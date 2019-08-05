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 Минуле півріччя є найгіршим в економіці Росії з 1998 року, - експерти

Експерти Інституту економіки зростання імені Столипіна передбачили погіршення в російській економіці, які можуть настати вже в 2019 році.

Про це повідомляє видання РБК, передає Цензор.НЕТ.

Фахівці зазначили, що незважаючи на зростання ВВП на 0,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, якому сприяли успіх великих підприємств і держсектору, в середньому і малому бізнесі активність знизилася.

Уточнюється, що малі та середні підприємства в Росії скоротилися в кількості на 7-8%. Спостерігалося і зменшення числа їхніх співробітників. Крім того, російські економісти заявили, що минуле півріччя 2019 року є найгіршим з 1998 року. Вони також додали, що на сектор малого та середнього бізнесу вплинуло підвищення ПДВ на початку року з 18% до 20%.

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Заявляється, що в мікробізнесі, навпаки, був приплив співробітників. Це пояснили тим, що на них перетворилися деякі малі і середні підприємства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141250
 
   
 Топ коментарі
 
Так мова ж про перше півріччя. Про роботу Зе побачимо на початку 2020...
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Вот шо санкции животворящие делают...
Побольше бы их...по длинее и по полще!)))
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Так мова ж про перше півріччя. Про роботу Зе побачимо на початку 2020...
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так, про перше, я ж і кажу, тільки почав
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зеля к санкциям имеет такое же отношение как ты к войне во вьетнаме)))
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Мдааа ху йло уже не то. ПаРаша вперде. )))
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вивсеврете, єта фсё агалтелєйшая русафобія...
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Ага. Або більш «тонко»:
«Чьто многовато новостєй статістічєского характєра про мордор.
Пішітє, как ми тут послєдніє года процвєтаєм».
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Вот шо санкции животворящие делают...
Побольше бы их...по длинее и по полще!)))
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Та можна й додати, але нікому цим зайнятись... За утримування моряків, за роздачу курячих паспотрів
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Ніколи росіяни не жили так погано, як при Президенті Порошенко.
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Ху...ня какая-то, говорили, что санкции только на пользу))
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"Точно в "дырочку"!" Лаконичней не скажешь...
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Столыпин, столыпин...гастук штоле или вагончик такой??
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И то, и другое... Если "русскомирцы" не выберут "столыпинский вагончик", идущий на восток, то к ним могут применить "столыпинский галстук"...
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Это самый крутой рашн экономист.
Правда Гайдар у их ищё был, тоже учонный с большой буквы.
У них есть и институт имени Гайдара тоже.
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Взагалі цікава фігура в історії паРаші. Був премєром, а правив з свого помістя, яке було на кордоні з Прусією. І все з допомогою телефону і телеграфу.
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У кацапов было два экономических реформатора : Столыпин и Гайдар.
Результаты деятельности данных реформаторов сами кацапы считают противоречивыми.
То есть одни говорят, шо стало лучше, другие - шо стало хуже, а третьи - шо непонятно, лучше стало, или хуже.
Це в принципе и всё, шо нужно знать об экономике мордора.
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Угу, а доньку підірвали під Пітером, під час його прийому громадян.
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Я уже не раз приводил диалог между мной и одним "любителем "русского мира":
- Вы считаете, что с Россией невозможен конструктивный разговор?
- Нет... Возможен... Но, при определённых условиях...
- Каких?
- Когда Россия будет стоять на "паперти", с протянутой рукой, и просить милостыню, как в 90-е...
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Така ж хрень і у бундесі , в хатах казадойчев схожі ковдри висять й досі , сам тому був свідком , до речі вони майже усі фани рускага мира, Жили у Казахстані , німці за походженням але курва ********** путіна та росію , питаю чому ???Вони не знають навіть що б промукати такє у відповідь )
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Санкции и Пуйло ведут орду в прорву 6 й год стагнации и упадка.Китай тоже идёт тв прорву стараниями команды Трампа.Растут только военные отрасли,а 90 % лапотников считают себя нищими и готовы ограбить ближнего.Сколько не говори Сладко,становится только горше,это я и по своим знакомым из орды и Крыма чувствую.Нам нужно строго плыть в фарватере США и мы будем в дамках!!
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ЗВР за полгода вырос с 460 до 520 млрд, непохоже на худшее полугодие.
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ну если oни выдачу денег свoим кoмпаниям считают ЗРВ тo мoгли и бoлъше нарисoватъ
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Внешний долг вьірос на 33 лярда, да-да в баксах)))
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Ну, тогда отщипнешь себе гонорара за свой высер от этих нарисованных 520 млрд. Минуле півріччя є найгіршим в економіці Росії з 1998 року, - експерти - Цензор.НЕТ 970
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шось забагато новин статистичного змісту про мордор.
нафік нам як вони подихають? пишіть як ми тут останні роки процвітаємо.
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Діду, ви дійсно останні п'ять років ялини стать вареника, забувши паляницю з пшеничного страждання, мовну ковбасу та вершкову олію?
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не можете українською, напишіть англійською--я володію, кацапетівською теж
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То був сарказм
Гуглимо "підлога країни".
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та то хитродупий дєд...все він понімає...і йому нєпріятно, що Ви тролите «браццкій нарід»...
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Петербург стоїть на кістка козаків Мазепи, а ця дорога на кістках рабів Сраліна....
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оно то так. но в Украине все предидущие пять лет были не лучше. За что отдельная благодарность кулявлобно - свиновальцевой шайке потужных мыролюбных реформистов.
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А де ж хор фуйлоботів, і їх хохлопідспівак: «Рассія плєвала на санкціі !!!!» ?

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не время сейчас такое блеять. нужно роизюжку спасать. от напользы для русни.
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Так "окрепли" под теми санкциями, что сил нет кричать в сети от "восторга", сокращения на лахте.
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В экономике Украины - аналогично.
Грося и беня постарались.
Тупому гросе никто и спасибо не сказал
Хотя, переговоры не закончены.
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"За три года правительство обеспечило 8,4% роста ВВП (начало 2019-го по сравнению с началом 2016-го. - Ред.). На днях Госстат увеличил предварительную оценку роста ВВП в первом квартале с 2,2 до 2,5%. <...> Это 13 кварталов подряд непрерывного роста в условиях существенного изменения политического ландшафта, политической турбулентности и продолжения фактической войны на востоке Украины с агрессором - Российской Федерацией"
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Бюджет с начала года не выполнен на непомню на сколько миллиардов.
Что за туфту ты простишь?
План ремонта дорог в прошлом году не выполнен вообще
Все деньги украдены
Можно посмотреть под какие дороги планировались расходы бюджета в 2018 году - там полный ноль!
Я помню, что житомир-черновцы, чертков-камянец должны быть завершены
На втором участке даже и не приступали!
Все списано на киев-чоп, которую "ремонтируют" уже 20 лет.
Индексация пенсий в марте не проведена, субсидии не выплачивались!
Какой рост, кто его видел, бигморды гройсмана?
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Зростання економіки України прискорилося до максимуму за 7 років 18:10, 21 березня 2019

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/economics/finance/10488168-zrostannya-ekonomiki-ukrajini-priskorilosya-do-maksimumu-za-7-rokiv.html
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правітєльство абіспєчує лише при соціалізмі як в срср, лікуйтесь від совкового світогляду
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Вроде и в интернете сидишь, а загуглить ума не хватает.. Интеллект, скажу, у вас как у кочана капусты...
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Тебе пожрать интернет даёт или холодильник?
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Холодільнік пожерти дає? Дивина. Стрибаєте з теми на тему, як воші.
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Института экономики роста имени Столыпина

...
Неілюзорно надало Минуле півріччя є найгіршим в економіці Росії з 1998 року, - експерти - Цензор.НЕТ 1586
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Педаль в асфільт: на Кри(с)мі якийсь "институт демографического улучшения" назвати іменем Землячки.
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Да... "Землячка", с Бела Куном, неплохо "улучшали демографию", в Евпатории, в 1920-м, когда, под "честное слово", взяв в заложники беженцев, заставили офицеров, оборонявшихся в предгорьях, сдаться, а потом вязали их колючей проволокой, попарно, и топили в бухте...
Зато потом какой фильм создали!!! "Мы из Кронштадта", назывался... Там только, ролями, стороны, поменяли...
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Улучшілі....то вона на пару, з фабричним морячком Ванєю Папаніним, робили з флотських офіцерів «гідру контрреволюції»*, зважаючи, що тоді Чорноморський Флот був під прапором Української Народньої Республіки.

*«гідра контрреволюції»* ізобрєтєніє Вані і Рози, коли бойових офіцерів, пролетарії зв'язували колючим дротом по 10-15 людей, і кидали з пірсу у море....
Коли у 20-роки, там велись підводні роботи, то водолази їхали розумом, коли бачили як ворушилися напіврозкладені трупи на дні....
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А чому вони з такою неповагою до цієї персони?
Зважаючи на її повний титул, повинно бути:
"Институт демографического улучшения имени Розалии Самойловньі Землячки, урождённой Залкинд; по первому мужу Берлин.»
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Если ваши дела идут хорошо, значит в ближайшее время они пойдут плохо.
Если же дела идут плохо, значит скоро они пойдут ещё хуже (с) Закон Мерфи-Паркинсона
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Так пожелаем же ублюдкам 20 ещё худших лет! Чтоб вы околели, твари.
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я думаю осенью мордва начнет подозревать что на засрашке чтото пошло не так.
Правда и у нас в Украине осень будет веселая. Со штейнов начнут спрашивать люди о продаже земли о мыролюбном роттердаме ++ о повешении свиновальцев.
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Эксперты Института экономики роста имени Столыпина, как сама рабсея ждут когда их пристрелят, как Столыпина в Киеве.
Осталось только заказать Сказку о царе Салтане. Минуле півріччя є найгіршим в економіці Росії з 1998 року, - експерти - Цензор.НЕТ 6396
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как всегда от санкций страдают обычные смерды.. Ылите как всегда похрен на санкции
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Я дуже стурбований і занепокоєний, що їхні смерди випробовують борошна і зубожіння
(ніт)
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Так смысл санкций как раз к этому и сводится!)))
Быдло должно задать вопрос Ылитке...почему их детям нечего жрать....
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" в микробизнесе, наоборот, был приток сотрудников. Это объяснили тем, что в них превратились некоторые малые и средние предприятия."
Источник: https://censor.net.ua/n3141250

То есть уволили сотрудников, оттого и превращения.
Получается, что санкции - они как магическое средство у Льиса Кэррола.
А как хорошо все начиналось: сдали СССР за золотые унитазы, строй дворцы да по наследству передавай. Если бы российская илитка не решила "кинуть" бизнес-партнеров, приняв для виду условия, что они согласны на развал СССР, забрав себе нефтяные скважины и ЯО, и прекрасно зная, что скоро они "отожмут" себе все постсоветские республики "взад в СССР" ( зря, что ли, русские были оставлены в заложниках в Таджикистане, например, как 5-я колонна). А вместе с бывшими республиками "отожмут" и всю Европу (как сам Царь сказал в Мюнхене, позабыв добавить, что сначала будет союз экономический аж до Лиссабона, а политически присоединят Европу чутку позже).
Сначала я думала, что они разума лишились, партнеров по бизнесу то в открытую "кидать", но мне пояснили, что "они не со зла, они не хотели"(С), а выхода нет у них просто, иначе их просто "съедят", то вопрос экзистенциальный, без захвата Европы российская илитка Западу проиграет, превратившись в страну 3-го мира, и на выделенных российской илитке пастбищах будут "окучивать" российские ширнармассы уже иные пастухи,
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И как это поможет Украине?
Только не рассказывайте что европейские "санкции" не дадут возможность перейти границу паре тысяч танков или Россия вернет из за этого Крым и Донбасс.
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ну,то у кого как ...скрепнутые вон звонарю лифт построили.как в проклятой омериге,наружный Минуле півріччя є найгіршим в економіці Росії з 1998 року, - експерти - Цензор.НЕТ 8641

Минуле півріччя є найгіршим в економіці Росії з 1998 року, - експерти - Цензор.НЕТ 4631
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Коли економіка працює по принципу хом'яка, за літо назбирав і зимою з'їв, то така економіка приречена.
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А що вас дивує?
Нафта упавши із 120 уже кілька років товчеться навколо 65 баксів за бочку.
Газ виручав, але і він за останній рік здешевів вдвічи (це, до речі, дозволило трохи знизити у нас вартість газу для населення).
А купівля пуйлом лояльності місцевих елітшляхом дозволу на крадіжки зберігається і забезпечити цю лояльність яклсь інакше не виходить.
Результат - простим винторогим дістається все менше і менше!
Це фіксує і Нумбео. Якщо у 2014 індекс купівельної спроможності зарплати в Україні був 27 а в раші 36 (100 це Нью Йорк), то на середину нинішнього року маємо 37 і 43, розрив скоротився наблизившись до статистичної похибки точності обрахунку (падлючий "барига" все украв). По містам же, половина рос. міст задіяних у рейтингу мають локальні індекси купівельної спроможності зарплати співмірні з крупними містам України, різниця у 1-5 пункти - це в межах точності обрахунку.
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КРАСОТА !!! ГЛАВНОЕ НЕ МИРИТЬСЯ С РОССИЕЙ, А УПОКОИТЬ ЕЕ ДУШУ !)
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Світова економіка входить в кризу. Першими відчувають на собі ту кризу рики сировини. Потім настає час виробничих ринків, а за ними фінансові ринки. Відновлення починається у зворотньому напрямку - фінанси, виробництво, сировина. Самими стійкими проти кризи є економіки в яких головним ресурсом є людина з розумом.
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Замочили в Киеве Столыпина - замочим и кацапстан
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