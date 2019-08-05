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Все про:опитування (392) Росія (19220) СРСР (181) Левада-Центр (36)

 Росіяни ставляться до радянської влади краще, ніж до нинішньої, - опитування "Левада-центру"

Ставлення росіян до радянської влади кінця 1970-х - початку 1980-х років значно краще, ніж до сучасної російської.

Про це свідчить опитування "Левада-центру", опубліковане російською газетою "Ведомости", повідомляє Цензор.НЕТ.

Найпопулярніші судження про радянську владу - близька народу (29% опитаних), сильна, міцна (25%) і справедлива (22%). Водночас сучасна російська влада сприймається як кримінальна, корумпована (41%), далека від народу, чужа (31%) і бюрократична (24%).

Такий розклад зберігався навіть у найсприятливіші для влади роки, зазначають соціологи, - у 2008 році, коли був пік масової задоволеності економічним становищем і патріотично-мілітаристської гордості після війни з Грузією, і в 2015-2016 роках, у період кримської мобілізації, патріотичної ейфорії та найбільшої задоволеності діяльністю влади.

Директор "Левада-центру" пояснив, що в цьому дослідженні використано метод, коли респондент обирає з великої кількості визначень ті, які відповідають його уявленням про об'єкт.

Стійкість подібних думок свідчить про те, що дані опитувань фіксують структуру уявлень, що глибоко лежить у масовій свідомості.

Також читайте: "Голодні бунти" в РФ: майже 30% росіян готові вийти на вулиці проти падіння рівня життя, - опитування

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141246
 
   
 Топ коментарі
 
Прелестно - пора Роттенбергам получать подряд на постройки концлагерей для исполнения воли скрепного народа... Россияне относятся к советской власти лучше, чем к нынешней, - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 9668
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Сколько НКВД-истов вселились в дома и квартиры депортированных, расстрелянных, вывезенных в Сибирь-Колыму ?!
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ну судя по передку сепаров то мы с совками как раз и воюем- любят они красну трампочку вывесить типа колька 1й при Цусима
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у кацапов во все времена героическое прошлое, светлое будущее, но убогое настоящее
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При Ельцине слегка вдохнули ветра перемен. и краник кислородной подушки
начали стремительно завинчивать.
"Дух отечества нам сладок и приятен" ...
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Вот Володенька Ульянов, которому неродной лысый папик-педофил с детства рвал попку.
Володя вырос, кудряшки повылазили и он отомстил за всё всему миру.
И валяется под кремлёвской стеной незакопанный до сих пор.
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Им для совка нужньі не санкции, а железньій занавес, ємбарго, гонка вооружений и остальньіе плюшки.
Короче есть еще над чем работать.
Но они двигаются в правильном направлении, пара туфель "заморских" в крьіму стоит всю кацапскую пенсию.
Правильньім пуием идут товарищи.
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Кто помнит, как 26 апреля бабахнул Чернобыль и как 1 мая всех погнали на демонстрацию -
тому не надо рассказывать про "советский гуманизм".
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Заметьте о каких годах они настальгируют - конец 70-х начало 80-х.А какие это были времена?Правильно - застоя,когда все только изображали бурную деятельность,а фактически валяли дурака.Это было "золотое" время несунов,лодырей и пьяниц.Процветали приписки,бракоделие и беззалаберность.Но самое замечательное было то,что за это практически не наказывали.Сов.строй породил прослойку общества - потребитель.Один только лозунг - "КАЖДОМУ ПО ПОТРЕБНОСТИ,ОТ КАЖДОГО ПО ВОЗМОЖНОСТИ",чего стоил.Как не прискорбно, но таких лодырей-потребителей и халявщиков у нас не меньше.
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смотрю по теме совка активизировалась пригоженская конница тема то какая
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Любовь к совку,это когда люди без памяти рассказывают людям без мозгов как хорошо жилось людям без штанов.
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Легко исправить. Берём одного из двойников Ху*ла, приделываем волосы и брови- и готово.
Росіяни ставляться до радянської влади краще, ніж до нинішньої, - опитування "Левада-центру" - Цензор.НЕТ 5670
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