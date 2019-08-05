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Все про:Дніпропетровщина (584) Кривий Ріг (257) Нацполіція (7978) прапор (188)

 Чоловіка, який перебував у розшуку за наругу над прапором України, затримали в Кривому Розі, - поліція. ФОТО

Зловмисника затримано і направлено в місця позбавлення волі для відбування покарання, призначеного судом.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Департамент комунікації Нацполіції Кривого Рогу, інформує Цензор.НЕТ.

"3 серпня в рамах оперативно – профілактичної операції "Розшук" працівниками сектору кримінальної поліції Довгинцівського відділення в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено та затримано розшукуваного злочинця, який переховувався від відбування покарання за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 338 Кримінально кодексу України ("наруга над державними символами")", - йдеться в повідомленні.

У вересні 2017 року чоловік у стані алкогольного сп’яніння зірвав держаний прапор, який висів на балконі багатоквартирного будинку, та кинув на землю. Після скоєння злочину чоловіку призначили покарання, однак він став переховуватися від судових органів.

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38-річному раніше судимому зловмиснику, на підставі вироку Апеляційного суду Дніпропетровської області призначено покарання у вигляді трьох років та одного місяця позбавлення волі.

Депутат Криворізької міської ради Микола Колесник на своїй сторінці в Facebook написав: "Два роки цієї історії, як на Східному затримали двох істот у нетверезому вигляді, затримали жителі будинку з якого і був зірваний прапор України. Пам'ятаю пост Сергія Гордєєва у ФБ, і як миттєво відреагували. Так, можливий був самосуд, але все зробили за законом. Вдячний всім хто займався цим з самого початку, вдячний всім хто був в апеляційному суді, вдячний всім небайдужим".

Чоловіка, який перебував у розшуку за наругу над прапором України, затримали в Кривому Розі, - поліція 01
Чоловіка, який перебував у розшуку за наругу над прапором України, затримали в Кривому Розі, - поліція 02
Чоловіка, який перебував у розшуку за наругу над прапором України, затримали в Кривому Розі, - поліція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141249
 
   
 Топ коментарі
 
от можу зрозуміти все, нелюбов до країни, до свого міста, навіть до свого дому. Але до чого тут Прапор чи Герб країни?? Бо ці речі не можуть помститися за себе?? Такі вилупки зазвичай ображають старих, дітей та жінок, які не можуть за себе постояти. Вишкребок сучий. На палю виродка!!
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Фотка зачетная, поучительная. На колени надобно было еще поставить
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ватник з Кривого? Не дивно... Там, щонайменше, цілий "95квартал" ватників...
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Фотка зачетная, поучительная. На колени надобно было еще поставить
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Не кидайтеся словами "вандал", "варвар", бо це звичайні наслідки імперської пропаганди. Вадал і Варвар були славнозвісними вождями слов"янських племен, і свого часу, багато крові попили в Римськой імперії. Наприклад, коли королівство Північна Вандалія захопила Рим з бажанням помститися за Карфаген, Рим не згорів від їхньої руки і нікого вандали не вбивали. Вони тільки вивезли з Риму те, що належало Карфагену. Так само було, коли Атілла увійшов в Рим. Гунни, тобто вандали, варвари, венеди, алани його не паплюжили, нікого не вбивали і навіть не гвалтували. Тільки отримали від Папи Лева запвнення в тому, що Рим не буде переслідувати за віру. Саме тому їх ім"я використали ромеи щоби лякати ним решта ромеїв
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Чоловіка, який перебував у розшуку за наругу над прапором України, затримали в Кривому Розі, - поліція - Цензор.НЕТ 4980

Ваше околоисторическое фэнтези на столько же забавно, на сколько и бредово.
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от можу зрозуміти все, нелюбов до країни, до свого міста, навіть до свого дому. Але до чого тут Прапор чи Герб країни?? Бо ці речі не можуть помститися за себе?? Такі вилупки зазвичай ображають старих, дітей та жінок, які не можуть за себе постояти. Вишкребок сучий. На палю виродка!!
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ви вірно підкркслили, що знущаються над тим, хто немає захисту: могили, старі, діти ітд, можна нагадити в під'їзді, на вулиці і нічого ( майже) не буде.
не вірю в совість і її виховання. тільки через суттєве покарання можна привити любов до ближнього.
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покарання не прив'є любові, тут потрібна тривала ізоляція від суспільства. І не для прививки, а шоп не шкодив
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Любовь для нормальных людей. Быдлу достаточно привить страх.
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міша, Україна не потребує любові таких, як ти, ************.
Убогоє, брись за порєбрік!
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Жертва аборта... Більше нічого сказати про цю особь,не використовуючи ненормативну лексику...
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дать в руки власовский триколор, заставить на него помочиться со словами "вот так я люблю расею" и выложить видео по всем соцсетям. После этого выдать билет в один конец на ростов. Лучшего наказания не надо
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Там наказание мягче. В РФ за это дают или принудработы на один год, или ограничение свободы на год, или арест от 3 до 6 мес, или до одного года отсидки.
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ватник з Кривого? Не дивно... Там, щонайменше, цілий "95квартал" ватників...
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о! зебіли проявились! Зачепило їх, ватників!
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там ціла бригада 17-та окрема танкова бригада
найбільше загиблих в АТО з Дніпропетровської області в тому числі Кривого Рогу.
але вам довбням лише висратися....
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зебіл, ти би глянув на результати ваших виборів... та хоча би в тому ж Кривому! Понад 80% за вас, зебілів-зрадників, а також за ригів-зажопів і ригів-ахмета! Це - не вата?
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за три года научится Родину любить.....
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Таких полно.Если рецидивист ,то садить надо.А так надо штраф неподъёмный.За любые ватные высказывания и действия.Вплоть до конфискации недвижимости.
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Палісіанерам премию за работу! І зірочку ! Одну здорову
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А почему его хавало не покажут ? Страна должна знать ублюдков в лицо .
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******** ліберальна демокраітія, ліберальні закони і ліберальне покарання!!!
Чому?
Тому, що воно хоч і відбуде покарання, але при нагоді буде гавкать "Путін прийди, як гакали лугандони!
Воно потенційна загроза Україні!!!
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миша сергеич,вали в рассею и люби и молись там на триколор.
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а нахрен он там нужен.. впрочем как и здесь.. и зачем это животное живет?
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за державний злочин як за зраду тра давати - це вам не дрібне ***********. Такі дії приводять до тисяч жертв - і покарання має бути адекватним.
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тра розстрілювати на місці, бажано тричі
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Оно из кривого рога и голосовало это рогатое за зепрездобола и всю его зекоМАНДУ.
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Таких істот необхідно позбавляти, крім того, права голосу на будь яких виборах та референдумах.
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нє, потрібно приймати закон про колаборацію. Це - перш за все! А в такому законі - все це передбачити.
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Надо-бы этого гандона направить сидеть на Западную Украину. Там его быстро научат, как надо любить государственные символы Украины.
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За ноги,та головою об землю.Це найкращі ліки для кацапскої мерзоти.
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Истории уже 2 года. То есть этот организм спокойно себя чувствовал на протяжении нескольких лет и не парился. А виноват в этом, конечно ЗЕ. А чО... всё логично...
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После совершения преступления мужчине назначили наказание, однако он стал скрываться от судебных органов.Источник: https://censor.net.ua/n3141249
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Именно об этом и речь. Вонючий сепар спокойно 2 года гулял, и при этом никто особо не напрягался эту мразь разыскать.
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Почти столько же убийцам Гандзюк дали. Позор!
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Глупость и не законно конечно, но я за то, что бы лишать гражданства и пусть валит в высокодуховную пожары тушить!
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таким нужно ставить печать в паспорте и принять закон о запрете голосовать и штраф тысяч 10000 доларов а за отмену сдай 100 ватников, и через год мы будем знать всех врагов Украины!!!
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Шаурмы ему , срочно , и орден от зе с грамотой.
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