 Жінці загрожує в'язниця за підкуп виборців на окрузі Гончаренка

Котовська місцева прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо мешканки Подільська, яку підозрюють в підкупі виборців. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.

За даними слідства, у липні, під час передвиборчої кампанії позачергових парламентських виборів громадянка пропонувала мешканцям мікрорайону Подільська продати свій голос. За 1000 грн подільчани мали проголосувати за одного з кандидатів в окрузі. Загалом жінка "придбала" 16 голосів.

"Під час обшуків правоохоронні органи вилучили чорнові записи з прізвищами осіб, яким виплатили гроші", - повідомили в прокуратурі.

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Жінку звинувачують у порушенні закону за ч. 4 ст. 160 КК України. Закон передбачає, що підкуп виборців карається позбавленням волі на строк від 5 до 7 років.

Місто Подільск належить до 137 виборчому округу. На цьому окрузі на виборах переміг самовисуванець Олексій Гончаренко (нині - депутат від БПП, заступник керівника фракції). Він отримав 29,55% голосів. За його конкурента, кандидата від "Слуги народу" Олександра Муконіна проголосували 24,45% виборців.