів для пріоритетних груп ризику: медпрацівників, учителів, дітей до 5 років, вагітних, літніх людей, пацієнтів із хронічними захворюваннями.

Одне щеплення зменшує ризик захворюваності та тяжкого перебігу хвороби впродовж усього сезону.

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Згідно з прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, у новому епідсезоні в Україні ймовірно циркулюватимуть:

  • вірус A/Brisbane/02/2018 (H1N1),
  • вірус A (H3N2),
  • вірус, подібний на B/Colorado/06/2017,
  • вірус, подібний на B/Phuket/3073/2013.

Саме до цих небезпечних штамів сформувати імунітет допоможуть вакцини.

Щороку в Україні реєструють близько 6 млн інфекційних захворювань, 98% з яких - захворювання на грип та ГРВІ. Протягом минулого епідсезону від грипу померли 64 людини, із них 12 дітей.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141254
 
 
 Топ коментарі
 
надо еще пару тіщ вакцин от порохоботизма
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Це не лікується. Тільки дуст.
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Супрун...чемодан, аэропорт, США..............
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надо еще пару тіщ вакцин от порохоботизма
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Брежнєв копита відкинув ще 37 років тому, а дехто в попередній темі й досі соплі за ним пускають.
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Супрун самопиарится за бюджетные средства что есть сил. А можно подробнее про работу комбайнеров на жнивах? Совком супруновский Минздрав отдает.
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от этого только химическая кастрация помогает и то на время.
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Привка дає ризик того, що через легку форма грипу, коли захворієте, не випишуть лікарняного, прийдеться переносити хворобу на ногах,інфікувати оточуючих, непривитих, мати ризик ускладнень, внаслідок неналежного лікування . Саме краще против грипу, це не переохолоджуватися,
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Правильно, сразу в несколько мест и что бы не собрали обратно.
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Не являюсь упоротим противником прививок, але від грипу вакцинуватись на роботі відмовляюсь- разок вколовся тією заразою, так за зиму декілька раз грипом перехворів,краще по старинці.
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Сало, горілка і часник, - ось найкраща вакцина.
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Ага, лопух и боярышник.
Сало - смерть. Горилка для рюзьге подойдет. Чеснок противопоказан для болеющих гастритом, язвами желудка и проблемами с сердцем.
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А сало - национальный украинский наркотик, профилактика онкозаболеваний и болезни Альцгеймера.
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Украина занимает первое место в мире по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Япония в конце этого списка. Угадай, почему?
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Не поэтому, постоянные стрессы и питание суррогатами.
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500000 вакцин..? сейчас начнётся гриппозная истерия..все, кто не уколится, просто умрут..
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Начало очередного вакцинального лохотрона для доверчивых лохов.
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Только, на этот раз, за собственные деньги.
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Это и есть главная цель вакциновпаривания - бабки и только бабки, лживые мантры о заботе о "здоровьи" только для прикрытия.
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из 17 комментаторов, 3 из Украины, остальные кацапская блевотина.
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Народ не робіть счеплення, ісі ці вакцини найгіршої якості з Індії або взагалі експериментальні, в любому випадку дуже небезпечні (!)
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