 Минуле півріччя є найгіршим в економіці Росії з 1998 року, - експерти

Про це повідомляє видання РБК, передає Цензор.НЕТ.

Фахівці зазначили, що незважаючи на зростання ВВП на 0,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, якому сприяли успіх великих підприємств і держсектору, в середньому і малому бізнесі активність знизилася.

Уточнюється, що малі та середні підприємства в Росії скоротилися в кількості на 7-8%. Спостерігалося і зменшення числа їхніх співробітників. Крім того, російські економісти заявили, що минуле півріччя 2019 року є найгіршим з 1998 року. Вони також додали, що на сектор малого та середнього бізнесу вплинуло підвищення ПДВ на початку року з 18% до 20%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни ставляться до радянської влади краще, ніж до нинішньої, - опитування "Левада-центру"

Заявляється, що в мікробізнесі, навпаки, був приплив співробітників. Це пояснили тим, що на них перетворилися деякі малі і середні підприємства.