 В Україну поставлять майже пів мільйона доз вакцин проти грипу, - МОЗ

Як інформуєте Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

За заявою МОЗ, про такі плани заявили представники виробників вакцин.

Зазначається, що термін (жовтень) обумовлений тим, що цього року Всесвітня організація охорони здоров'я пізно надала штаммовий склад вірусів виробникам вакцин.

У МОЗ зазначили, що водночас спрощений електронний механізм подання реєстраційної форми для вакцин проти грипу, впроваджений Державним експертним центром, сприятиме прискоренню їх надходження.

Вакцину можна буде придбати в аптеках за власний кошт і отримати щеплення у свого лікаря, а також купити за кошти підприємств або місцевих бюджетів для пріоритетних груп ризику: медпрацівників, учителів, дітей до 5 років, вагітних, літніх людей, пацієнтів із хронічними захворюваннями.

Одне щеплення зменшує ризик захворюваності та тяжкого перебігу хвороби впродовж усього сезону.

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Згідно з прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, у новому епідсезоні в Україні ймовірно циркулюватимуть:

вірус A/Brisbane/02/2018 (H1N1),

вірус A (H3N2),

вірус, подібний на B/Colorado/06/2017,

вірус, подібний на B/Phuket/3073/2013.

Саме до цих небезпечних штамів сформувати імунітет допоможуть вакцини.

Щороку в Україні реєструють близько 6 млн інфекційних захворювань, 98% з яких - захворювання на грип та ГРВІ. Протягом минулого епідсезону від грипу померли 64 людини, із них 12 дітей.

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