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 Суспільство
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Все про:вирок (539) Сарган (343) Гандзюк (357)

 Вирок п'ятьом виконавцям нападу на Гандзюк набув чинності, - Сарган

Набув чинності вирок суду у вигляді позбавлення волі п'ятьом особам, причетним до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Про це повідомила у Twitter прессекретар генпрокурора України Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.

"Вирок Покровського районного суду Дніпропетровської області, відповідно до якого п’ять осіб засуджено до позбавлення волі за вчинення нападу на К.Гандзюк, набув законної сили та звернутий до виконання", - написала вона.

Вирок пятьом виконавцям нападу на Гандзюк набув чинності, - Сарган 01

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура не збирається продовжувати розслідування у справі Гандзюк, - адвокат Закревська

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук. 11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу. 24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера і Левіна в справі про вбивство Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141251
 
 
 Топ коментарі
 
от 3 до 6,5 лет? Какого Х**???!!! Это же сколько денег за них занесли?! СТ121. Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет. Каждый из них должен был получить минимум по 7 лет!!!
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дебілізм зебілів - невиліковний...
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боюсь, заказчики выйдут сухими из воды....
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Наскільки я розумію, договір зі слідством, на підставі якого суд ухвалив цей вирок - злочинці не оскаржували в апеляційному порядку...
Але ВСІХ замовників (Левіна...) все-одно потрібно знайти. І головне - посадити Мангера. Юдьці він вже непотрібен.
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ой... Таки да, може бути... Але подивимось по поведінці Левіна. Портнов повернувся, наприклад...
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Портнов прийде - порядок наведе Вирок п'ятьом виконавцям нападу на Гандзюк набув чинності, - Сарган - Цензор.НЕТ 4316

Будь ласка, не нагадуйте про цього виродка !
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мушу погодитись по сутті претензії... але - не по формі. Тому що доведеться і на це гівно вказувати...
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навіть не згадаю, щоб у нас було по іншому. десь ще теплеться надія, що новим може вдасться переламати правила.
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Обидві вистави "вибори" вже пройшли - і Мангер нікому абсолютно нецікавий, бо його ім'я з'явилося в контексті обвинувачення по настільки безглуздого і безглуздого злочину виключно під ці обидві вистави. З таким же успіхом щось подібне можна було б пред'явити будь-якому ментовські начальнику і СБУшної в місті Херсоні.
Простіше кажучи - все за вуха притягнуто і соплями скріплене .

Критические идиоты просто не понимают , что убийством это преступление стало только через 2 месяца после его совершения . И весьма по странным обстоятельствам . Мангера как поровоз прецепили к нему ещё на 3 месяца позже .
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Накажите тех кто войну на Донбассе начал. "ДНР" - креатура Ахметова, если кто не в курсе.
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Так треба садити свиню парашенка і ***** шаломова
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Тупі порохоботи.. Ще чучуть.. І у вас дебілів.. Не стане
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от 3 до 6,5 лет? Какого Х**???!!! Это же сколько денег за них занесли?! СТ121. Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет. Каждый из них должен был получить минимум по 7 лет!!!
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гугли: вони підписали угоду зі слідством, вказали на замовників. Тому прокурори, відповідно до угоди, "попросили" в судді по-мінімуму.
І ще: всі вони - ветерани бойових дій, учасники АТО. І тут суд зробив скидку... Да, злочинці... Але...
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Почему такие маленькие сроки за умышленное убийство, совершенное в сговоре группой лиц?! Почему Заказчик убийства на свободе?!
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З приводу замовників - окрема історія.
Але з приводу маленьких сроків - ... Тут юзає пара ваших зебілів, які брешуть, що, мовляв, АТОвців, з ДБ, несправедливо засудили... От розпитуйте їх, заслужено, чи ні.
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а по какой статье осуждены, слабо написать? даже если не по убийству, а по ч.2 ст.121 ук, то там минимальный срок 7 лет. почему так мало дали, учитывая что там группа особ со смертью потерпевшего и совершенное на заказ? вообще **** дались? или это юра прокурор так накэрував? просто интересно, а сколько прокурор просил?
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Несколько лет за убийство?! Вы там все не ****.и?!!
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А то замовники? Вониж підписали угоду зі слідством, вказали на замовників.
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