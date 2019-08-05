 Росіяни ставляться до радянської влади краще, ніж до нинішньої, - опитування "Левада-центру"

Про це свідчить опитування "Левада-центру", опубліковане російською газетою "Ведомости", повідомляє Цензор.НЕТ.

Найпопулярніші судження про радянську владу - близька народу (29% опитаних), сильна, міцна (25%) і справедлива (22%). Водночас сучасна російська влада сприймається як кримінальна, корумпована (41%), далека від народу, чужа (31%) і бюрократична (24%).

Такий розклад зберігався навіть у найсприятливіші для влади роки, зазначають соціологи, - у 2008 році, коли був пік масової задоволеності економічним становищем і патріотично-мілітаристської гордості після війни з Грузією, і в 2015-2016 роках, у період кримської мобілізації, патріотичної ейфорії та найбільшої задоволеності діяльністю влади.

Директор "Левада-центру" пояснив, що в цьому дослідженні використано метод, коли респондент обирає з великої кількості визначень ті, які відповідають його уявленням про об'єкт.

Стійкість подібних думок свідчить про те, що дані опитувань фіксують структуру уявлень, що глибоко лежить у масовій свідомості.

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