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 Політика України
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Все про:КПУ (111) Симоненко (338) Окружний адмінсуд Києва (6)

 ОАСК відкрив провадження за позовом Симоненка про скасування наказу Мін'юсту про заборону КПУ

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив провадження за позовом лідера Комуністичної партії України (КПУ) Петра Симоненка і Компартії до Міністерства юстиції України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду, справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

В ОАСК нагадали, що позивачі просять суд скасувати наказ Мін'юсту від 23 липня 2015 року, яким було затверджено правовий висновок комісії з питань дотримання закону України "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки" ( про декомунізацію) про невідповідність діяльності, найменування та символіки Компартії України вимогам цього закону.

Як повідомлялося, Симоненко і КПУ подали позов до ОАСК в липні поточного року.

Нагадаємо, в 2015 році Компартія вже програла схожий суд за позовом до Міністерства юстиції.

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15 травня 2015 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав закон про декомунізацію ("Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки").

У липні 2015 року міністр юстиції Павло Петренко підписав накази, якими анулював статус і права Комуністичної партії України, Компартії (оновленої) та Комуністичної партії України робітників і селян.

"Після ухвалення законів була створена незалежна комісія, яка протягом місяця проводила перевірку на відповідність трьох комуністичних партій в Україні - КПУ, Компартія (оновлена) і Комуністична партія України робітників і селян. На основі висновків комісії я підписав три накази, які визначають, що компартії України, зокрема, в своїй діяльності, в найменуванні, в символіці, статуті та програмі не відповідають вимогам ч. 2 ст. 3 закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки", - заявив тоді Петренко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141243
 
 
 Топ коментарі
 
Для комуняк це дуже важливе занняття, бо Рашка щедро платить за дерибан українських територій ригоаналам, а червоножопі не запрошені на це "свято".
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ну ,хіба немає більш важливих справ? на муйню і суддя--вільний і час є. А як по ділу--то нехватка суддів.
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Для комуняк це дуже важливе занняття, бо Рашка щедро платить за дерибан українських територій ригоаналам, а червоножопі не запрошені на це "свято".
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та й В'ятрович перестав писати щодня по 5 твітів, як погано живеться при Зеленському. Причина проста: в депутати хлопчик не потрапив, себе вже рвати немає сенсу.
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Цей суд поспішає легалізувати КПУ ! А що ж ЗЕ ? Їм пох .....!
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Зе, а ты шо тоже коммунист? тоже колеблешься вместе с линией партии? нет? ну а чего молчишь?
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Он не молчит, а отмораживается. Когда ему выгодны определенные решения о поддержке которых он не может открыто заявить, он всегда так делает - отмораживается от проблемы, а потом когда всех уже поставили перед фактом, говорит "Решение было давно принято без Украины. Нас просто поставили перед фактом" или "Я тут не при чем Это все недореформированный Порошенковский суд"
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Кошмар. Политический труп зашевелился. Зомби атакуют!
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интересно что коммуняцкая партия запрещена, а посада генерального секретаря коммуняцкой партии, коим является симоненко, осталась и всегда ее пиарят в наших ЗМИ!!! почему? вы шо коммуняки? а журналисты? ну и шо симоненко забашлял суду (бабками одураченых им стариков-коммуняк) для того чтобы возобновить свою деятельность? так получается? да , пока у нас такие суды, я ничему уже не удивляюсъ....
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Вони дограються,що однієї тихої та спокійної ночі цей тіпа суд запалає,як карпатська ватра...
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Перед выборами надо было разрешить компартию!!! Они бы оттяпали несколько процентов у жОппоблока!
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нууу окружной суд, тот сможет..., почему еще никто не догадался через этот суд отменить в Украине выборы, институт президента, Конституцию, да и страну можно отменить, было бы желание..., просто разгул демократии по-беспределу какой-то...
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Судейский беспредел ничего общего не имеет с "разгулом демократии".
Просто проститутки с окружного суда пошли ва-банк, требуя, чтобы их не трогали.
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