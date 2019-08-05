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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
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Все про:вибори (4424) Одеська область (1050) підкуп (191) прокуратура (1823) Гончаренко (188)

 Жінці загрожує в'язниця за підкуп виборців на окрузі в Одеській області - підкуп відбувався в інтересах громадянина "К"

За один голос підозрювана пропонувала 1000 гривень. Всього їй вдалося купити 16 голосів. Тепер вона може провести за ґратами від 5 до 7 років.

Котовська місцева прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо мешканки Подільська, яку підозрюють в підкупі виборців. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.

За даними слідства, у липні, під час передвиборчої кампанії позачергових парламентських виборів громадянка пропонувала мешканцям мікрорайону Подільська продати свій голос. За 1000 грн подільчани мали проголосувати за одного з кандидатів в окрузі - громадянина "К". Загалом жінка "придбала" 16 голосів.

"Під час обшуків правоохоронні органи вилучили чорнові записи з прізвищами осіб, яким виплатили гроші", - повідомили в прокуратурі.

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Жінку звинувачують у порушенні закону за ч. 4 ст. 160 КК України. Закон передбачає, що підкуп виборців карається позбавленням волі на строк від 5 до 7 років.

Місто Подільск належить до 137 виборчому округу. На цьому окрузі на виборах переміг самовисуванець Олексій Гончаренко (нині - депутат від БПП, заступник керівника фракції). Він отримав 29,55% голосів. За його конкурента, кандидата від "Слуги народу" Олександра Муконіна проголосували 24,45% виборців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141245
 
 
 Топ коментарі
 
Странно что вообще Губошлеп смог победить, это какие же идиоты за него голосовали.
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Неужели нашлись мудаки что голосовали за Гавчеренко? Женщине грозит тюрьма за подкуп избирателей на округе Гончаренко - Цензор.НЕТ 2610
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поверь, чучело, через год ТЫ будешь рвать на сраке волосы, доказывая что голосовал против зеленой вафли. так уже было и так будет. Ющенко без голосов АРК и Бмамбаса (за Януковича 12 млн), было бы 80%, а через год осталось 6, уходил минус 50. сегодня 05.08.19.выйди на улицу, осмотрись, запомни что видишь, и 05.08.20 ты увидишь тоже самое, везде, во всем, ничего не изменится, а главное в твоем кармане как было ни#уя, так и будет. то что тебе напиз@ели по Г+Г и Ж+Ж Польша-30 лет, Китай-25, Сингапур -30 лет Ли Куан Ю....
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" За один голос подозреваемая предлагала 1000 гривен. Всего ей удалось купить 16 голосов. Теперь она может провести за решеткой от 5 до 7 лет. "

12 лет . И хату отжать в пользу местных жителей .
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а если она платила за голоса в пользу ЗЕбильного кандидата?
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А мені цікаво- яким чином Гончаренко переміг?
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Так не пишут, в пользу какого кандидата давала гривни.
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А без разницы . Предлагаешь гроши за голос - милости просим присесть на 12 лет с конфискацией .
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народ просто за...бав інший кандидат..теж нардеп..що тупо купував голоси..
і популізм Гончаренко "заканав"..
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Неужели нашлись мудаки что голосовали за Гавчеренко?
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прохід Гончаренко не міняє 'середню температуру по палаті"..
Жінці загрожує в'язниця за підкуп виборців на окрузі Гончаренка - Цензор.НЕТ 3434
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Как есть явно лучше того, чтобы было, учитывая, что в "как есть" 2*оппо меньше на 31 нардепа, чем в "чтобы было".
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Странно что вообще Губошлеп смог победить, это какие же идиоты за него голосовали.
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поверь, чучело, через год ТЫ будешь рвать на сраке волосы, доказывая что голосовал против зеленой вафли. так уже было и так будет. Ющенко без голосов АРК и Бмамбаса (за Януковича 12 млн), было бы 80%, а через год осталось 6, уходил минус 50. сегодня 05.08.19.выйди на улицу, осмотрись, запомни что видишь, и 05.08.20 ты увидишь тоже самое, везде, во всем, ничего не изменится, а главное в твоем кармане как было ни#уя, так и будет. то что тебе напиз@ели по Г+Г и Ж+Ж Польша-30 лет, Китай-25, Сингапур -30 лет Ли Куан Ю....
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ні, зараз не повірить. Його ще не *******.
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Щось Ви забагато відміряли...
ОВДП видають під 15-17% річних у гривні. А МВФ видавав під 3%.
Яка має бути інфляція, щоб нівелювати різницю?
А з урахуванням того, що ОВДП випущені від 3 міс до 6 років, то протягом якого терміну має бути така інфляція?
Для тих, хто забув - минулого року інфляція була менша 10%...
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якщо у твій кишені ніфуя,то ти або лінива бездарь, або 'чмо на утриманні".або нарік..

колись,ROSHEN- ROSHEN-победа! Жінці загрожує в'язниця за підкуп виборців на окрузі Гончаренка - Цензор.НЕТ 8230
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Нам очень интересно мнение бота с подхалимским ником, ага.
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Почему нет реакции кандидата, за которого она покупала голоса? Почему он не жжет ее "каленым железом" слова? А барышню показательно осудить, чтоб другим неповадно было.
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что не повадно? ты думаешь что будет еще шанс кого то выбирать? смешная! теперь быдло73 дружно поведут всем стадом голосовать за пархатых, обрезанных и умалишенных. как в 2004 и 2012 будут рисовать протоколы, а по Ж+Ж тебе скажут, что "жить стало лучше, а главное веселей", и ты с легким сердцем будешь ковыряться на помойке. учти, зубожилое, больше ни шагу на Майданы и Революции, никогда, е@...л я это дело! нах этот патриотизьмь, ни копейки армии, которую уже нужно оптимизировать! дерзайте ЗЕбилы.
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Щось слабенько палаєш- цукерок не отримаєш!)))
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Їй 7, а продавцям - по 5.
Аби гроші не задурно платились.
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Как вообще эта порохоботная отрыжка Гончаренко пролез в депутаты? Одесситы что умом тронулись голосовали за этого ублюдка?!
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Значит одесситы так решили в отличие от тебя. Гончаренко молоток. Не побоялся даже в ПАСЕ назвать куйло куйлом.
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Шут гороховый в голубых перчатках? Позор всей Украины.
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Никогда он не был позором да еще всей Украины и не будет
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конечно, он же по фене не ботает, какой с него толк в политике...
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Знает "всего лишь" английский и французкий языки, куды ему до фени
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Та ну ! А мужика,що займався тим же,на тому ж окрузі,вже засудили ?https://www.youtube.com/watch?v=yLkXdh67674 Вже мовчу про Юлину сітку,якою завідувала начальниця Подільського відділення Приватбанку(чомусь розслідування йде так тугенько...)
Жінці загрожує в'язниця за підкуп виборців на окрузі Гончаренка - Цензор.НЕТ 5510
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Не хилые данные Государственной казначейской службы Украины. Аж 77 796 201 грн. составила - сумма бюджетных средств, затраченных на содержание эксклоуна .....резидента ЗЕ и его приближённой экс- рыгоАнальной свиты из Слуг украинофобов ЗЕбилов за июнь 2019 года. 78 млн за 1 месяц и это больше чем у любого президента раньше !!!
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Порох в бюджете на свой хрен какой фонд Один лярд и жене Марине на фонд 700 лямов....Куда бабло???
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О, ще один висер з методички, в якому серущий навіть не розбирається! навіть не знає, що всі офіційні фонди працюють під публічним контролем і бабло звідти розподіляється відповідно до статутних зобовязань...
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Значит одесситы так решили в отличие от тебя. Они его лучше знают.

С 2010 года ГОНЧАРЕНКО был депутататом Одесского облсовета VI созыва, в 2014 году главой Одесского Облсовета, депутатом Одесского горсовета V и VI созывов (2006-2014)
В 1994 году четырнадцатилетний юноша пошел работать в детском саду , преподавать английский язык. В 1996году как дипломант олимпиады по биологии поступил в Одесский государственный медицинский университет на государственную форму обучения без экзаменов (по результатам собеседования), который закончил с отличием.
Во время обучения в университете начал заниматься политической деятельностью.
С 1999 по 2001 год работал в скорой помощи.
C 2002 по 2005 годы обучался в Академии народного хозяйства при правительстве РФ в Москве, где получил второе высшее образование по специальности экономика и финансовый менеджмент.
В 2006 году стал участником программы Фонда Джона Смита, в рамках которой прошёл полуторамесячную стажировку в Великоикобритании - в Парламенте соединенного Королевства, местном самоуправлении города Лутон (предместье Лондона), Национальной Ассамблее Уэльса.
У 2007 році Олексій Олексійович був обраний головою «комісії з вдосконалення структури управління містом», яка проіснувала до грудня 2008року. Під час роботи у міській раді Гончаренко неодноразово брав участь у міжнародних конференціях з питань муніципального менеджменту, планування розвитку міста, освіти тощо. Зокрема у містах: Берлін (2007 рік), Братислава (2006 рік), Будапешт (2007 рік), Лондон (2009 рік), Тбілісі (2008 рік), Рига (2009 рік), Прага (2008 рік), Приштина (2009 рік).
У лютому 2014 року, після кривавих подій на Євромайдані Олексій Гончаренко вийшов з «Партії регіонів» і звільнився з поста першого заступника голови Одеської обласної ради.[6] 5 березня 2014 року під час візиту у АР Крим для підтримки єдності України був побитий кримськими сепаратистами на чолі з Самвелом.[джерело?]
14 серпня 2014 року Олексія Олексійовича Гончаренка було обрано головою Одеської обласної ради.
Згідно заяви Гончаренка, від відмовився від усіх премій та надбавок до зарплати, а також пообіцяв, що усю зарплатню буде перераховували українському війську у зоні Антитерористичної операції.
8 лютого 2017 року Олексій Гончаренко розписав фарбою фрагмент Берлінського муру, розташований на території посольства Німеччини в Україні на знак протесту проти заяви посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля про проведення виборів на території окремих районів Донецької та Луганської областей.
Гончаренко активно займається різноманітними видами спорту та часто бере участь у міських спортивних заходах. Володіє англійською та французькою мовами
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Напомним, в 137-м избирательном округе, который охватывает Подольский, Окнянский, Балтский, Кодымский и Савранский районы, разоблачили масштабную сетку по подкупу избирателей в пользу экс-депутата от Партии регионов Леонида Климова.(ДумскаяНет)
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Я уж думал, что это губатое чучело уже не увижу, но ошибся. Я не представляю, как этот тупой мудак вообще победил. Тетя скорее всего за Лешу сядет.
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прохання без емоцій...
єс тепер маргінес...З небатьма "Говорящими Головами"

Федина,Гончаренко як ланцюгові пси Євродемократії...
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А кто заказчик? Или она из своих сбережений и за идею платила?
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згадаймо історію...

Друзі, нагадуємо, що наш політичний спецназ не обмежується лише партійним списком, адже чимала кількість наших соратників балотується як мажоритарники.
Шукайте номер свого виборчого округу та підтримайте справжніх бійців за волю і добробут України.
Також, ми заявляємо про підтримку тих кандидатів, які поділяють цінності «Європейської Солідарності», але не є членами нашої партії. Ознайомтеся з ними за посиланням...

Жінці загрожує в'язниця за підкуп виборців на окрузі Гончаренка - Цензор.НЕТ 3594
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